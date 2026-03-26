Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο
Ένα ανύπαρκτο ψητοπωλείο με την ονομασία «Η Σούβλα του Άρχοντα» στάθηκε η αφορμή να αποκαλυφθεί η δράση του κυκλώματος που θησαύριζε απομυζώντας τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες στο ψητοπωλείο δηλώνονταν 323 εργαζόμενοι που, όπως αποδείχθηκε, ήταν όλοι «φαντάσματα».
Από μία καταγγελία άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2024 όταν ένας ασφαλισμένος κατήγγειλε στις Αρχές ότι εμφανίζεται ως ασφαλισμένος στο ψητοπωλείο παρά το γεγονός ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Επιπλέον, σημείωσε πως εκτός από το ψητοπωλείο, εμφανιζόταν ως ασφαλισμένος και σε μία καφετέρια.
Η καταγγελία υποβλήθηκε και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία κατόπιν ελέγχου που διενήργησε στο ψητοπωλείο διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται επιχείρηση με αυτά τα στοιχεία. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε ότι ο διαχειριστής της εταιρείας ήταν «φάντασμα». Το δηλωθέν δελτίο ταυτότητάς του αντιστοιχούσε σε γυναίκα που δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.
Το ανύπαρκτο φυσικό πρόσωπο που φαινόταν ως διαχειριστής ήταν «αχυράνθρωπος» και σε άλλες επιχειρήσεις στην Αττική. Επιπλέον, για την καφετέρια έγινε καταγγελία και από έτερο ιδιώτη ο οποίος κατήγγειλε ότι η εταιρεία έχει υφαρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφανίζει ψευδώς ως εργαζόμενό της.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Η συνολική ζημία του Δημοσίου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ.
