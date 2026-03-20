magazin
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Culture Live 20 Μαρτίου 2026, 18:20

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το όνομα της Ούμα Θέρμαν έχει συνδεθεί με σπαθιά κατάνα, εκδίκηση και άπλετη βία χάρις σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες που πέρασαν ποτέ από τον κινηματογράφο.

Εκείνον της Νύφης στη σειρά ταινιών «Kill Bill» δια χειρός Ταραντίνο.

Ωστόσο, η ηθοποιός δεν φαίνεται να αγαπάει ιδιαιτέρως το αίμα. Ναι, καλά ακούσατε. Τα φαινόμενα απατούν.

Βία, τέχνη

Παρά τη διαχρονική σύνδεσή της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο InStyle ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

«Στην πραγματικότητα, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η βία. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει πολύ. Εμένα δεν μου αρέσει. Όταν βλέπω καλλιτεχνικές κινήσεις, μπορώ να απολαύσω τη βία και τη δράση, γιατί με συγκλονίζει όπως θα με συγκλόνιζε αν έβλεπα μια εξαιρετική χορευτική παράσταση», εξήγησε.

Οπότε αν αναρωτιέστε γιατί δεν έχουμε δει την Ούμα Θέρμαν σε ταινίες δράσεις εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ίσως αυτή να είναι απάντηση. Όπως εξήγησε, τα κριτήρια της για να επιστρέψει στο είδος, ήταν η βία που κυριαρχούσε στο εκάστοτε σενάριο να είναι «δικαιολογημένη, όμορφη και αυθεντικά εκτελεσμένη».

«Με συγκίνησαν πραγματικά»

Ένα από τα έργα που πληροί τα κριτήρια της είναι η επερχόμενη ταινία «Pretty Lethal», ένα θρίλερ που συνδυάζει μπαλέτο, βία, αντιβία και παράνοια.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Μαντί Ζίγκλερ, Λάνα Κόντορ και Άιρις Απάτοου, ακολουθεί μια ομάδα από μπαλαρίνες που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα απομακρυσμένο πανδοχείο, αφού το λεωφορείο τους χάλασε στο δρόμο για έναν διαγωνισμό χορού.

Το μπαρόκ μοτέλ αποδεικνύεται ένα σπίτι του τρόμου, με τον χαρακτήρα που υποδύεται η Θέρμαν να διψά για εκδίκηση (τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς!), όσο τα πάντα γύρω της καταρρέουν.

Η Θέρμαν περιέγραψε την ταινία ως αντισυμβατική. «Δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία της Amazon. Την είδα και σκέφτηκα: ‘Πώς θα την προωθήσουν; Είναι κοριτσίστικη, αλλά και άγρια. Είναι φρικιαστική, αστεία και συνταρακτική. Είναι τόσο υπερβολική, που ξεπερνά κάθε όριο’».

Η Θέρμαν είπε ότι το σενάριο την κέρδισε αμέσως, αν και σημείωσε ότι δεν είχε προβλέψει πόσο σημαντική θα αποδεικνύονταν η συνεργασία της με μια νεότερη γενιά ηθοποιών.

«Με συγκίνησαν πραγματικά», είπε, επαινώντας την «αφοσίωση και το πάθος» των συμπρωταγωνιστών της.

«Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική»

Η επιστροφή της Ούμα Θέρμαν στο είδος δεν περιορίστηκε μόνο στο «Pretty Lethal».

Το 2025, η Θέρμαν εμφανίστηκε στο «The Old Guard 2» μαζί με την Σαρλίζ Θερόν, σηματοδοτώντας το πρώτο της σημαντικό βήμα μετά το «Kill Bill».

Παράλληλα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, η Θέρμαν εξήγησε ότι είχε απομακρυνθεί από τις ταινίες δράσης εν μέρει λόγω της «βαρύτητας» που φέρουν τα προηγούμενα έργα της.

«Μετά το Kill Bill δεν συνέχισα με ταινίες δράσης, γιατί δεν ήθελα να συμμετέχω σε δεύτερης διαλογής έργα», είπε, προσθέτοντας: «Όταν κάνεις το Kill Bill, δεν σταματάς ποτέ να ακούς για αυτό, ξέρεις, οπότε λες στον ευατό σου: ‘Ω, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική με το τι θα κάνω στη συνέχεια’. Έτσι, έκανα άλλα πράγματα».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Stream magazin
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Απόφαση ζωής 19.03.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
El Mundo 20.03.26

Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Κόσμος 20.03.26

Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Ισπανία 20.03.26

Ελλάδα 20.03.26

Κόσμος 20.03.26

Ποδόσφαιρο 20.03.26

Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ελλάδα 20.03.26

Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Resume Genius 20.03.26

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Απόρρητο