Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και πρώην παίκτης ριάλιτι

Τέσσερις κατηγορούμενοι στη φυλακή και 18 ακόμα ελεύθεροι με όρους είναι ο ποινικός απολογισμός της ανακριτικής διαδικασίας για το κύκλωμα απάτης εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από μαραθώνιες απολογίες τα ξημερώματα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Οι υπόλοιποι 11 από τους 15 που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση.

Στη διάρκεια των απολογιών τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ ορισμένοι έδειξαν τους λογιστές ως υπεύθυνους για την εμπλοκή τους.

«Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Εχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων της δικογραφίας ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος!», φέρεται να υποστήριξε κατηγορούμενος επιχειρηματίας.

Συνολικά και τις δύο ημέρες που διήρκεσαν οι απολογίες, ενώπιον ανακρίτριας απολογήθηκαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία, κατά την οποία περιγράφεται απάτη 31 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, περιλαμβάνονται επιπλέον 18 πρόσωπα η δράση των οποίων θα αξιολογηθεί από τη δικαστική λειτουργό σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων.