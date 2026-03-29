Θα πίστευε κανείς, δεδομένου του βιογραφικού της, ότι η Ούμα Θέρμαν προτιμά να υποδύεται σκληροτράχηλες γυναίκες στην οθόνη. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η πρωταγωνίστρια της σειράς ταινιών «Kill Bill», ξεψαχνίζει περισσότερο το υπόβαθρο των χαρακτήρων που ενσαρκώνει, παρά το ηθικό τους πρόσιμο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Pretty Lethal, στο Φεστιβάλ SXSW, η Θέρμαν υποστήριξε: «Μου αρέσει να ανακαλύπτω το βασικό κίνητρο κάθε χαρακτήρα μέσα από την κατανόηση του ατόμου. Πολύ συχνά, οι χαρακτήρες δεν είναι ούτε καλοί ούτε κακοί».

«Έχει ένα πονηρό χιούμορ»

Η ταινία «Pretty Lethal» ακολουθεί μια ομάδα χορεύτριων μπαλέτου που προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα απομονωμένο πανδοχείο, αφού το λεωφορείο τους έπαθε βλάβη καθ’ οδόν προς έναν διαγωνισμό.

Η Ούμα Θέρμαν υποδύεται μια πρώην μπαλαρίνα, την Ντεβόρα Κασίμερ.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει η Βίκι Τζούσον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μάντι Ζίγκλερ, Λάνα Κόντορ, Αβάντικα, Μίλισεντ Σίμοντς και Άιρις Απάτοου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο κόκκινο χαλί, η σκηνοθέτις μίλησε στο περιοδικό People για τον χαρακτήρα που υποδύεται η Θέρμαν, υποοστηρίζοντας ότι η ηθοποιός καταφέρνει τόσο να χαρίζει βάθος στις γυναίκες που ενσαρκώνει στον κινηματογράφο, όσο και να παρασέρνει το κοινό στο να τις συμπαθήσει, ανεξάρτητα από τις πράξεις τους.

«Η Ούμα είναι προφανώς μια εμβληματική προσωπικότητα και μπορεί να υποδυθεί έναν μοχθηρό [χαρακτήρα] καλύτερα από όλους», είπε η σκηνοθέτις. «Έχει ένα πονηρό χιούμορ, ενώ παράλληλα προσδίδει στον χαρακτήρα μια ενσυναίσθηση που σε κάνει να τον υποστηρίζεις ακόμα και όταν συμβαίνουν τα πιο παράλογα πράγματα».

«Δεν μου αρέσει και πολύ η βία»

Η Ούμα Θέρμαν είναι γνωστή, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο της Poison Ivy στην ταινία «Batman & Robin» του 1997 και της εκδικητικής, θανατηφόρας The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill».

Παρά το γεγονός ότι έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες δράσης, η ηθοποιός δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο InStyle ότι δεν «της αρέσει ιδιαίτερα η βία».

«Στην πραγματικότητα, δεν μου αρέσει και πολύ η βία. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει πολύ. Σε εμένα όχι. Όταν βλέπω καλλιτεχνικές κινήσεις, μπορώ να απολαύσω τη βία και τη δράση, γιατί με συγκλονίζει όπως θα με συγκλόνιζε αν έβλεπα μια εξαιρετική χορευτική παράσταση», εξήγησε.

*Με πληροφορίες από: People