Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ύπνος: Η επιστήμη δεν θέλει να κοιμάστε την ίδια ώρα με τον σύντροφό σας
Vita 28 Οκτωβρίου 2025 | 07:30

Ύπνος: Η επιστήμη δεν θέλει να κοιμάστε την ίδια ώρα με τον σύντροφό σας

Πολλά ζευγάρια πάνε την ίδια ώρα να κοιμηθούν, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι επηρεάζεται ο ύπνος μας από αυτή τη ρουτίνα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Spotlight

Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν έχουν ακριβώς τους ίδιους βιολογικούς ρυθμούς, και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου τους. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η κλασική ρουτίνα ενισχύει τη σύνδεση και την ευημερία στη σχέση. Ωστόσο, η επιστήμη μας λέει κάτι διαφορετικό. Ερευνητές από το Στάνφορντ και το Χάρβαρντ προειδοποιούν ότι ο συγχρονισμένος ύπνος μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα του και την αποκατάσταση του οργανισμού.

Πώς διαφέρουν άνδρες και γυναίκες στον ύπνο;

Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν μοιράζονται τους ίδιους βιολογικούς ρυθμούς. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές του κύκλου τους και ότι επωφελούνται από έναν ύπνο πριν τα μεσάνυχτα. Εν αντιθέσει, οι άνδρες φαίνεται να έχουν πιο σταθερούς ρυθμούς ύπνου.

Η ερευνητική ομάδα του Στάνφορντ και του Χάρβαρντ, στην οποία συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, αναφέρει ότι ο συγχρονισμός μεταξύ των συντρόφων μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα ύπνου, με συνέπειες για τη διάθεση, την ενέργεια και την υγεία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γυναίκες τείνουν να εισέρχονται πιο γρήγορα στις αρχικές φάσεις του ύπνου. Συγκεκριμένα, η παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου, ξεκινά κατά μέσο όρο στις 22:49 για τις γυναίκες, ενώ στους άνδρες αυτή η διαδικασία ξεκινά στις 23:28.

Οι πρώτες φάσεις, όπως η υπνηλία και ο ελαφρύς ύπνος, διαρκούν περισσότερο, και η μετάβαση στο βαθύ ύπνο είναι πιο σύντομη. Στη συνέχεια, περνούν περισσότερη ώρα στη φάση του REM (ύπνος με όνειρα), που είναι κρίσιμη για την ανανέωση του οργανισμού. Αντίθετα, οι άνδρες, αν και δεν έχουν τόσο έντονες διαφορές στους ρυθμούς τους, φαίνεται να κοιμούνται σε πιο σταθερές ώρες και να μην επηρεάζονται τόσο από τις εξωτερικές αλλαγές.

Επιπλέον, οι γυναίκες συνήθως ξυπνούν πιο νωρίς φυσικά και η θερμοκρασία του σώματός τους αρχίζει να ανεβαίνει νωρίτερα (στις 4:46), ενώ στους άνδρες αυτή η διαδικασία ξεκινά αργότερα (στις 6:11).

Ο ρόλος των ορμονών 

Ο ύπνος δεν επηρεάζεται μόνο από τους βιολογικούς ρυθμούς, αλλά και από τις ορμονικές διακυμάνσεις. Στους άνδρες, η μείωση της τεστοστερόνης με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου τους. Στις γυναίκες, οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, όπως η αϋπνία και οι διαταραχές ύπνου πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου, είναι πιο συχνές.

Αυτές οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν αϋπνία, συχνές αφυπνίσεις ή ελαφρύ ύπνο, και είναι συχνά συνδεδεμένες με άγχη που παρατηρούνται πιο συχνά στις γυναίκες. Αυτό εξηγεί γιατί οι γυναίκες διαγιγνώσκονται πιο συχνά με διαταραχές του ύπνου, ενώ οι άνδρες αντιμετωπίζουν πιο συχνά υπνική άπνοια.

Μην υποχρεώνετε τον εαυτό σας να πηγαίνετε για ύπνο μαζί

Με βάση τα παραπάνω, οι ερευνητές συμβουλεύουν τα ζευγάρια να μην προσπαθούν να συγχρονίσουν την ώρα του ύπνου τους αν οι ρυθμοί τους είναι διαφορετικοί. Αντιθέτως, είναι καλύτερο να ακολουθούν τον προσωπικό τους ρυθμό ύπνου για να εξασφαλίσουν έναν πιο αναζωογονητικό ύπνο.

Τι μπορείτε να κάνετε ως ζευγάρι:

  1. Να σέβεστε ο ένας τις ανάγκες του άλλου: Αν παρατηρήσετε ότι ο σύντροφός σας έχει διαφορετικό ρυθμό ύπνου, προσπαθήστε να τον σεβαστείτε χωρίς να πιέσετε τον άλλον να συγχρονιστεί με τις δικές σας ανάγκες.
  2. Δημιουργήστε μια ήρεμη ατμόσφαιρα για ύπνο: Ανεξάρτητα από την ώρα που κοιμάστε, φροντίστε να διατηρείτε το περιβάλλον ήρεμο και κατάλληλο για ύπνο.
  3. Προσαρμόστε τη ρουτίνα σας: Αν ο ένας από τους δύο έχει ανάγκη να κοιμηθεί νωρίτερα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κοινή ρουτίνα πριν τον ύπνο (π.χ., διαβάστε μαζί ή κάντε χαλαρωτικές δραστηριότητες πριν κοιμηθείτε).
  4. Μην αγχώνεστε για τον συγχρονισμό: Ο πραγματικός στόχος είναι να βρείτε έναν ρυθμό που θα είναι κατάλληλος και για τους δύο, χωρίς να δημιουργείτε άγχη για το πότε θα πέσετε στο κρεβάτι.

Μην πιέζετε λοιπόν τον εαυτό σας να συμβαδίζει με τον ρυθμό ύπνου του συντρόφου σας, αντίθετα, ακολουθήστε τις φυσικές ανάγκες του οργανισμού σας.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Business
Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική
Plus 27.10.25

Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική

Η Νίνα Μαζάνη έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει το κοινό της τόσο δισκογραφικά όσο και μέσα από τις ζωντανές της εμφανίσεις

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε

Μεξκικανός πολίτης κατήγγειλε μέσω social media ότι ένας φίλαθλος της Κρους Ασούλ ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου στο ματς με την Μοντερέι, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 28.10.25

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία».

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στο Σύνταγμα 28.10.25

Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», προσθέτοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. «έχει συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας της ιερής περιοχής»

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο