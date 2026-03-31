Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο Τετάρτη, μετά τη διακοπή που προκάλεσε η κατάσταση που επικρατούσε στον ανεπαρκή χώρο που επιλέχθηκε για τις συνεδριάσεις, ο Νίκος Πλακιάς ζητά από τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και από όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει στα παιδιά μας.

Ο κ. Πλακιάς κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα συνωστισμού που διαπιστώθηκαν κατά την έναρξη της δίκης και σημειώνει ότι πρέπει να αποφευχθεί «η άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία και θέλουν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα τησ δημοσιότητας».

Η ανάρτηση Πλακιά

Κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και τεράστια προβλήματα οργάνωσης .

Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων .

Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς Αλλά !!! Στα παιδιά μας !!!

Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ,όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και θέλαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια.