Συνελήφθη ξανά η 77χρονη από τη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του συζύγου της

Δίωξη για ανθρωποκτονία άσκησε ο εισαγγελέας στην 77χρονη από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της.

Λίγες ώρες αφότου αφέθηκε η ελεύθερη η 77χρονη συνελήφθη ξανά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος του συζύγου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αξονική που έγινε στη σορό διαπιστώθηκε πως ο 82χρονος φέρει προθανάτια κατάγματα.

Η αρχική ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του από ισχαιμικό επεισόδιο.

Η υπόθεση της ηλικιωμένης χθες είχε πάρει αναβολή για τον Μάιο -η ίδια είχε ζητήσει να δικαστεί- γιατί απουσίαζαν όλοι οι μάρτυρες σχετικά με το περιστατικό της παραβίασης των όρων που της είχαν επιβληθεί (να μην πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 50μ. τον 82χρονο σύζυγό της) τον περασμένο Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του το περασμένο Σάββατο ενώ τις αρχές είχαν ειδοποιήσει γείτονες με την 77χρονη μάλιστα να περιμένει εκτός της οικίας της ενώ σε ερώτηση γιατί δεν προσέφερε βοήθεια, αποκρίθηκε ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει.