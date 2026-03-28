Το Μπαχρέιν ερευνά τις συνθήκες του θανάτου ενός νεαρού σιίτη ακτιβιστή, ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για «κατασκοπεία» υπέρ του Ιράν.

Το Ινστιτούτο Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας του Μπαχρέιν (BIRD, εδρεύει στο Λονδίνο) είχε ζητήσει νωρίτερα τη διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο του 32χρονου Μοχάμεντ Αλμοσάουι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), ο οποίος συνελήφθη μαζί με φίλους του σε ένα φυλάκιο ελέγχου, στις 19 Μαρτίου.

Εκφράζονται «σοβαρές ανησυχίες ότι υποβλήθηκε σε βασανιστήρια πριν από τον θάνατό του»

Syed Muhammad Al-Mousawi, who was arrested by Bahrain's Al-Khalifa government in recent days on allegation of providing the location of US terrorist bases to… — True Promise – الوعد الصادق ✪🇮🇷 (@IRTruePromise) March 27, 2026

Η οικογένειά του δεν είχε νέα του έκτοτε. Χθες Παρασκευή το πρωί κλήθηκε να παραλάβει τη σορό του από το στρατιωτικό νοσοκομείο του βασιλείου.

Η μη κυβερνητική οργάνωση δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται τραύματα στο πρόσωπο, το σώμα και τα πόδια του Αλμοσάουι εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες ότι υποβλήθηκε σε βασανιστήρια πριν από τον θάνατό του».

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ο Αλμουσάι είχε συλληφθεί από τις υπηρεσίες εθνικών πληροφοριών στο πλαίσιο μιας υπόθεσης «κατασκοπείας, επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών και δεδομένων στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, που αφορούσαν (σ.σ. οι πληροφορίες) στρατηγικές τοποθεσίες της χώρας με σκοπό να τις θέσουν στο στόχαστρο».

Διαμαρτυρίες σιιτών

Πρόσθεσε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε και πέθανε έχει αναλάβει «η ειδική μονάδα ερευνών της εισαγγελίας», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ωστόσο ότι οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι «ανακριβείς».

Το Μπαχρέιν, ένα μικρό βασίλειο του Κόλπου, κυβερνάται από μια σουνιτική δυναστεία. Η σημαντική σιιτική κοινότητα της χώρας διαμαρτύρεται εδώ και πολλά χρόνια ότι περιθωριοποιείται.

Την περασμένη εβδομάδα η ΜΚΟ Human Rights Watch έκανε λόγο για «δεκάδες» συλλήψεις ανθρώπων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πολλοί κατηγορούνται για κατασκοπεία, άλλοι συνελήφθησαν επειδή διαδήλωναν.

Σύμφωνα με το BIRD και το Κέντρο Αλ Αμάλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη, έχουν συλληφθεί περίπου 200 άτομα.

«Οχι στον εξευτελισμό»

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την κηδεία του Μοχάμεντ Αλμοσάουι στο Μουχάρακ, απ’ όπου καταγόταν, φαίνεται ένα μεγάλο πλήθος να ακολουθεί το φέρετρο, φωνάζοντας «Οχι στον εξευτελισμό».

Ο Μοχάμεντ Αλμοσάουι είχε ήδη περάσει 12 χρόνια στη φυλακή, όπως και εκατοντάδες άνθρωποι που διαδήλωσαν στις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, μετά την Αραβική Ανοιξη του 2011. Το 2024 του δόθηκε χάρη και αφέθηκε ελεύθερος, μαζί με άλλους 1.500 κρατούμενους.

Πηγή: ΑΠΕ