27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαρτίου 2026, 10:46

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Πυρά κατά της κυβέρνησης και κατηγορίες για ανεπαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού εξαπολύει η αντιπολίτευση, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο MEGA επισήμανε πως η Νέα Δημοκρατία με την προπαγάνδα αλλάζει την πραγματικότητα.

«Είναι η ίδια κυβέρνηση που πριν από τέσσερα χρόνια έλεγε και επίμονα λέει όλο αυτό το διάστημα ότι δεν μειώνει τον ΦΠΑ στα βασικά της διατροφής, γιατί αυτό θα περάσει στην κατανάλωση. Το έκαναν άλλες χώρες και πέτυχε. Εμείς προχθές ήμασταν στην Κύπρο που εφάρμοσαν μηδενικό ΦΠΑ σε διατροφής και οδήγησε σε μείωση της τιμής στο ράφι και μάλιστα την Πέμπτη ανακοινώθηκε και μείωση του ΦΠΑ σε άλλα βασικά διατροφής όπως είναι πχ το κόκκινο κρέας. την ίδια στιγμή βλέπουμε χώρες να παίρνουν αποφάσεις μείωσης της έμμεσης φορολογίας στα καύσιμα μέχρι και δέκα και έντεκα μονάδες. Και η Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό γιατί δεν υπάρχει απόφαση της Συνόδου Κορυφής που δεσμεύουν τα κράτη μέλη, αλλά η κάθε χώρα διαπραγματεύεται το ποσοστό της μείωσης που θα κάνει, η χώρα μας επιλέγει να μη μειώσει την έμμεση φορολογία για να αντλεί υπερέσοδα και να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο ως ο μάγος με τα δώρα», τόνισε.

«Υπάρχει κυβέρνηση να πατάξει τα καρτέλ;»

Υπογράμμισε πως δεν υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης για πάταξη της αισχροκέρδειας στα βασικά είδη διατροφής.

«Κατώτατος μισθός: Καθαρός μισθός κατώτατος 772 ευρώ. Έχουμε την ίδια στιγμή τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν 30% αύξηση στο κόστος στέγασης και πληθωρισμό τη δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη πάνω από 35%. Αυτά λοιπόν έχουν φάει τις όποιες αυξήσεις. Η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα μισθωτού είναι η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει και λέει ότι «κάνουμε αύξηση στον κατώτατο μισθό». Η Νέα Δημοκρατία τον Νοέμβριο κατήργησε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θεωρώντας ότι η κρίση ακρίβειας τελείωσε. Όλο λοιπόν αυτό το διάστημα έχουμε μια αύξηση στις τιμές. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης για πάταξη της αισχροκέρδειας στα βασικά είδη διατροφής», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μόνη παρέμβαση είναι αυτή που έκανε στα καύσιμα και στην επιδότηση ουσιαστικά των εταιρειών, όπως και των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Άρα η ακρίβεια παραμένει. Ο πολίτης πληρώνει. Η κυβέρνηση δεν μειώνει την έμμεση φορολογία για να έχει υπερέσοδα για να δίνει επιδόματα. Υπάρχει κυβέρνηση να πατάξει τα καρτέλ; Υπάρχει ΔΙΜΕΑ; Αν λοιπόν η κυβέρνηση ήθελε και θα μείωνε το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής για να περάσει όπως σε όλες τις άλλες χώρες στο ράφι – εκτός αν η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό να μπορέσει τη νομοθεσία να την εφαρμόσει – αν ήθελε θα έβαζε πρόστιμα με δημοσιοποίηση σε αυτούς που αισχροκερδούν για να ξέρουν οι πολίτες ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μέσα στην κρίση προσπαθούν να βγάλουν από τους μισθωτούς των 770 ευρώ υπερκέρδη και βεβαίως θα φορολογούσαν τις τράπεζες για τα υπερκέρδη, τις εταιρείες διύλισης και όλες τις άλλες εταιρείες των καρτέλ που αισχροκερδούν».

«Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, επισήμανε πως «στην Ελλάδα υπάρχουν 4.400,000 εργαζόμενοι. Πάνω από 750.000, εκεί περίπου, παίρνουν τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ. Με την αύξηση αυτή που εγώ να πω ότι οτιδήποτε δίνεται είναι θετικό, δεν θέλω να το μηδενίσω. Όμως καλώ όσους μας παρακολουθούν που το ζουν πολλοί από αυτούς, αν μπορεί να ζήσει κάποιος, δηλαδή ένας στους πέντε εργαζομένους στην Ελλάδα με 770 ευρώ μισθό. Όταν περιγράψατε τα καρτέλ, εγώ θέλω να πω για τα καύσιμα. Το pass που το οποίο δίνει τώρα η κυβέρνηση το έδωσε το 2022. Ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε; Πριν δοθεί το pass, η διαφορά της τιμής της βενζίνης με την υπόλοιπη Ευρώπη στην Ελλάδα για την Ελλάδα ήταν 10 λεπτά παραπάνω, μετά το τέλος της εφαρμογής του pass, η διαφορά μας με την Ευρώπη είχε μεγαλώσει».

Όπως είπε, «πληρώναμε 300 ευρώ περισσότερο τον μέσο όρο της βενζίνης από ότι πριν την εφαρμογή του pass. Με λίγα λόγια, επιδοτεί τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, των καρτέλ, είτε είναι οι τράπεζες, είτε είναι τα σούπερ μάρκετ, είτε είναι οι κατασκευαστικές. Όταν συζητάμε για1,30 ευρώ την ημέρα, αυτοί που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, που έχουν πάρει τα 20 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεων τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με 812.000 απευθείας αναθέσεις με ένα συμμετέχοντα ή με απευθείας ανάθεση, με κλειστή πρόσκληση ή με απευθείας ανάθεση».

Καταληκτικά ο κ. Καραμέρος τόνισε για τις συμβουλευτικές εταιρείες πως «μιλάμε για μισό δισ. το χρόνο. Με λίγα λόγια, υπάρχει μια βίαιη ανακατανομή του πλούτου και απλά για λόγους επικοινωνίας ρίχνει ένα τυράκι κάθε τρεις και λίγο η κυβέρνηση σε μια χώρα όπου πραγματικά εγώ δεν αισθάνομαι καλά, ακόμη και όταν είμαι βουλευτής της αντιπολίτευσης, αναρωτιέμαι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ένα κόμμα που κυβερνά 7 χρόνια, με μια χώρα η οποία έχει ανάπτυξη από το 2018 και μετά, αν το γεγονός ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι 27οι στους 27 στην αγοραστική δύναμη, περιποιεί τιμή για όλους μας».

«Είναι μια αύξηση στο πλαίσιο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων»

Ο βουλευτής Β’ Πειραιά με τη ΝΔ, Γιώργος Βρεττάκος, μίλησε για την αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αλλά και τα μέτρα για την ακρίβεια.

«Δεν είναι μια αύξηση πολύ μεγάλη, είναι όμως μια αύξηση στο πλαίσιο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Αυτό που έχουμε πει προεκλογικά είναι ότι ο κατώτατος μισθός στο τέλος της τετραετίας θα πάει στα 950 ευρώ. Αυτή ήταν η δέσμευση. Δεν ήταν ότι θα πάει στα 2.000 ευρώ. Είναι στα 920 ευρώ. Ήταν στα 650, θεωρώ, θυμίζω όταν αναλάβαμε το 2019 και αυτό συνεχίζεται. Και δεν είναι η μόνη πολιτική που έχουμε πάρει για την αύξηση του εισοδήματος. Στην Ισπανία μείωσαν το ΦΠΑ, το αντίστοιχο όφελος όμως το οποίο έχουν στην Ισπανία είναι μικρότερο σε σχέση με το όφελος που υπάρχει από τα μέτρα στην Ελλάδα», είπε.

