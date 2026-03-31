Η Ινδονησία καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδονησίας Σουγκιόνο είχε συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τον θάνατο τριών Ινδονήσιων ειρηνευτικών δυνάμεων σε «ειδεχθείς» επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.

Ο Σουγκιόνο ζήτησε «ταχεία, διεξοδική και διαφανή έρευνα» και υποστήριξε τις εκκλήσεις για έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως ζήτησε η Γαλλία, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η έκκληση αυτή έγινε αφού ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι δύο ακόμη Ινδονήσιοι ειρηνευτές σκοτώθηκαν σε «έκρηξη που έπληξε μια λογιστική φάλαγγα της UNIFIL, καταστρέφοντας το όχημά τους».

Ένας άλλος σκοτώθηκε σε έκρηξη μέσα σε βάση της UNIFIL την Κυριακή.

Ο Σουγκιόνο ταυτοποίησε το θύμα που σκοτώθηκε την Κυριακή ως τον πρώτο στρατιώτη Φαριζάλ Ραμαζάν.

Ο ΟΗΕ δεν ανέφερε ποιος ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις. Αυτές έρχονται την ώρα που μαχητές της Χεζμπολάχ μάχονται εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που επιδιώκουν να καταλάβουν εδάφη στο νότιο Λίβανο για αυτό που οι ισραηλινοί ηγέτες αποκαλούν ζώνη ασφαλείας.