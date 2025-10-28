Ύπνος: Η επιστήμη δεν θέλει να κοιμάστε την ίδια ώρα με τον σύντροφό σας

Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν έχουν ακριβώς τους ίδιους βιολογικούς ρυθμούς, και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου τους. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η κλασική ρουτίνα ενισχύει τη σύνδεση και την ευημερία στη σχέση. Ωστόσο, η επιστήμη μας λέει κάτι διαφορετικό. Ερευνητές από το Στάνφορντ και το Χάρβαρντ προειδοποιούν ότι ο συγχρονισμένος ύπνος μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα του και την αποκατάσταση του οργανισμού.

Πώς διαφέρουν άνδρες και γυναίκες στον ύπνο;

Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν μοιράζονται τους ίδιους βιολογικούς ρυθμούς. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές του κύκλου τους και ότι επωφελούνται από έναν ύπνο πριν τα μεσάνυχτα. Εν αντιθέσει, οι άνδρες φαίνεται να έχουν πιο σταθερούς ρυθμούς ύπνου.

Η ερευνητική ομάδα του Στάνφορντ και του Χάρβαρντ, στην οποία συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, αναφέρει ότι ο συγχρονισμός μεταξύ των συντρόφων μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα ύπνου, με συνέπειες για τη διάθεση, την ενέργεια και την υγεία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γυναίκες τείνουν να εισέρχονται πιο γρήγορα στις αρχικές φάσεις του ύπνου. Συγκεκριμένα, η παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου, ξεκινά κατά μέσο όρο στις 22:49 για τις γυναίκες, ενώ στους άνδρες αυτή η διαδικασία ξεκινά στις 23:28.

Οι πρώτες φάσεις, όπως η υπνηλία και ο ελαφρύς ύπνος, διαρκούν περισσότερο, και η μετάβαση στο βαθύ ύπνο είναι πιο σύντομη. Στη συνέχεια, περνούν περισσότερη ώρα στη φάση του REM (ύπνος με όνειρα), που είναι κρίσιμη για την ανανέωση του οργανισμού. Αντίθετα, οι άνδρες, αν και δεν έχουν τόσο έντονες διαφορές στους ρυθμούς τους, φαίνεται να κοιμούνται σε πιο σταθερές ώρες και να μην επηρεάζονται τόσο από τις εξωτερικές αλλαγές.

Επιπλέον, οι γυναίκες συνήθως ξυπνούν πιο νωρίς φυσικά και η θερμοκρασία του σώματός τους αρχίζει να ανεβαίνει νωρίτερα (στις 4:46), ενώ στους άνδρες αυτή η διαδικασία ξεκινά αργότερα (στις 6:11).

Ο ρόλος των ορμονών

Ο ύπνος δεν επηρεάζεται μόνο από τους βιολογικούς ρυθμούς, αλλά και από τις ορμονικές διακυμάνσεις. Στους άνδρες, η μείωση της τεστοστερόνης με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου τους. Στις γυναίκες, οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, όπως η αϋπνία και οι διαταραχές ύπνου πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου, είναι πιο συχνές.

Αυτές οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν αϋπνία, συχνές αφυπνίσεις ή ελαφρύ ύπνο, και είναι συχνά συνδεδεμένες με άγχη που παρατηρούνται πιο συχνά στις γυναίκες. Αυτό εξηγεί γιατί οι γυναίκες διαγιγνώσκονται πιο συχνά με διαταραχές του ύπνου, ενώ οι άνδρες αντιμετωπίζουν πιο συχνά υπνική άπνοια.

Μην υποχρεώνετε τον εαυτό σας να πηγαίνετε για ύπνο μαζί

Με βάση τα παραπάνω, οι ερευνητές συμβουλεύουν τα ζευγάρια να μην προσπαθούν να συγχρονίσουν την ώρα του ύπνου τους αν οι ρυθμοί τους είναι διαφορετικοί. Αντιθέτως, είναι καλύτερο να ακολουθούν τον προσωπικό τους ρυθμό ύπνου για να εξασφαλίσουν έναν πιο αναζωογονητικό ύπνο.

Τι μπορείτε να κάνετε ως ζευγάρι:

Να σέβεστε ο ένας τις ανάγκες του άλλου: Αν παρατηρήσετε ότι ο σύντροφός σας έχει διαφορετικό ρυθμό ύπνου, προσπαθήστε να τον σεβαστείτε χωρίς να πιέσετε τον άλλον να συγχρονιστεί με τις δικές σας ανάγκες. Δημιουργήστε μια ήρεμη ατμόσφαιρα για ύπνο: Ανεξάρτητα από την ώρα που κοιμάστε, φροντίστε να διατηρείτε το περιβάλλον ήρεμο και κατάλληλο για ύπνο. Προσαρμόστε τη ρουτίνα σας: Αν ο ένας από τους δύο έχει ανάγκη να κοιμηθεί νωρίτερα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κοινή ρουτίνα πριν τον ύπνο (π.χ., διαβάστε μαζί ή κάντε χαλαρωτικές δραστηριότητες πριν κοιμηθείτε). Μην αγχώνεστε για τον συγχρονισμό: Ο πραγματικός στόχος είναι να βρείτε έναν ρυθμό που θα είναι κατάλληλος και για τους δύο, χωρίς να δημιουργείτε άγχη για το πότε θα πέσετε στο κρεβάτι.

Μην πιέζετε λοιπόν τον εαυτό σας να συμβαδίζει με τον ρυθμό ύπνου του συντρόφου σας, αντίθετα, ακολουθήστε τις φυσικές ανάγκες του οργανισμού σας.

* Πηγή: Vita