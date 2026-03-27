Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αποχώρησαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά τις πολύωρες απολογίες τους και οι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.
Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, , καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ .
Αρνήθηκαν τις κατηγορίες
Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τούς αποδίδονται. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, αφήνοντας αιχμές σε βάρος λογιστών συγκατηγορουμένων του.
Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.
