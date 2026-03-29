ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29 Μαρτίου 2026, 15:02

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Την κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για την ακρίβεια και την αύξηση – «ψίχουλα» στον κατώτατο μισθό, που δεν συνοδεύεται από ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης η οποία υποχωρεί.

Παράλληλα, ασκεί σκληρή κριτική στις δηλώσεις Φλωρίδη για τα Τέμπη, ρωτώντας τον πρωθυπουργό αν, ως πατέρας τριών παιδιών, «αισθάνεται κάποια ντροπή», ενώ τονίζει χαρακτηριστικά ότι ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται «το δικαίωμα της σιωπής», μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν για το Predator.

«Ο κ. Φλωρίδης, χτες το πρωί στο Action24, είπε πως ‘στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων’, αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει πως «ο κ. Μητσοτάκης, ως πολιτικός προϊστάμενος του κ. Φλωρίδη, δεν ντρέπεται για τις δηλώσεις του αυτές, γι’ αυτό τον διατηρεί στη θέση του, γι’ αυτό δεν αναφέρει τίποτα στο κυριακάτικο μήνυμά του», για να επισημάνει: «Θέλουμε να ρωτήσουμε αν με την ιδιότητά του ως πατέρας τριών παιδιών ο πρωθυπουργός αισθάνεται κάποια ντροπή για τον εκλεκτό του στο υπουργείο Δικαιοσύνης».

«Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις αυξήσεις»

Στη συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου μισθού, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση. Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που είναι αναγκαίες πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης η οποία υποχωρεί. Με αυτές τις τιμές στη βενζίνη, στη στέγη και στα σούπερ μάρκετ,  και όχι μόνο τον τελευταίο μήνα, με τον εν εξελίξει πόλεμο, αλλά καιρό πριν, η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις αυξήσεις…».

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη. Να θυμίσουμε τη δημοσκόπηση της Metron Analysis (που παρουσιάστηκε στο Mega τον Φεβρουάριο), όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Και αυτό ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν», υπογραμμίσει, για να προσθέσει πως «το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ υπολόγισε ότι ο μισθός για μια αξιοπρεπή διαβίωση δεν μπορεί να είναι κάτω από 1.052 ευρώ. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι με τον κατώτατο μισθό αμείβονταν πριν το 2011 περίπου 150 χιλ. μισθωτοί. Σήμερα έχουν ανέλθει σε 650 – 700 χιλιάδες».

«Λεφτά υπάρχουν για τους εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη»

Παράλληλα, τονίζει πως «την ώρα που η αγοραστική δύναμη των μεσαίων και των αδύναμων υποχωρεί, λεφτά υπάρχουν για τους εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη. Το θέμα επανέφερε η εφημερίδα ‘ΤΑ ΝΕΑ’ την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο εξώφυλλό της», υπενθυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας τα εξής:

  • «12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων τα τελευταία 6 χρόνια.
  • »2,2 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων μόνο τον τελευταίο χρόνο.
  • »8 δισεκατομμύρια σε αναθέσεις έπειτα από διαγωνισμό με μόνο έναν συμμετέχοντα.
  • »Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ, που δεν απαιτούν δημοσιότητα ή πρόσκληση από κάποια αναθέτουσα Αρχή».

«Τα μέτρα της κυβέρνησης αφήνουν να μεγεθύνεται το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας που προϋπήρχε του πολέμου και οξύνεται εξαιτίας του, ενώ φέρνουν νέα πληθωριστικά έσοδα στα κρατικά ταμεία. Στα καύσιμα, η κυβέρνηση επί της ουσίας δίνει πίσω λίγα από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που αντλεί χάρη στον πόλεμο», σημειώνει, επίσης.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει τον πρωθυπουργό: «Last but not least, ο κ. Ντίλιαν ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι το Predator δεν το εμπορευόταν με ιδιώτες, αλλά με κυβερνήσεις και επίσημες αρχές… Υπάρχει κάποιο σχόλιο γι’ αυτό ή επικαλείστε ‘το δικαίωμα της σιωπής’, κ. Μητσοτάκη;».

World
Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Κόσμος
Aspides: Τα πλοία ΗΠΑ και Ισραήλ να αποφεύγουν τα ύδατα της Υεμένης

Aspides: Τα πλοία ΗΠΑ και Ισραήλ να αποφεύγουν τα ύδατα της Υεμένης

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο για το συνέδριο
Επικαιρότητα 26.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 24.03.26

Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Κόσμος 29.03.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.03.26

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ελλάδα 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Ρωσία 29.03.26

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Μπάσκετ 29.03.26

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

