Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν το βράδυ σήμερα Τετάρτη (σ.σ. τοπική ώρα· ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

Μιλώντας για το ίδιο θέμα χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», σε «δύο ή τρεις» εβδομάδες (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για το ότι η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 4 δολαρίων το γαλόνι.

Αναφέρθηκε κατόπιν σε προθεσμία «δύο εβδομάδων, ίσως δύο εβδομάδων, ίσως τριών».

Δημοσκόπηση-κόλαφος

Την ίδια στιγμή, οι δύο στους τρεις Αμερικανούς θεωρούν πως οι ΗΠΑ πρέπει να επιδιώξουν να τερματίσουν το ταχύτερο την εμπλοκή τους στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Περίπου το 66% των 1.021 ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την Παρασκευή έως την Κυριακή εξέφρασε αυτήν την άποψη. Αντιθέτως, το 27% δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη όλων των στόχων τους στο Ιράν, ακόμη κι αν η σύγκρουση συνεχιστεί επί μακρόν. Το 6% δεν απάντησε (περισσότερα εδώ).