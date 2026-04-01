Ιράν: Διάγγελμα για τον πόλεμο θα απευθύνει ο Τραμπ στους Αμερικανούς
Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει διάγγελμα του αμερικανού προέδρου για τον πόλεμο.
- Γιορτή σήμερα 1 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Ο Αραγτσί αναφέρει για πρώτη φορά ότι «λαμβάνει μηνύματα από τον Γουίτκοφ»
- Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς «έσβησε» 17 δισ. δολάρια από τον κλάδο των μεταφορών
- Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν το βράδυ σήμερα Τετάρτη (σ.σ. τοπική ώρα· ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας).
«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή»
Μιλώντας για το ίδιο θέμα χθες Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», σε «δύο ή τρεις» εβδομάδες (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για το ότι η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 4 δολαρίων το γαλόνι.
Αναφέρθηκε κατόπιν σε προθεσμία «δύο εβδομάδων, ίσως δύο εβδομάδων, ίσως τριών».
Δημοσκόπηση-κόλαφος
Την ίδια στιγμή, οι δύο στους τρεις Αμερικανούς θεωρούν πως οι ΗΠΑ πρέπει να επιδιώξουν να τερματίσουν το ταχύτερο την εμπλοκή τους στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
Περίπου το 66% των 1.021 ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την Παρασκευή έως την Κυριακή εξέφρασε αυτήν την άποψη. Αντιθέτως, το 27% δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη όλων των στόχων τους στο Ιράν, ακόμη κι αν η σύγκρουση συνεχιστεί επί μακρόν. Το 6% δεν απάντησε (περισσότερα εδώ).
- Λίβανος: 7 νεκροί σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό
- Ιράν: Διάγγελμα για τον πόλεμο θα απευθύνει ο Τραμπ στους Αμερικανούς
- Τραμπ: Δικαστής απορρίπτει διάταγμα για τη διακοπή χρηματοδότησης της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
- Λίβανος: Κλιμάκωση χωρίς όρια, βλέπει ο ΟΗΕ, και ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας
- Κριμαία: 29 νεκροί σε συντριβή ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους
- Ιράν: Για πρώτη φορά ο Αραγτσί αναφέρεται σε απευθείας επικοινωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ
- Ιράν: Οι 2 στους 3 Αμερικανούς θέλουν να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος
- Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει σε «δύο ή τρεις εβδομάδες», δηλώνει ο Τραμπ
