Η Ινδονησία καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο
Ο Σουγκιόνο ζήτησε «ταχεία, διεξοδική και διαφανή έρευνα» και υποστήριξε τις εκκλήσεις για έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
- Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
- Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδονησίας Σουγκιόνο είχε συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τον θάνατο τριών Ινδονήσιων ειρηνευτικών δυνάμεων σε «ειδεχθείς» επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.
Ο Σουγκιόνο ζήτησε «ταχεία, διεξοδική και διαφανή έρευνα» και υποστήριξε τις εκκλήσεις για έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως ζήτησε η Γαλλία, σύμφωνα με το γραφείο του.
Η έκκληση αυτή έγινε αφού ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι δύο ακόμη Ινδονήσιοι ειρηνευτές σκοτώθηκαν σε «έκρηξη που έπληξε μια λογιστική φάλαγγα της UNIFIL, καταστρέφοντας το όχημά τους».
Ένας άλλος σκοτώθηκε σε έκρηξη μέσα σε βάση της UNIFIL την Κυριακή.
Ο Σουγκιόνο ταυτοποίησε το θύμα που σκοτώθηκε την Κυριακή ως τον πρώτο στρατιώτη Φαριζάλ Ραμαζάν.
Ο ΟΗΕ δεν ανέφερε ποιος ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις. Αυτές έρχονται την ώρα που μαχητές της Χεζμπολάχ μάχονται εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που επιδιώκουν να καταλάβουν εδάφη στο νότιο Λίβανο για αυτό που οι ισραηλινοί ηγέτες αποκαλούν ζώνη ασφαλείας.
- Η Ινδονησία καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο
- Ο Άλεκ Πίτερς για το συμβόλαιό του που τελειώνει και το μέλλον του
- Tζένη Τζένη – Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ: Εμπνευσμένο από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο
- Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
- Ακίνητα: Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία του ΜΙΔΑ – Όσα πρέπει να ξέρετε
- Προπόνηση: Πρέπει να ξέρεις πότε να βάζεις «stop»
- Αγορά ακινήτων: Αυξημένη ζήτηση, λιγότερα σπίτια, ακριβότερη στέγη
