ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

Την κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για την ακρίβεια και την αύξηση – «ψίχουλα» στον κατώτατο μισθό, που δεν συνοδεύεται από ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης η οποία υποχωρεί.

Παράλληλα, ασκεί σκληρή κριτική στις δηλώσεις Φλωρίδη για τα Τέμπη, ρωτώντας τον πρωθυπουργό αν, ως πατέρας τριών παιδιών, «αισθάνεται κάποια ντροπή», ενώ τονίζει χαρακτηριστικά ότι ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται «το δικαίωμα της σιωπής», μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν για το Predator.

«Ο κ. Φλωρίδης, χτες το πρωί στο Action24, είπε πως ‘στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων’, αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει πως «ο κ. Μητσοτάκης, ως πολιτικός προϊστάμενος του κ. Φλωρίδη, δεν ντρέπεται για τις δηλώσεις του αυτές, γι’ αυτό τον διατηρεί στη θέση του, γι’ αυτό δεν αναφέρει τίποτα στο κυριακάτικο μήνυμά του», για να επισημάνει: «Θέλουμε να ρωτήσουμε αν με την ιδιότητά του ως πατέρας τριών παιδιών ο πρωθυπουργός αισθάνεται κάποια ντροπή για τον εκλεκτό του στο υπουργείο Δικαιοσύνης».

«Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις αυξήσεις»

Στη συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου μισθού, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση. Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που είναι αναγκαίες πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης η οποία υποχωρεί. Με αυτές τις τιμές στη βενζίνη, στη στέγη και στα σούπερ μάρκετ, και όχι μόνο τον τελευταίο μήνα, με τον εν εξελίξει πόλεμο, αλλά καιρό πριν, η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις αυξήσεις…».

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη. Να θυμίσουμε τη δημοσκόπηση της Metron Analysis (που παρουσιάστηκε στο Mega τον Φεβρουάριο), όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Και αυτό ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν», υπογραμμίσει, για να προσθέσει πως «το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ υπολόγισε ότι ο μισθός για μια αξιοπρεπή διαβίωση δεν μπορεί να είναι κάτω από 1.052 ευρώ. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι με τον κατώτατο μισθό αμείβονταν πριν το 2011 περίπου 150 χιλ. μισθωτοί. Σήμερα έχουν ανέλθει σε 650 – 700 χιλιάδες».

«Λεφτά υπάρχουν για τους εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη»

Παράλληλα, τονίζει πως «την ώρα που η αγοραστική δύναμη των μεσαίων και των αδύναμων υποχωρεί, λεφτά υπάρχουν για τους εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη. Το θέμα επανέφερε η εφημερίδα ‘ΤΑ ΝΕΑ’ την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο εξώφυλλό της», υπενθυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας τα εξής:

«12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων τα τελευταία 6 χρόνια.

»2,2 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων μόνο τον τελευταίο χρόνο.

»8 δισεκατομμύρια σε αναθέσεις έπειτα από διαγωνισμό με μόνο έναν συμμετέχοντα.

»Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ, που δεν απαιτούν δημοσιότητα ή πρόσκληση από κάποια αναθέτουσα Αρχή».

«Τα μέτρα της κυβέρνησης αφήνουν να μεγεθύνεται το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας που προϋπήρχε του πολέμου και οξύνεται εξαιτίας του, ενώ φέρνουν νέα πληθωριστικά έσοδα στα κρατικά ταμεία. Στα καύσιμα, η κυβέρνηση επί της ουσίας δίνει πίσω λίγα από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που αντλεί χάρη στον πόλεμο», σημειώνει, επίσης.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει τον πρωθυπουργό: «Last but not least, ο κ. Ντίλιαν ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι το Predator δεν το εμπορευόταν με ιδιώτες, αλλά με κυβερνήσεις και επίσημες αρχές… Υπάρχει κάποιο σχόλιο γι’ αυτό ή επικαλείστε ‘το δικαίωμα της σιωπής’, κ. Μητσοτάκη;».