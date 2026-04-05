Τι νηστεύουμε κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα

Λίγο πριν το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που αποφασίζουν να νηστέψουν πριν το Πάσχα.

Ωστόσο, αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας δεν αποτελεί συνέχεια της νηστείας της Σαρακοστής, αλλά είναι μια ξεχωριστή περίοδος νηστείας που ακολουθείται σχεδόν καθολικά από τους χριστιανούς.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα πρέπει να αποφεύγονται όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης: Κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά αποκλείονται από το διαιτολόγιο.

Μοναδική εξαίρεση είναι τα θαλασσινά, καθώς δεν θεωρούνται σύμφωνα με την παράδοση «αιματηρά» τρόφιμα.

Η πιο αυστηρή νηστεία

Επίσης, η πιο αυστηρή μορφή της νηστείας της Μεγάλης Εβδομάδας είναι η ξηροφαγία, κατά την οποία αποφεύγονται επίσης το λάδι και το κρασί.

Σε αυτή την περίπτωση, το διαιτολόγιο περιορίζεται σε αλάδωτα όσπρια, λαχανικά, χόρτα, ξηρούς καρπούς, δημητριακά και θαλασσινά.

Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα εφαρμόζεται αυστηρή ξηροφαγία, με μία βασική εξαίρεση: τη Μεγάλη Πέμπτη, και αυτό σε ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου, όταν ο Ιησούς Χριστός κοινώνησε τους μαθητές του με ψωμί και κρασί.

Οι πιθανοί κίνδυνοι

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η νηστεία μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για την υγεία, αρκεί να μην υπάρχουν αντενδείξεις (πιθανά παθολογικά προβλήματα ή εγκυμοσύνη), ενώ μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τον μεταβολισμό.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν δύο βασικούς κινδύνους:

• Υπερκατανάλωση ζάχαρης και αμύλου: Πολλοί καταφεύγουν σε τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, γεγονός που μπορεί να αυξήσει το σάκχαρο και να οδηγήσει σε αύξηση βάρους ή άλλες επιβαρύνσεις για την υγεία.

• Έλλειψη πρωτεΐνης: Η απουσία ζωικών προϊόντων μπορεί να δημιουργήσει διατροφικό κενό. Αυτό μπορεί να καλυφθεί με σωστούς συνδυασμούς, όπως όσπρια με δημητριακά (ρύζι, κινόα ή φαγόπυρο), που προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας.

«Ναι» στις ελιές, «όχι» το λάδι

Αρκετοί είναι αυτοί που θυμούνται τη σκηνή από την ταινία «Οι Γενναίοι της Σαμοθράκης» όπου ο Ρένος Χαραλαμπίδης προσπαθεί να καταλάβει γιατί μπορεί κανείς να φάει ελιά, αλλά όχι λάδι.

Η εξήγηση που δίνεται από την εκκλησιαστική παράδοση είναι ότι οι ελιές είναι φυσικός καρπός και μπορούν να καταναλωθούν ελεύθερα.

Αντίθετα, το ελαιόλαδο θεωρείται επεξεργασμένο προϊόν και, επιπλέον προσδίδει νοστιμιά στο φαγητό, κάτι που είναι αντίθετο με το πνεύμα της νηστείας, που δηλώνει εγκράτεια και στέρηση.