Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», σε «δύο ή τρεις» εβδομάδες (στη φωτογραφία του Reuters/Evan Vucci, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας» με το Ιράν για να βάλει τέλος στον πόλεμο ο Τραμπ

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για το ότι η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 4 δολαρίων το γαλόνι. Αναφέρθηκε κατόπιν σε προθεσμία «δύο εβδομάδων, ίσως δύο εβδομάδων, ίσως τριών».

President Trump says the Iran War will be over “within two weeks maybe, two weeks, maybe three.” pic.twitter.com/Sfz5eAkMwQ — The American Conservative (@amconmag) March 31, 2026

Είπε επίσης ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας» με το Ιράν για να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά το να μην μπορεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως επιδίωξε ποτέ. «Τότε θα φύγουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump on Iran: When we feel that they are, for a long period of time, put into the stone ages and they won’t be able to develop a nuclear weapon, then we will leave. Whether we have a deal or not is irrelevant. pic.twitter.com/iIdtjRimYL — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Πηγή: ΑΠΕ