Πρόσθεσε πως «ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει συγκεκριμένο περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Η ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 33 λεπτά σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, το diesel και είναι 36 λεπτά σε ότι έχει να κάνει με τη βενζίνη. Στο πετρέλαιο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 41 λεπτά και η επιστροφή που δίνει είναι 16 λεπτά. Άρα, εάν πηγαίναμε στο κατώτατο όριο που ήταν 33 λεπτά, θα είχαμε 8 λεπτά μείωση. Έχουμε λοιπόν 16 λεπτά μείωση, η οποία με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά. Άρα σε σχέση και με αυτά που λέει η αντιπολίτευση είναι η διπλάσια μείωση με βάση τα μέτρα της κυβέρνησης και αντίστοιχα 36 λεπτά στη βενζίνη. Αυτό που ενδιαφέρει όμως τον καταναλωτή στο τέλος είναι πόσα λεφτά επιστρέφουν στην τσέπη του. Και σας λέω ότι σε σχέση με τη μείωση του ειδικού φόρου, η επιδότηση η οποία δίνεται, η οποία είναι το ίδιο πράγμα, έχει μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με τη μείωση, αν μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης».

Κατά τον ίδιο, «αυτή τη στιγμή το πλαίσιο το οποίο υπάρχει προστατεύει τις αυξήσεις μέχρι να πάει η βενζίνη 2,11 ευρώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, εάν δούμε περαιτέρω αυξήσεις, περισσότερα μέτρα να έρθουν από την κυβέρνηση. Προφανώς όλη η πολιτική που έχουμε ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε περίσσευμα για να μπορούμε να δίνουμε μέτρα. Θα μπει και ένας έκτακτος φόρος επιπλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια για να μπορέσουμε να βρούμε 100 εκ. ευρώ και θα βλέπουμε αυτή την κρίση που δεν ξέρουμε ούτε την ένταση της ούτε τη διάρκειά της, πόσο θα είναι, προκειμένου να επανέλθουμε και με νέα μέτρα. Ένα μέτρο που πάρθηκε στην αρχή ήταν το πλαφόν άμεσα, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές και συνέχεια ήρθαμε με αυτό. Εάν δεν υπήρχε το πλαφόν, μπορεί η αύξηση να ήταν πολύ παραπάνω».

Τέλος, ο κ. Βρεττάκος υπογράμμισε πως «η κρίση αυτή ξεκίνησε τέλος του μήνα του προηγούμενου. Έχει κρατηθεί. Τα μέτρα που πήραμε τα πήραμε τις πρώτες 10 μέρες. Δεν ξέρω άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που πήρανε μέτρα στις πρώτες 10 μέρες. Νομίζω άλλες τρεις είχαν πάρει. Ήμασταν οι τέταρτοι. Το πακέτο των 5,5 δισ. που ανακοίνωσε η Ισπανία, βάζοντας κιόλας ότι είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα σε σχέση με την Ελλάδα, δεν αφορά στα καύσιμα αυτά καθαυτά και επίσης περικόπτει δαπάνες από την υγεία και από την παιδεία και από μια σειρά από άλλους κωδικούς του προϋπολογισμού. Εμείς χωρίς να περικόπτουμε καμία δαπάνη, δίνουμε στοχευμένα μέτρα για δύο μήνες, προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές».

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”

Η Betsson παρουσιάζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Ηρακλή

Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
Τριπλό πρόστιμο από την UEFA στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τα ματς με την Βικτόρια Πλζεν και το πρώτο με την Μπέτις – Οι παραβάσεις και τα ποσά που θα παρακρατηθούν

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά - «Με φλέρταραν και με κόρταραν»

Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα - Ο ρόλος της μητέρας

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» - Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

