Ιράν: Διάγγελμα για τον πόλεμο θα απευθύνει ο Τραμπ στους Αμερικανούς
Κόσμος 01 Απριλίου 2026, 04:50

Ιράν: Διάγγελμα για τον πόλεμο θα απευθύνει ο Τραμπ στους Αμερικανούς

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει διάγγελμα του αμερικανού προέδρου για τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν το βράδυ σήμερα Τετάρτη (σ.σ. τοπική ώρα· ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή»

Μιλώντας για το ίδιο θέμα χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», σε «δύο ή τρεις» εβδομάδες (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για το ότι η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 4 δολαρίων το γαλόνι.

Αναφέρθηκε κατόπιν σε προθεσμία «δύο εβδομάδων, ίσως δύο εβδομάδων, ίσως τριών».

Δημοσκόπηση-κόλαφος

Την ίδια στιγμή, οι δύο στους τρεις Αμερικανούς θεωρούν πως οι ΗΠΑ πρέπει να επιδιώξουν να τερματίσουν το ταχύτερο την εμπλοκή τους στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Περίπου το 66% των 1.021 ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την Παρασκευή έως την Κυριακή εξέφρασε αυτήν την άποψη. Αντιθέτως, το 27% δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη όλων των στόχων τους στο Ιράν, ακόμη κι αν η σύγκρουση συνεχιστεί επί μακρόν. Το 6% δεν απάντησε (περισσότερα εδώ).

Κόσμος
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Τραμπ: Δικαστής απορρίπτει διάταγμα για τη διακοπή χρηματοδότησης της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
Εξουσία «φίμωσης» 01.04.26

Δικαστικό ράπισμα στον Τραμπ με όπλο την «ελευθερία της έκφρασης»

Δικαστής απορρίπτει διάταγμα του Τραμπ για τη διακοπή χρηματοδότησης της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, διότι παραβιάζει το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης.

Σύνταξη
Λίβανος: Κλιμάκωση χωρίς όρια, βλέπει ο ΟΗΕ, και ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας
Ανθρωπιστική κρίση 01.04.26

Κλιμάκωση χωρίς όρια, βλέπει ο ΟΗΕ, στον Λίβανο

Για κλιμάκωση χωρίς όρια στον Λίβανο κάνει λόγο ο ΟΗΕ, και τονίζει ότι έχει επεκταθεί η «κλίμακα και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων», προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας.

Σύνταξη
Ιράν: Για πρώτη φορά ο Αραγτσί αναφέρεται σε απευθείας επικοινωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ
«Απευθείας» 01.04.26

Ο Αραγτσί αναφέρει για πρώτη φορά ότι «λαμβάνει μηνύματα από τον Γουίτκοφ»

Ο Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε, για πρώτη φορά, σε απευθείας επικοινωνία με την αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει πως βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις».

Σύνταξη
Ιράν: Οι 2 στους 3 Αμερικανούς θέλουν να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος
ΗΠΑ 01.04.26

Δημοσκόπηση-κόλαφος για τον πόλεμο

Περίπου το 66% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να επιδιώξει το ταχύτερο τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει σε «δύο ή τρεις εβδομάδες», δηλώνει ο Τραμπ
Ιράν 01.04.26

Ο Τραμπ δηλώνει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας».

Σύνταξη
Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Κόσμος 01.04.26

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Σύνταξη
Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

Σύνταξη
Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 31.03.26

Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό

Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Κόσμος 31.03.26

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σύνταξη
Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Κόσμος 31.03.26

Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.04.26

Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)

Στην τελική φάση του Μουντιάλ του προσεχούς καλοκαιριού πέρασαν Τουρκία, Σουηδία , Βοσνία και Τσεχία. Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Σύνταξη
Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Ανακοίνωση Κομισιόν 31.03.26

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι

Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Δημοσκόπηση 31.03.26

Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα: Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Σύνταξη
Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
English edition 31.03.26

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid

A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

