Το όνομα της Ούμα Θέρμαν έχει συνδεθεί με σπαθιά κατάνα, εκδίκηση και άπλετη βία χάρις σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες που πέρασαν ποτέ από τον κινηματογράφο.

Εκείνον της Νύφης στη σειρά ταινιών «Kill Bill» δια χειρός Ταραντίνο.

Ωστόσο, η ηθοποιός δεν φαίνεται να αγαπάει ιδιαιτέρως το αίμα. Ναι, καλά ακούσατε. Τα φαινόμενα απατούν.

Βία, τέχνη

Παρά τη διαχρονική σύνδεσή της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο InStyle ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

View this post on Instagram A post shared by Kill Bill (@killbill.movie)

«Στην πραγματικότητα, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η βία. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει πολύ. Εμένα δεν μου αρέσει. Όταν βλέπω καλλιτεχνικές κινήσεις, μπορώ να απολαύσω τη βία και τη δράση, γιατί με συγκλονίζει όπως θα με συγκλόνιζε αν έβλεπα μια εξαιρετική χορευτική παράσταση», εξήγησε.

Οπότε αν αναρωτιέστε γιατί δεν έχουμε δει την Ούμα Θέρμαν σε ταινίες δράσεις εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ίσως αυτή να είναι απάντηση. Όπως εξήγησε, τα κριτήρια της για να επιστρέψει στο είδος, ήταν η βία που κυριαρχούσε στο εκάστοτε σενάριο να είναι «δικαιολογημένη, όμορφη και αυθεντικά εκτελεσμένη».

«Με συγκίνησαν πραγματικά»

Ένα από τα έργα που πληροί τα κριτήρια της είναι η επερχόμενη ταινία «Pretty Lethal», ένα θρίλερ που συνδυάζει μπαλέτο, βία, αντιβία και παράνοια.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Μαντί Ζίγκλερ, Λάνα Κόντορ και Άιρις Απάτοου, ακολουθεί μια ομάδα από μπαλαρίνες που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα απομακρυσμένο πανδοχείο, αφού το λεωφορείο τους χάλασε στο δρόμο για έναν διαγωνισμό χορού.

View this post on Instagram A post shared by Uma Thurman (@umathurman)

Το μπαρόκ μοτέλ αποδεικνύεται ένα σπίτι του τρόμου, με τον χαρακτήρα που υποδύεται η Θέρμαν να διψά για εκδίκηση (τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς!), όσο τα πάντα γύρω της καταρρέουν.

Η Θέρμαν περιέγραψε την ταινία ως αντισυμβατική. «Δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία της Amazon. Την είδα και σκέφτηκα: ‘Πώς θα την προωθήσουν; Είναι κοριτσίστικη, αλλά και άγρια. Είναι φρικιαστική, αστεία και συνταρακτική. Είναι τόσο υπερβολική, που ξεπερνά κάθε όριο’».

Η Θέρμαν είπε ότι το σενάριο την κέρδισε αμέσως, αν και σημείωσε ότι δεν είχε προβλέψει πόσο σημαντική θα αποδεικνύονταν η συνεργασία της με μια νεότερη γενιά ηθοποιών.

«Με συγκίνησαν πραγματικά», είπε, επαινώντας την «αφοσίωση και το πάθος» των συμπρωταγωνιστών της.

«Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική»

Η επιστροφή της Ούμα Θέρμαν στο είδος δεν περιορίστηκε μόνο στο «Pretty Lethal».

Το 2025, η Θέρμαν εμφανίστηκε στο «The Old Guard 2» μαζί με την Σαρλίζ Θερόν, σηματοδοτώντας το πρώτο της σημαντικό βήμα μετά το «Kill Bill».

Παράλληλα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, η Θέρμαν εξήγησε ότι είχε απομακρυνθεί από τις ταινίες δράσης εν μέρει λόγω της «βαρύτητας» που φέρουν τα προηγούμενα έργα της.

«Μετά το Kill Bill δεν συνέχισα με ταινίες δράσης, γιατί δεν ήθελα να συμμετέχω σε δεύτερης διαλογής έργα», είπε, προσθέτοντας: «Όταν κάνεις το Kill Bill, δεν σταματάς ποτέ να ακούς για αυτό, ξέρεις, οπότε λες στον ευατό σου: ‘Ω, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική με το τι θα κάνω στη συνέχεια’. Έτσι, έκανα άλλα πράγματα».

*Με πληροφορίες από: People