20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Για αυτό τον λόγο η Ούμα Θέρμαν δεν έζησε ποτέ στο Λος Άντζελες
Χαμένες ευκαιρίες 20 Μαρτίου 2026, 06:00

Τι κι αν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ; Η Ούμα Θέρμαν ήταν, είναι και θα είναι μια γυναίκα της Νέας Υόρκης.

Φροίξος Φυντανίδης
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Ήταν μόλις 18 ετών όταν εμφανίστηκε στην πρώτη της μεγάλη παραγωγή, δίπλα στους Γκλεν Κλόουζ, Μισέλ Φάιφερ και Τζον Μάλκοβιτς. Παρά τα 181 εκατοστά της και την αντικειμενική ομορφιά της, η Ούμα Θέρμαν δεν μπήκε ποτέ στη λίστα των «ωραίων» – είχε πάντα την εικόνα της ατίθασης και της ανεξάρτητης χάρη στις κινηματογραφικές επιλογές της, όπως το Pulp Fiction και το Kill Bill.

Σήμερα, στα 55 της χρόνια, η σταρ της μεγάλης οθόνης δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Έχει προταθεί για Όσκαρ, έχει κερδίσει μια Χρυσή Σφαίρα, επιλέγει τους ρόλους που θέλει. Η λογική λέει ότι δεν θα είχε κανένα παράπονο από την επαγγελματική της πορεία – όμως υπάρχει κάτι που δείχνει να μετανιώνει, έστω και λίγο.

Η Ούμα Θέρμαν αν και είναι μια από τις A-listers του Χόλιγουντ, δεν έχει ζήσει ποτέ στο Λος Άντζελες. Και είναι κάτι που θα ήθελε να έχει δοκιμάσει, καθώς θεωρεί ότι ίσως αυτή της η απόφαση να της στέρησε κάποιες δουλειές.

«Εύχομαι να είχα μετακομίσει παλιότερα στο Λος Άντζελες» δήλωσε στο περιοδικό inStyle.

«Μάλιστα κάποια στιγμή νοίκιασα ένα διαμέρισμα, καθώς όλες μου οι δουλειές ήταν εκεί. Αλλά, έξι εβδομάδες αφού υπέγραψα το συμβόλαιο έμεινα έγκυος στην κόρη μου» αναφερόμενη στη Μάγια, το ένα από τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Ίθαν Χοκ.

Η Ούμα Θέρμαν και ο Ίθαν Χοκ το 2001. (Φωτογραφία: REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Κάπως έτσι, η Ούμα Θέρμαν αποφάσισε να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, καθώς θεώρησε ότι είναι πιο σημαντικό για εκείνη να βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της. «Δεν έχω ζήσει στο Λος Άντζελες, πράγμα που σημαίνει ότι ποτέ δεν δέθηκα με την κινηματογραφική κοινότητα εκεί. Κι αυτό είναι κάπως κακό για το επάγγελμά μου».

Πάντως, όσο κι αν ήθελε να ζήσει στο Λος Άντζελες παλιότερα, δεν μετανιώνει για το πώς ήρθαν τα πράγματα στη ζωή της. «Πιστεύω ότι πρέπει να επιλέγεις να είσαι χαρούμενος στη ζωή σου, έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσεις κάποιες ευκαιρίες».

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

«Ύβρις» 18.03.26

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Fizz 18.03.26

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Fizz 18.03.26

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Η φωτογραφία που προκάλεσε πανικό στα social media

Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολιτική 20.03.26

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

