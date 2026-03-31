Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή

Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρείται πλέον η φράση «πανικόβλητος από τις απειλές του Ταλ Ντίλιαν» η οποία συμπυκνώνει το κλίμα του πολιτικού παρασκηνίου των τελευταίων 24ώρων. Η κυβέρνηση μεταθέτει ίσως την πιο κορυφαία πολιτική συζήτηση της επταετίας για μετά το Πάσχα, δηλαδή την προ ημερησίας συζήτηση για το ζήτημα του κράτους δικαίου και τις υποκλοπές, δίχως να δώσει μία κανονική αιτιολογία.

Το Μαξίμου επιπροσθέτως δείχνει σοβαρά εκτεθειμένο, καθότι οι μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι απλώς επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, δίχως να δίνεται μία ξεκάθαρη απάντηση στο γιατί δεν μπορεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Ορθώς, λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό ενισχύεται η αίσθηση ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, υπό τον φόβο νέων αποκαλύψεων μετά τις απειλές του Ταλ Ντίλιαν. Όπως έχει γράψει το in, η κυβέρνηση ζει αυτή τη στιγμή με την αγωνία για το πότε θα υπάρξει η επόμενη αποκάλυψη από τον Ισραηλινό επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως αν και ο Πρόεδρος της Βουλής είχε λάβει το σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και έχει ενημερώσει τη Διάσκεψη των Προέδρων πως η προ ημερησίας συζήτηση μπορεί να διεξαχθεί, κατά πάσα πιθανότητα, την ερχόμενη Παρασκευή, τελικά αποφασίζεται η αναβολή για μετά το Πάσχα.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ με παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή

Σύμφωνα με στελέχη από την Χ. Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει πίσω, θα κλιμακωσει και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ετοιμάζει παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Όπως σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ, περιμένουν η κυβέρνηση να τηρεί τους κανονισμούς, το ίδιο και ο πρόεδρος της Βουλής.

Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει ότι ο Κανονισμός της Βουλής μετατρέπεται σε κουρελόχαρτο στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, προειδοποιώντας πως, αν η ΝΔ πιστεύει ότι μπορεί να βρει καταφύγιο στη λήθη ελέω Πάσχα, είναι βαθιά γελασμένη. Το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση του Κανονισμού, ενώ αφήνει σαφείς αιχμές και κατά του κ. Κακλαμάνη.

Η κατάθεση του αιτήματος και η κολοκυθιά

Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στις 28 Ιανουαρίου 2026 και την κατέθεσε στις 4 Μαρτίου 2026.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απαντήσει σχετικώς στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Η πρότασή σας για το κράτος δικαίου γίνεται αποδεκτή, να έρθουμε εδώ να τα συζητήσουμε όλα και να μετρηθούμε εκεί που πρέπει, στη Βουλή».

«Τι απέγινε η “ανυπομονησία” του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ και, σε απάντησή του στο Μαξίμου, τονίζει: «Προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες. Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο Κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες -σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας», τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο καθορισμός της ημερομηνίας γίνεται σε συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και το Σώμα, ενώ κατά την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, η συζήτηση αυτή προγραμματίζεται εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος», δηλώνει το Μαξίμου και προσθέτει μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου πως η αρχική ημερομηνία, η οποία είχε προταθεί από τον Πρωθυπουργό για τη διεξαγωγή της συζήτησης, ήταν η 27η Μαρτίου, όμως, λόγω του ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ξεκινούσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αναζητήθηκαν άλλες ημερομηνίες και σήμερα έγιναν οι προβλεπόμενες ενημερώσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου.