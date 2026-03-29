Colpo grosso στην Ιταλία – Εκλάπησαν τρία εμβληματικά έργα τέχνης

Μεγάλη κλοπή στο ίδρυμα Magnani Rocca, στην επαρχία της Πάρμα, στην Ιταλία.

Μια συμμορία κλεφτών απέσπασε όχι μόνο τον πίνακα «Les Poissons» του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ –όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό– αλλά και δύο έργα άλλων δύο κορυφαίων ζωγράφων, του Πολ Σεζάν και του Ανρί Ματίς.

Οι δράστες στόχευσαν έργα τεράστιας καλλιτεχνικής και οικονομικής αξίας

Σύμφωνα με τη RAI, τη νύχτα μεταξύ 22 και 23 Μαρτίου, οι κακοποιοί, φορώντας κουκούλες, παραβίασαν μια πόρτα της Villa Magnani, εισέβαλαν στο εσωτερικό και κατάφεραν να κλέψουν τα τρία έργα, μεταξύ των οποίων το αριστούργημα που δημιούργησε ο Ρενουάρ: «Les Poissons» (Τα Ψάρια), καθώς και άλλο ένα έργο του ίδιου ζωγράφου που φυλάσσεται στη γκαλερί, «Paysage de Cagnes». Το «Les Poissons» αποτελεί μια σπάνια ελαιογραφία σε καμβά, η αξία της οποίας εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Clamoroso furto nel Parmense 🎨⚠️ Tre opere di enorme valore sono state rubate dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: “Les Poissons” di Renoir, “Natura morta con ciliegie” di Cézanne e “Odalisca sulla terrazza” di Matisse. Il colpo risale alla notte tra il 22 e il 23 marzo e… pic.twitter.com/r5i02nhh86 — La Sicilia (@lasicilia) March 29, 2026

Έρευνες για να βρεθούν οι δράστες στην Ιταλία

Εκλάπει και η δημιουργία «Natura morta con ciliegie» που φιλοτέχνησε ο Πολ Σεζάν το 1890 και το «Odalisca sulla terrazza», μια ακουατίντα σε χαρτί, του Ανρί Ματίς, του 1922.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι καραμπινιέροι της Πάρμα σε συνεργασία με την ειδική μονάδα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι Αρχές έχουν ήδη συλλέξει το οπτικό υλικό από το σύστημα καμερών του χώρου και οι ερευνητές αναλύουν τα πλάνα των δραστών προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα μέλη της συμμορίας και να εντοπίσουν τα ίχνη των κλεμμένων θησαυρών.