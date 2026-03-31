Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις

Εικόνες από τη δικαστική αίθουσα της Λάρισας όπου προστέθηκαν νέες θέσεις ενόψει της αυριανής συνεδρίασης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στην αίθουσα τοποθετήθηκαν περίπου 100 επιπλέον καθίσματα, ενώ το τελευταίο 24ωρο συνεργεία του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) προχώρησαν σε τεχνικές παρεμβάσεις, αφαιρώντας διαχωριστικά γυψοσανίδας και επεκτείνοντας τον χώρο, κυρίως προς την πλευρά του διαδρόμου, προκειμένου να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα.

Πλάνα από τη δικαστική αίθουσα

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο χώρος της κύριας αίθουσας από εμβαδό 283,75 τ.μ., θα έχει εμβαδό 366,33 τ.μ., όπου θα προστεθούν και επιπλέον καθίσματα.

Συγγενείς των θυμάτων είχαν εκφράσει έντονα τη διαμαρτυρία τους για τη χωρητικότητα του χώρου, με τις δικαστικές αρχές να προχωρούν σε τροποποιήσεις της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η δίκη.

Οδηγίες για την είσοδο στην αίθουσα

Για την καλύτερη οργάνωση της δίκης και την τήρηση της τάξης, η Πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, Γεωργία Στεφανίδου, εξέδωσε ειδική Διάταξη, που καθορίζει τη διαδικασία εισόδου και καταγραφής όλων των διαδίκων, των δικηγόρων, των υποστηρικτών της κατηγορίας και των δημοσιογράφων. Στόχος είναι η διασφάλιση ενός κλίματος σεβασμού στη δίκαιη δίκη, η ομαλή ροή της διαδικασίας και η προστασία όλων των παρευρισκόμενων, με καθορισμένες εισόδους, ειδικά διαμορφωμένες θέσεις και αυστηρούς ελέγχους ταυτοτήτων.

Η αστυνομία έχει αναλάβει να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της δίκης, με την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθούν διμοιρίες υποστήριξης και ομάδες αποκατάστασης της τάξης, ενώ αστυνομικοί θα βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, προσαρμόζοντας τον αριθμό τους ανάλογα με τις ανάγκες της διαδικασίας.