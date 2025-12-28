Ύπνος: Τα δέκα λάθη που μπορούν να τον «χαλάσουν»

Ένας καλός νυχτερινός ύπνος είναι ίσως η πιο σημαντική μορφή αυτοφροντίδας. Ωστόσο, αρκετές συνηθισμένες βραδινές συνήθειες μπορεί να καταστρέφουν την ικανότητά μας να αποκοιμηθούμε, να κοιμόμαστε καλά και να ξεκουραζόμαστε πραγματικά.

Κάθε κακή συνήθεια πριν τον ύπνο επηρεάζει διαφορετικά τους ανθρώπους και σε κάποιους μπορεί ακόμη και να φαίνεται ότι βοηθά. Αν όμως περνάτε μία περίοδο κακού ύπνου, ίσως είναι μια καλή ιδέα να ξεκινήσετε αφαιρώντας όσες από τις παρακάτω συνήθειες σας αφορούν και να τις προσθέσετε ξανά μία-μία για να εντοπίσετε τι σας επηρεάζει.

Ύπνος και οι χειρότερες συνήθειες πριν από αυτόν

1. Χρήση κινητού

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι καλό είναι να περιορίζετε το κινητό πριν τον ύπνο. Η μπλε ακτινοβολία καταστέλλει τη μελατονίνη, δυσκολεύοντας τον ύπνο.

2. Φαγητό ή ποτό αργά το βράδυ

Το φαγητό ή ποτό μέσα σε 3 ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει ανήσυχη νύχτα. Το αλκοόλ μπορεί να προκαλεί υπνηλία, αλλά διαταράσσει τον ύπνο REM και αφυδατώνει το σώμα. Αν πεινάσετε αργά, προτιμήστε ένα μικρό αλλά χορταστικό σνακ.

3. Γυμναστική και μετά ύπνος

Η έντονη άσκηση αργά το βράδυ αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, ενώ για να κοιμηθούμε πρέπει να πέφτει. Ωστόσο, 30 λεπτά μέτριας άσκησης μέσα στην ημέρα βελτιώνουν τον ύπνο.

4. Μηδενική χαλάρωση πριν τον ύπνο

Αν δουλεύετε, σκρολάρετε ή οργανώνετε μέχρι να μπείτε στο κρεβάτι, ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να «κατεβάσει στροφές». Οι ενήλικες, όπως και τα παιδιά, χρειάζονται χρόνο και ρουτίνα για να προετοιμαστούν για ύπνο.

5. Υπερανάλυση και σκέψεις που τρέχουν

Η υπερβολική σκέψη είναι ένα κοινό εμπόδιο. Η αναπνοή βοηθά να ηρεμήσει το νευρικό μας σύστημα.

6. Παραμονή στο κρεβάτι ενώ δεν κοιμάστε

Αν είστε ξύπνιοι πάνω από 20 λεπτά, σηκωθείτε από το κρεβάτι, κρατήστε χαμηλό φωτισμό, διαβάστε ή διαλογιστείτε και επιστρέψτε μόνο όταν νυστάζετε πραγματικά

7. Φως στο περιβάλλον και ύπνος

Ο φωτισμός από δρόμους, ηλεκτρονικές συσκευές ή κονσόλες παιχνιδιών μπορεί να διαταράξει τον ύπνο. Λύσεις είναι οι κουρτίνες συσκότισης, η αποσύνδεση συσκευών και η μάσκα ύπνου

8. Ασυνεπής διάρκεια ύπνου

Το να κοιμάστε περισσότερο για να αναπληρώσετε, συχνά χειροτερεύει τον ύπνο. Το πιο σημαντικό είναι να έχετε μια σχετικά σταθερή ώρα αφύπνισης, ακόμα και όταν δεν ξυπνάτε για δουλειά.

9. Εξάρτηση από κάτι για να κοιμηθείτε

Ίσως δεν το συνειδητοποιείτε, αλλά εξαρτάστε από κάτι (π.χ. τηλεόραση). Αν ξυπνήσετε και αυτό λείπει, δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να βοηθήσει, αλλά μακροπρόθεσμα χρειάζεται νέα ρουτίνα.

10. Πολύς ή πολύ λίγος ύπνος

Δεν χρειάζονται όλοι τον ίδιο ύπνο. Αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο. Ακόμη και λίγα λεπτά λιγότερου ύπνου από όσο χρειάζεται κανείς όμως μπορεί να επηρεάσουν τη συγκέντρωσή του και την ενέργειά του την επόμενη μέρα.

* Πηγή: Vita