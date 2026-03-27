Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

Πυρά κατά της κυβέρνησης και κατηγορίες για ανεπαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού εξαπολύει η αντιπολίτευση, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο MEGA επισήμανε πως η Νέα Δημοκρατία με την προπαγάνδα αλλάζει την πραγματικότητα.

«Είναι η ίδια κυβέρνηση που πριν από τέσσερα χρόνια έλεγε και επίμονα λέει όλο αυτό το διάστημα ότι δεν μειώνει τον ΦΠΑ στα βασικά της διατροφής, γιατί αυτό θα περάσει στην κατανάλωση. Το έκαναν άλλες χώρες και πέτυχε. Εμείς προχθές ήμασταν στην Κύπρο που εφάρμοσαν μηδενικό ΦΠΑ σε διατροφής και οδήγησε σε μείωση της τιμής στο ράφι και μάλιστα την Πέμπτη ανακοινώθηκε και μείωση του ΦΠΑ σε άλλα βασικά διατροφής όπως είναι πχ το κόκκινο κρέας. την ίδια στιγμή βλέπουμε χώρες να παίρνουν αποφάσεις μείωσης της έμμεσης φορολογίας στα καύσιμα μέχρι και δέκα και έντεκα μονάδες. Και η Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό γιατί δεν υπάρχει απόφαση της Συνόδου Κορυφής που δεσμεύουν τα κράτη μέλη, αλλά η κάθε χώρα διαπραγματεύεται το ποσοστό της μείωσης που θα κάνει, η χώρα μας επιλέγει να μη μειώσει την έμμεση φορολογία για να αντλεί υπερέσοδα και να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο ως ο μάγος με τα δώρα», τόνισε.

«Υπάρχει κυβέρνηση να πατάξει τα καρτέλ;»

Υπογράμμισε πως δεν υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης για πάταξη της αισχροκέρδειας στα βασικά είδη διατροφής.

«Κατώτατος μισθός: Καθαρός μισθός κατώτατος 772 ευρώ. Έχουμε την ίδια στιγμή τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν 30% αύξηση στο κόστος στέγασης και πληθωρισμό τη δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη πάνω από 35%. Αυτά λοιπόν έχουν φάει τις όποιες αυξήσεις. Η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα μισθωτού είναι η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει και λέει ότι «κάνουμε αύξηση στον κατώτατο μισθό». Η Νέα Δημοκρατία τον Νοέμβριο κατήργησε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θεωρώντας ότι η κρίση ακρίβειας τελείωσε. Όλο λοιπόν αυτό το διάστημα έχουμε μια αύξηση στις τιμές. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης για πάταξη της αισχροκέρδειας στα βασικά είδη διατροφής», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μόνη παρέμβαση είναι αυτή που έκανε στα καύσιμα και στην επιδότηση ουσιαστικά των εταιρειών, όπως και των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Άρα η ακρίβεια παραμένει. Ο πολίτης πληρώνει. Η κυβέρνηση δεν μειώνει την έμμεση φορολογία για να έχει υπερέσοδα για να δίνει επιδόματα. Υπάρχει κυβέρνηση να πατάξει τα καρτέλ; Υπάρχει ΔΙΜΕΑ; Αν λοιπόν η κυβέρνηση ήθελε και θα μείωνε το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής για να περάσει όπως σε όλες τις άλλες χώρες στο ράφι – εκτός αν η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό να μπορέσει τη νομοθεσία να την εφαρμόσει – αν ήθελε θα έβαζε πρόστιμα με δημοσιοποίηση σε αυτούς που αισχροκερδούν για να ξέρουν οι πολίτες ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μέσα στην κρίση προσπαθούν να βγάλουν από τους μισθωτούς των 770 ευρώ υπερκέρδη και βεβαίως θα φορολογούσαν τις τράπεζες για τα υπερκέρδη, τις εταιρείες διύλισης και όλες τις άλλες εταιρείες των καρτέλ που αισχροκερδούν».

«Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, επισήμανε πως «στην Ελλάδα υπάρχουν 4.400,000 εργαζόμενοι. Πάνω από 750.000, εκεί περίπου, παίρνουν τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ. Με την αύξηση αυτή που εγώ να πω ότι οτιδήποτε δίνεται είναι θετικό, δεν θέλω να το μηδενίσω. Όμως καλώ όσους μας παρακολουθούν που το ζουν πολλοί από αυτούς, αν μπορεί να ζήσει κάποιος, δηλαδή ένας στους πέντε εργαζομένους στην Ελλάδα με 770 ευρώ μισθό. Όταν περιγράψατε τα καρτέλ, εγώ θέλω να πω για τα καύσιμα. Το pass που το οποίο δίνει τώρα η κυβέρνηση το έδωσε το 2022. Ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε; Πριν δοθεί το pass, η διαφορά της τιμής της βενζίνης με την υπόλοιπη Ευρώπη στην Ελλάδα για την Ελλάδα ήταν 10 λεπτά παραπάνω, μετά το τέλος της εφαρμογής του pass, η διαφορά μας με την Ευρώπη είχε μεγαλώσει».

Όπως είπε, «πληρώναμε 300 ευρώ περισσότερο τον μέσο όρο της βενζίνης από ότι πριν την εφαρμογή του pass. Με λίγα λόγια, επιδοτεί τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, των καρτέλ, είτε είναι οι τράπεζες, είτε είναι τα σούπερ μάρκετ, είτε είναι οι κατασκευαστικές. Όταν συζητάμε για1,30 ευρώ την ημέρα, αυτοί που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, που έχουν πάρει τα 20 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεων τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με 812.000 απευθείας αναθέσεις με ένα συμμετέχοντα ή με απευθείας ανάθεση, με κλειστή πρόσκληση ή με απευθείας ανάθεση».

Καταληκτικά ο κ. Καραμέρος τόνισε για τις συμβουλευτικές εταιρείες πως «μιλάμε για μισό δισ. το χρόνο. Με λίγα λόγια, υπάρχει μια βίαιη ανακατανομή του πλούτου και απλά για λόγους επικοινωνίας ρίχνει ένα τυράκι κάθε τρεις και λίγο η κυβέρνηση σε μια χώρα όπου πραγματικά εγώ δεν αισθάνομαι καλά, ακόμη και όταν είμαι βουλευτής της αντιπολίτευσης, αναρωτιέμαι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ένα κόμμα που κυβερνά 7 χρόνια, με μια χώρα η οποία έχει ανάπτυξη από το 2018 και μετά, αν το γεγονός ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι 27οι στους 27 στην αγοραστική δύναμη, περιποιεί τιμή για όλους μας».

«Είναι μια αύξηση στο πλαίσιο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων»

Ο βουλευτής Β’ Πειραιά με τη ΝΔ, Γιώργος Βρεττάκος, μίλησε για την αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αλλά και τα μέτρα για την ακρίβεια.

«Δεν είναι μια αύξηση πολύ μεγάλη, είναι όμως μια αύξηση στο πλαίσιο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Αυτό που έχουμε πει προεκλογικά είναι ότι ο κατώτατος μισθός στο τέλος της τετραετίας θα πάει στα 950 ευρώ. Αυτή ήταν η δέσμευση. Δεν ήταν ότι θα πάει στα 2.000 ευρώ. Είναι στα 920 ευρώ. Ήταν στα 650, θεωρώ, θυμίζω όταν αναλάβαμε το 2019 και αυτό συνεχίζεται. Και δεν είναι η μόνη πολιτική που έχουμε πάρει για την αύξηση του εισοδήματος. Στην Ισπανία μείωσαν το ΦΠΑ, το αντίστοιχο όφελος όμως το οποίο έχουν στην Ισπανία είναι μικρότερο σε σχέση με το όφελος που υπάρχει από τα μέτρα στην Ελλάδα», είπε.

Πρόσθεσε πως «ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει συγκεκριμένο περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Η ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 33 λεπτά σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, το diesel και είναι 36 λεπτά σε ότι έχει να κάνει με τη βενζίνη. Στο πετρέλαιο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 41 λεπτά και η επιστροφή που δίνει είναι 16 λεπτά. Άρα, εάν πηγαίναμε στο κατώτατο όριο που ήταν 33 λεπτά, θα είχαμε 8 λεπτά μείωση. Έχουμε λοιπόν 16 λεπτά μείωση, η οποία με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά. Άρα σε σχέση και με αυτά που λέει η αντιπολίτευση είναι η διπλάσια μείωση με βάση τα μέτρα της κυβέρνησης και αντίστοιχα 36 λεπτά στη βενζίνη. Αυτό που ενδιαφέρει όμως τον καταναλωτή στο τέλος είναι πόσα λεφτά επιστρέφουν στην τσέπη του. Και σας λέω ότι σε σχέση με τη μείωση του ειδικού φόρου, η επιδότηση η οποία δίνεται, η οποία είναι το ίδιο πράγμα, έχει μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με τη μείωση, αν μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης».

Κατά τον ίδιο, «αυτή τη στιγμή το πλαίσιο το οποίο υπάρχει προστατεύει τις αυξήσεις μέχρι να πάει η βενζίνη 2,11 ευρώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, εάν δούμε περαιτέρω αυξήσεις, περισσότερα μέτρα να έρθουν από την κυβέρνηση. Προφανώς όλη η πολιτική που έχουμε ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε περίσσευμα για να μπορούμε να δίνουμε μέτρα. Θα μπει και ένας έκτακτος φόρος επιπλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια για να μπορέσουμε να βρούμε 100 εκ. ευρώ και θα βλέπουμε αυτή την κρίση που δεν ξέρουμε ούτε την ένταση της ούτε τη διάρκειά της, πόσο θα είναι, προκειμένου να επανέλθουμε και με νέα μέτρα. Ένα μέτρο που πάρθηκε στην αρχή ήταν το πλαφόν άμεσα, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές και συνέχεια ήρθαμε με αυτό. Εάν δεν υπήρχε το πλαφόν, μπορεί η αύξηση να ήταν πολύ παραπάνω».

Τέλος, ο κ. Βρεττάκος υπογράμμισε πως «η κρίση αυτή ξεκίνησε τέλος του μήνα του προηγούμενου. Έχει κρατηθεί. Τα μέτρα που πήραμε τα πήραμε τις πρώτες 10 μέρες. Δεν ξέρω άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που πήρανε μέτρα στις πρώτες 10 μέρες. Νομίζω άλλες τρεις είχαν πάρει. Ήμασταν οι τέταρτοι. Το πακέτο των 5,5 δισ. που ανακοίνωσε η Ισπανία, βάζοντας κιόλας ότι είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα σε σχέση με την Ελλάδα, δεν αφορά στα καύσιμα αυτά καθαυτά και επίσης περικόπτει δαπάνες από την υγεία και από την παιδεία και από μια σειρά από άλλους κωδικούς του προϋπολογισμού. Εμείς χωρίς να περικόπτουμε καμία δαπάνη, δίνουμε στοχευμένα μέτρα για δύο μήνες, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές».

