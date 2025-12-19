Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ύπνος: Εσύ κοιμάσαι και η δημιουργικότητά σου δουλεύει
Άλλο κι αυτό 19 Δεκεμβρίου 2025 | 06:30

Ύπνος: Εσύ κοιμάσαι και η δημιουργικότητά σου δουλεύει

Όσο κι αν δεν το πιστεύεις, ο ύπνος είναι ένας καλός τρόπος για να καλλιέργήσεις τη δημιουργικότητά σου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Spotlight

O ύπνος και η χαλάρωση δεν είναι σπατάλη χρόνου και όχι μόνο από την άποψη πως προστατεύει την υγεία μας.

Το τραγούδι των Beatles, “Yesterday”, γράφτηκε κατά τη λεγόμενη «υπναγωγική κατάσταση». Πρόκειται για την ενδιάμεση ζώνη μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, όταν βρισκόμαστε σε μια ημι-συνειδητή φάση και βιώνουμε έντονες νοητικές εικόνες και ήχους.

Ήταν ένα πρωινό στις αρχές του 1965, όταν ο Πολ Μακάρτνεϊ ξύπνησε και συνειδητοποίησε ότι μια μελωδία έπαιζε επίμονα στο μυαλό του. Σηκώθηκε αμέσως από το κρεβάτι και κάθισε στο πιάνο του. Βρήκε γρήγορα τις συγχορδίες και δημιούργησε μερικές φράσεις για να ταιριάξουν στη μελωδία. Δυσκολευόταν εν τω μεταξύ να πιστέψει ότι μια τόσο όμορφη μελωδία θα μπορούσε να προκύψει έτσι αυθόρμητα. Φοβήθηκε ότι ασυνείδητα μπορεί να είχε αντιγράψει άλλη σύνθεση. Όπως είχε πει ο ίδιος: «Για περίπου ένα μήνα πήγαινα σε ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας και τους ρωτούσα αν την είχαν ακούσει πριν για να είμαι βέβαιος…». Όπως αποδείχθηκε βέβαια, ήταν αυθεντική.

Εκτός από τραγούδια, πολλές μεγάλες ανακαλύψεις και εφευρέσεις έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της υπναγωγικής κατάστασης. Ο φυσικός Νιλς Μπορ για παράδειγμα, καθώς αποκοιμιόταν, ονειρεύτηκε ότι είδε τον πυρήνα του ατόμου, με τα ηλεκτρόνια να περιστρέφονται γύρω του, όπως το ηλιακό σύστημα με τον ήλιο και τους πλανήτες—και έτσι ανακάλυψε τη δομή του ατόμου.

Ύπνος και δημιουργικότητα – Τι λέει η επιστήμη

Έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι η υπναγωγική κατάσταση είναι μια… γλυκιά δημιουργική ζώνη. Συγκεκριμένα, σε μελέτη, οι συμμετέχοντες ήταν τρεις φορές πιο πιθανό να βρουν τον «κρυφό κανόνα» που θα μπορούσε να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα σε αυτή την κατάσταση.

Οι ψυχολόγοι συνδέουν τη δημιουργικότητα με χαρακτηριστικά όπως η ανοιχτότητα στην εμπειρία και η γνωστική ευκαμψία (η ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται σε νέες, αναπάντεχες ή διαφορετικές καταστάσεις και να αλλάζει την προσέγγιση ή τη στρατηγική σκέψης του όταν χρειάζεται). Άλλοι ειδικοί προτείνουν ότι η δημιουργικότητα προκύπτει από τον συντονισμό μεταξύ του δικτύου γνωστικού ελέγχου του εγκεφάλου (που ασχολείται με τον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων) και του δικτύου προεπιλογής (που συνδέεται με τις ονειροπολήσεις και τη νοητική περιπλάνηση).

Ωστόσο, μία από τις πιο σημαντικές θεωρίες για τη δημιουργικότητα είναι αυτή που πρότεινε ο Βρετανός ψυχολόγος Φρέντερικ Μάγιερς πολύ παλιά, το 1881. Σύμφωνα με τον Μάγιερς, οι ιδέες προέρχονται ξαφνικά από το υποσυνείδητο. Ο ίδιος εξήγησε ότι το συνειδητό μας μυαλό είναι ένα μικρό μόνο τμήμα του συνολικού μας, που περιλαμβάνει όχι μόνο το ασυνείδητο, αλλά και ευρύτερα και υψηλότερα επίπεδα συνείδησης. Οι ιδέες μπορεί να ωριμάζουν ασυνείδητα για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού εμφανιστούν στη συνειδητή αντίληψη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές αισθανόμαστε ότι οι ιδέες έρχονται από κάτι πέρα από το μυαλό μας, σα να μας χαρίζονται.

Η υπναγωγική κατάσταση είναι τόσο δημιουργική επειδή, καθώς «αιωρούμαστε» μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, το συνειδητό μυαλό μας είναι σχεδόν ανενεργό. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, τα νοητικά μας όρια είναι διαπερατά και υπάρχει η ευκαιρία να περάσουν δημιουργικές ιδέες από το υποσυνείδητο μυαλό μας.

Η δημιουργικότητα συχνά συνδέεται με τη χαλάρωση και την αδράνεια, καθώς όταν χαλαρώνουμε, το συνειδητό μας μυαλό είναι λιγότερο δραστήριο ενώ όταν είμαστε απασχολημένοι, το μυαλό μας γεμίζει με σκέψεις, οπότε δεν υπάρχει χώρος για δημιουργικές ιδέες. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ο διαλογισμός συνδέεται έντονα με τη δημιουργικότητα. Η έρευνα δείχνει ότι ο διαλογισμός ενισχύει γενικές δημιουργικές ικανότητες, όπως η ανοιχτότητα στις εμπειρίες και η γνωστική ευκαμψία.

