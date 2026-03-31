Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή

Πολιτική 31 Μαρτίου 2026, 21:24

Ο Ντίλιαν βάζει φωτιά στο Μαξίμου και η αναβολή της συζήτησης για τις υποκλοπές βάζει μπουρλότο. Κλιμάκωση της στάσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και παρέμβαση στη Βουλή.

ΡεπορτάζΕλένη Στεργίου
Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρείται πλέον η φράση «πανικόβλητος από τις απειλές του Ταλ Ντίλιαν» η οποία συμπυκνώνει το κλίμα του πολιτικού παρασκηνίου των τελευταίων 24ώρων. Η κυβέρνηση μεταθέτει ίσως την πιο κορυφαία πολιτική συζήτηση της επταετίας για μετά το Πάσχα, δηλαδή την προ ημερησίας συζήτηση για το ζήτημα του κράτους δικαίου και τις υποκλοπές, δίχως να δώσει μία κανονική αιτιολογία.

Το Μαξίμου επιπροσθέτως δείχνει σοβαρά εκτεθειμένο, καθότι οι μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι απλώς επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, δίχως να δίνεται μία ξεκάθαρη απάντηση στο γιατί δεν μπορεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Ορθώς, λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό ενισχύεται η αίσθηση ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, υπό τον φόβο νέων αποκαλύψεων μετά τις απειλές του Ταλ Ντίλιαν. Όπως έχει γράψει το in, η κυβέρνηση ζει αυτή τη στιγμή με την αγωνία για το πότε θα υπάρξει η επόμενη αποκάλυψη από τον Ισραηλινό επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως αν και ο Πρόεδρος της Βουλής είχε λάβει το σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και έχει ενημερώσει τη Διάσκεψη των Προέδρων πως η προ ημερησίας συζήτηση μπορεί να διεξαχθεί, κατά πάσα πιθανότητα, την ερχόμενη Παρασκευή, τελικά αποφασίζεται η αναβολή για μετά το Πάσχα. 

Επίθεση ΠΑΣΟΚ με παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή

Σύμφωνα με στελέχη από την Χ. Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει πίσω, θα κλιμακωσει και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ετοιμάζει παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Όπως σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ, περιμένουν η κυβέρνηση να τηρεί τους κανονισμούς, το ίδιο και ο πρόεδρος της Βουλής.

Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει ότι ο Κανονισμός της Βουλής μετατρέπεται σε κουρελόχαρτο στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, προειδοποιώντας πως, αν η ΝΔ πιστεύει ότι μπορεί να βρει καταφύγιο στη λήθη ελέω Πάσχα, είναι βαθιά γελασμένη. Το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση του Κανονισμού, ενώ αφήνει σαφείς αιχμές και κατά του κ. Κακλαμάνη.

Η κατάθεση του αιτήματος και η κολοκυθιά

Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στις 28 Ιανουαρίου 2026 και την κατέθεσε στις 4 Μαρτίου 2026.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απαντήσει σχετικώς στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Η πρότασή σας για το κράτος δικαίου γίνεται αποδεκτή, να έρθουμε εδώ να τα συζητήσουμε όλα και να μετρηθούμε εκεί που πρέπει, στη Βουλή».

«Τι απέγινε η “ανυπομονησία” του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ και, σε απάντησή του στο Μαξίμου, τονίζει: «Προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες. Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο Κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες -σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας», τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο καθορισμός της ημερομηνίας γίνεται σε συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και το Σώμα, ενώ κατά την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, η συζήτηση αυτή προγραμματίζεται εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος», δηλώνει το Μαξίμου και προσθέτει μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου πως η αρχική ημερομηνία, η οποία είχε προταθεί από τον Πρωθυπουργό για τη διεξαγωγή της συζήτησης, ήταν η 27η Μαρτίου, όμως, λόγω του ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ξεκινούσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αναζητήθηκαν άλλες ημερομηνίες και σήμερα έγιναν οι προβλεπόμενες ενημερώσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Αγορές: Ο Μάρτιος φεύγει με θεαματική αλλαγή κλίματος

Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός

Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Δημοσκόπηση 31.03.26

Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα: Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Τα μέτρα στήριξης 31.03.26

Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων - Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σπριντ για να δοθεί πριν το Πάσχα το fuel pass.

Interview 31.03.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Βουλή 31.03.26

«Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση - «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Βουλή 31.03.26

Φάμελλος: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης – Με τα λεφτά των πολλών χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια

Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις του πολέμου είναι μεγαλύτερες, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, γιατί η νέα ακρίβεια έρχεται να προστεθεί στην αισχροκέρδεια των καρτέλ της ενέργειας, των τραπεζών και των μεγάλων αλυσίδων

Κράτος δικαίου 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει

«Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την κυβερνητική απόφαση να διεξαχθεί μετά το Πάσχα η προ ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για κράτος δικαίου και υποκλοπές

Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας

Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Υποκλοπές 31.03.26

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Πολιτική 31.03.26

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Δημήτρης Τερζής
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολιτική 31.03.26

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση 31.03.26

Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα: Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

English edition 31.03.26

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid

A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Σουηδία – Πολωνία

LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Τσεχία – Δανία

LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία

LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Νικόλαος Κώτσης
Ελλάδα 31.03.26

Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες

Η δικογραφία αφορά την παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021) και σχηματίστηκε σε βάρος ενός ημεδαπού και της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο στους Αμπελόκηπους

Μέση Ανατολή 31.03.26

Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό

Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Άλλα Αθλήματα 31.03.26

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)

Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

English edition 31.03.26

Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise

With Easter around the corner and Middle East tensions pushing up fuel and food prices, Athens is rolling out subsidy measures it has used before — and promising more market inspections

Ελλάδα 31.03.26

«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Ελλάδα 31.03.26

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Erminio – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επερχόμενη κακοκαiρια Erminio

Ελλάδα 31.03.26

Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

