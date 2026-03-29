Υπάρχει ένα σνακ που μπορεί να φτιάξει τον ύπνο σας
Έρευνα 29 Μαρτίου 2026, 08:20

Αντιμετωπίζεται προβλήματα στον ύπνο; Ίσως η απάντηση να βρίσκεται στη διατροφή και μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας σας

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Αν ψάχνετε έναν εύκολο και φυσικό τρόπο να βελτιώσετε τον ύπνο σας, αξίζει να ξεκινήσετε από κάτι απλό: τη διατροφή σας. Μικρές επιλογές, όπως ένα ελαφρύ βραδινό σνακ πλούσιο σε μαγνήσιο, μπορούν να βοηθήσουν το σώμα σας να χαλαρώσει και να κοιμηθεί πιο εύκολα.

Ο καλός ύπνος δεν είναι άλλωστε πολυτέλεια — είναι πρωταρχική ανάγκη για την υγεία μας. Κι όμως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να κοιμηθούν καλά. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, αν στριφογυρίζετε στο κρεβάτι ή αν το μυαλό σας δεν «κλείνει» το βράδυ, δεν είστε οι μόνοι.

Γιατί δεν κοιμόμαστε καλά;

Η καθημερινότητα είναι γεμάτη ένταση, υποχρεώσεις και άγχος. Το στρες επηρεάζει άμεσα τον ύπνο, ενώ η κακή διατροφή μπορεί να τον επιδεινώσει ακόμα περισσότερο. Ένας βασικός παράγοντας που συχνά αγνοούμε είναι το μαγνήσιο.

Το μαγνήσιο είναι ένα πολύτιμο μέταλλο που βοηθά:

  • στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος
  • στη μείωση της έντασης των μυών
  • στη ρύθμιση της μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου

Όταν υπάρχει έλλειψη μαγνησίου, ο οργανισμός δυσκολεύεται να «ηρεμήσει», με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ανήσυχο και διακεκομμένο ύπνο.

Η μελατονίνη και ο ρόλος της στον ύπνο μας

Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι. Είναι αυτή που λέει στο σώμα μας πότε είναι ώρα να κοιμηθούμε. Όταν η παραγωγή της είναι μειωμένη ή απορρυθμισμένη, εμφανίζονται προβλήματα όπως:

  • δυσκολία να κοιμηθούμε
  • συχνές αφυπνήσεις
  • αίσθημα κόπωσης το πρωί

Εδώ ακριβώς μπαίνει ο ρόλος της σωστής διατροφής — και ιδιαίτερα τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο.

Το απλό σνακ που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον ύπνο

Μία από τις πιο εύκολες και φυσικές επιλογές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients, είναι τα αποξηραμένα σύκα. Μπορεί να τα έχετε ήδη στο σπίτι σας, αλλά ίσως δεν γνωρίζατε πόσο ωφέλιμα είναι για τον ύπνο.

Συγκεκριμένα, τα αποξηραμένα σύκα:

  • είναι πλούσια σε μαγνήσιο
  • περιέχουν φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά
  • βοηθούν στη χαλάρωση του οργανισμού
  • συμβάλλουν στη φυσική παραγωγή μελατονίνης

Επιπλέον, περιέχουν μια ουσία που μετατρέπεται σε σεροτονίνη και στη συνέχεια σε μελατονίνη. Με απλά λόγια, βοηθούν το σώμα σας να καταλάβει ότι είναι ώρα για ξεκούραση.

Πώς να τα εντάξετε στη βραδινή σας ρουτίνα

Το κλειδί είναι η ισορροπία. Δεν χρειάζονται υπερβολές για να δείτε αποτέλεσμα.

Μερικές απλές ιδέες:

  • Καταναλώστε 2-3 αποξηραμένα σύκα 1–2 ώρες πριν τον ύπνο
  • Συνδυάστε τα με λίγα αμύγδαλα ή καρύδια για επιπλέον μαγνήσιο
  • Προσθέστε τα στο γιαούρτι σας μαζί με λίγη βρόμη

Αυτοί οι συνδυασμοί βοηθούν στη σταδιακή χαλάρωση του οργανισμού χωρίς να βαραίνουν το στομάχι.

Προσοχή στην ποσότητα

Παρόλο που είναι υγιεινά, τα αποξηραμένα σύκα περιέχουν φυσικά σάκχαρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, ειδικά αν προσέχετε το βάρος σας ή έχετε διαβήτη. Συνίσταται πάντα η συμβουλή του θεράποντα γιατρού σας.

Πέρα από τη διατροφή

Είναι σημαντικό:

  • να έχετε ένα σταθερό ωράριο ύπνου
  • να αποφεύγετε την χρήση οθονών πριν τον ύπνο
  • να επιλέγετε μια χαλαρωτική βραδινή ρουτίνα
  • να περιορίζετε την καφεΐνη το απόγευμα.

* Πηγή: Vita

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Μιχάλης Γελασάκης
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Σύνταξη
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σύνταξη
Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Μπάσκετ 28.03.26

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Σύνταξη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 28.03.26

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