Ο διαλογισμός ηρεμεί και μαλακώνει το συνειδητό μυαλό, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την έμπνευση.

Καλλιεργώντας την υπναγωγική κατάσταση

Σύμφωνα με μελέτες, περίπου το 80% των ανθρώπων έχουν βιώσει την υπναγωγική κατάσταση και περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού την βιώνει τακτικά. Είναι ελαφρώς πιο συνηθισμένη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.

Η υπναγωγική κατάσταση είναι πιο πιθανό να συμβεί στην αρχή του ύπνου, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί όταν ξυπνάμε ή κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν νιώθουμε νυσταγμένοι και αποσυνδεόμαστε από την κανονική συνείδηση.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπναγωγική κατάσταση για να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητά μας;

Είναι σίγουρα δυνατό να παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση, όπως ίσως γνωρίζετε από τα αργά πρωινά της Κυριακής…

Ωστόσο, ένα από τα προβλήματα είναι η καταγραφή των ιδεών που προκύπτουν. Στην κατάσταση της νύστας, μπορεί να μην αισθανόμαστε την παρόρμηση να καταγράψουμε τις ιδέες μας. Η καλύτερη πρακτική είναι να έχουμε πάντα ένα στυλό και ένα χαρτί δίπλα στο κομοδίνο μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνική “συνειδητού ύπνου” για να δημιουργήσουμε ιδέες. Όταν ο μεγάλος εφευρέτης Τόμας Έντισον ήταν σε αδιέξοδο, άφηνε τον εαυτό του να παραδοθεί στο υποσυνείδητο, κρατώντας μια μεταλλική μπάλα. Καθώς αποκοιμιόταν, η μπάλα έπεφτε στο πάτωμα και τον ξυπνούσε, και συχνά έτσι έβρισκε μια νέα ιδέα.

Γενικότερα, θα πρέπει να βλέπουμε την αδράνεια ως έναν τρόπο καλλιέργειας της δημιουργικότητας.

Μην σκέφτεστε τον ύπνο ή τη χαλάρωση ως σπατάλη χρόνου. Αντίθετα, αυτές οι στιγμές μπορεί να οδηγήσουν στις πιο εμπνευσμένες ιδέες της ζωής σας.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις δύο ταχυτήτων στα τιμολόγια νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Business
Τράπεζες: Στο επίκεντρο το επενδυτικό banking – Οι κινήσεις CrediaBank και Alpha

Τράπεζες: Στο επίκεντρο το επενδυτικό banking – Οι κινήσεις CrediaBank και Alpha

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Συνεχίζεται στην αίθουσα του ΜΟΔ η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 19.12.25

Συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας - Γιατί είχε διακοπεί

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησε η εμπορευματική αμαξοστοιχία, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
Υπογονιμότητα 19.12.25

Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα

Το θέμα με τον Δάνο δότη αποκάλυψε τη μεγάλη ζήτηση σπέρματος που δεν καλύπτεται εύκολα από την προσφορά - Μιλούν στο in o γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης και καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν
Κόσμος 19.12.25

Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια» τόνισε ο Μακρόν

Σύνταξη
Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Κόσμος 19.12.25

Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή στην Αυστραλία μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ’ ευκαιρία εβραϊκής γιορτής

Σύνταξη
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
Κριτήρια επιλογής 19.12.25

Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ

Το μπόνους παραγωγικότητας θα λάβουν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους

Εύη Σαλτού
Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών
Live in Style 19.12.25

Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών

Παρά τις πρόσφατες δημοπρασίες-ρεκόρ για τσάντες που συνδέονται με τη Jane Birkin, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση των τιμών των Hermès στη δευτερογενή αγορά μετά τα υψηλά επίπεδα τιμών της περιόδου 2020–2022

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
Ακίνητα: Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια
Οικονομικές Ειδήσεις 19.12.25

Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια για ακίνητα

Έρχεται το price map για να βάλει τάξη στην αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα, όπου οι πραγματικές αξίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ζητούν οι πωλητές αλλά και από τις αντικειμενικές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
Αλλοι 5 νεκροί 19.12.25

Συνεχίζονται οι «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανακοινώνεται εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Αντονι Αλμπανέζι 19.12.25

Εθνικό πρόγραμμα για τα πυροβόλα όπλα μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς τους.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξεκίνησε η τελευταία ανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών
500.000 ψηφοδέλτια 19.12.25

Τελευταία ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα πριν την ανακήρυξη νέου προέδρου

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές» άρχισε η ειδική ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα, πριν την ανακήρυξη του νέου προέδρου της χώρας, μεταξύ δύο υποψηφίων της δεξιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Συνάντηση στη Φλόριντα για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας – Ο Τραμπ αναμένει και τον Νετανιάχου
Επόμενη φάση 19.12.25

Συνάντηση στη Φλόριντα για τη Γάζα, εν αναμονή και του Νετανιάχου

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση στη Φλόριντα, όπου είναι πιθανόν να φτάσει τις επόμενες μέρες και ο Νετανιάχου για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
Φοβάται διαρροές... 19.12.25

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι έγκριση του Κογκρέσου για να επιτεθώ στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο