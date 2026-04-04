Ουκρανία: Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ ενδέχεται να επισκεφθούν σύντομα το Κίεβο

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενδέχεται να επισκεφθούν το Κίεβο τον Απρίλιο, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Κιρίλο Μπουντάνοφ, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αναζωπύρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, οι οποίες πάγωσαν αφού ξέσπασε ο πόλεμος στον Κόλπο.

«Ο Κούσνερ, ο Γουίτκοφ, ο (γερουσιαστής) Λίντσεϊ Γκρέιαμ – αυτοί αναμένεται να έρθουν. Ποιος άλλος θα βρεθεί εκεί, θα το δούμε» είπε ο Μπουντάνοφ στο πρακτορείο Bloomberg, προσθέτοντας ότι η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί λίγο μετά το Πάσχα των Ορθοδόξων, στις 12 Απριλίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες με τους Ρώσους αλλά συναντούν τους Ουκρανούς εκπροσώπους στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε βιομηχανία στην περιοχή του Λουχάνσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Μεταλλουργείο του Αλτσέβσκ, στην περιφέρεια Λουχάνσκ που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, διακόπτοντας την παραγωγή στις εγκαταστάσεις, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στις 4 Απριλίου.

Το εργοστάσιο αποτελεί σημαντική βιομηχανική εγκατάσταση που υποστηρίζει τη ρωσική στρατιωτική παραγωγή. Είχε δεχτεί επίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις για τελευταία φορά στις 20 Μαρτίου, όπως σημειώνει η Kyiv Independent.

Η SBU έβαλε στο στόχαστρο το εργοστάσιο Μεταλλουργίας του Αλτσέβσκ σε μια κοινή επιχείρηση μαζί με τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (USF) της Ουκρανίας, εντοπίζοντας τις κρίσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής του εργοστασίου και επιτιθέμενη σε αυτές με drones FP-2, ανέφερε η υπηρεσία. Τα FP-2 κατασκευάζονται από την αμφιλεγόμενη αμυντική εταιρεία της Ουκρανίας Fire Point, η οποία κατασκευάζει πυραύλους Flamingo.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υψικαμίνους, βασικά εργαστήρια παραγωγής, αγωγούς φυσικού αερίου, στήλες απόσταξης και ηλεκτρικούς υποσταθμούς, όλα κρίσιμα για τη συνεχιζόμενη λειτουργία του εργοστασίου, ανέφερε η SBU. Η έκταση των ζημιών ανάγκασε την εγκατάσταση να διακόψει τη λειτουργία της.