Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία
Οι Αρχές στη Γερμανία συνέλαβαν την περασμένη Παρασκευή στο Χάγκεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έναν 53χρονο Ουκρανό ως ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία. Κατά πάσα πιθανότητα, σχεδίαζε μάλιστα επίθεση εναντίον του, «για εκδίκηση».
Έχει διαπιστωθεί «αυξημένη δραστηριότητα» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών
Όπως μεταδίδει η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, τους τελευταίους μήνες έχει διαπιστωθεί «αυξημένη δραστηριότητα» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στη Γερμανία, η τελευταία ωστόσο σύλληψη διευκρινίζεται ότι δεν σχετίζεται με προηγούμενες περιπτώσεις.
Σύμφωνα μάλιστα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις πληροφοριών με επαγγελματίες κατασκόπους έχουν γίνει πιο δύσκολες λόγω των κυρώσεων και της αυξημένης επαγρύπνησης των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, με αποτέλεσμα οι ρωσικές υπηρεσίες να στρατολογούν όλο και περισσότερο άτομα από τον χώρο του «μικροεγκλήματος».
