Για αυτό τον λόγο η Ούμα Θέρμαν δεν έζησε ποτέ στο Λος Άντζελες

Ήταν μόλις 18 ετών όταν εμφανίστηκε στην πρώτη της μεγάλη παραγωγή, δίπλα στους Γκλεν Κλόουζ, Μισέλ Φάιφερ και Τζον Μάλκοβιτς. Παρά τα 181 εκατοστά της και την αντικειμενική ομορφιά της, η Ούμα Θέρμαν δεν μπήκε ποτέ στη λίστα των «ωραίων» – είχε πάντα την εικόνα της ατίθασης και της ανεξάρτητης χάρη στις κινηματογραφικές επιλογές της, όπως το Pulp Fiction και το Kill Bill.

Σήμερα, στα 55 της χρόνια, η σταρ της μεγάλης οθόνης δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Έχει προταθεί για Όσκαρ, έχει κερδίσει μια Χρυσή Σφαίρα, επιλέγει τους ρόλους που θέλει. Η λογική λέει ότι δεν θα είχε κανένα παράπονο από την επαγγελματική της πορεία – όμως υπάρχει κάτι που δείχνει να μετανιώνει, έστω και λίγο.

Η Ούμα Θέρμαν αν και είναι μια από τις A-listers του Χόλιγουντ, δεν έχει ζήσει ποτέ στο Λος Άντζελες. Και είναι κάτι που θα ήθελε να έχει δοκιμάσει, καθώς θεωρεί ότι ίσως αυτή της η απόφαση να της στέρησε κάποιες δουλειές.

«Εύχομαι να είχα μετακομίσει παλιότερα στο Λος Άντζελες» δήλωσε στο περιοδικό inStyle.

«Μάλιστα κάποια στιγμή νοίκιασα ένα διαμέρισμα, καθώς όλες μου οι δουλειές ήταν εκεί. Αλλά, έξι εβδομάδες αφού υπέγραψα το συμβόλαιο έμεινα έγκυος στην κόρη μου» αναφερόμενη στη Μάγια, το ένα από τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Ίθαν Χοκ.

Κάπως έτσι, η Ούμα Θέρμαν αποφάσισε να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, καθώς θεώρησε ότι είναι πιο σημαντικό για εκείνη να βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της. «Δεν έχω ζήσει στο Λος Άντζελες, πράγμα που σημαίνει ότι ποτέ δεν δέθηκα με την κινηματογραφική κοινότητα εκεί. Κι αυτό είναι κάπως κακό για το επάγγελμά μου».

Πάντως, όσο κι αν ήθελε να ζήσει στο Λος Άντζελες παλιότερα, δεν μετανιώνει για το πώς ήρθαν τα πράγματα στη ζωή της. «Πιστεύω ότι πρέπει να επιλέγεις να είσαι χαρούμενος στη ζωή σου, έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσεις κάποιες ευκαιρίες».