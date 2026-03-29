Ο Νικ Κάνον εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά με τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ, σε ένα πρόσφατο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής «Big Drive» κατά τη διάρκεια του οποίου χαρακτήρισε τους ως «το κόμμα της ΚΚΚ».

Αφού η καλεσμένη του, Άμπερ Ρόουζ, είπε ότι οι Δημοκρατικοί «δεν νοιάζονται για τους μη λευκούς πολίτες, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί νοιάζονται», ο Κάνον απάντησε: «Συμφωνώ μαζί σου 100%. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι οι Δημοκρατικοί είναι το κόμμα των ΚΚΚ. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι το κόμμα που απελευθέρωσε τους σκλάβους. Εννοώ, και οι δυο έχουμε κάποιες συντηρητικές απόψεις. Εσύ απλά είσαι λίγο πιο ειλικρινής από εμένα. Και αλήθεια, δεν υποστηρίζω κανένα από τα δύο κόμματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γουίλιαμ Έντουαρντ Μπέργκχαρντ ντι Μπουά, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχουν δύο κόμματα. Είναι απλά ένα κακό κόμμα με δύο διαφορετικά ονόματα».

Σε ότι αφορά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο Νικ Κάνον είπε με ενθουσιασμό ότι «ο μπάσταρδ@@ καθαρίζει» και «κάνει αυτό που είπε ότι θα έκανε».

«Τώρα έχουμε τον Κόλπο της Αμερικής», πρόσθεσε ο Κάνον. «Είναι σαν πριβέ κλαμπ. Ζητάει 5 εκατομμύρια δολάρια για να μπει κανείς στη χώρα».

Η πραγματικότητα

Ενώ ορισμένες φατρίες του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν υπεύθυνες για την άνοδο των ΚΚΚ αμέσως μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, το κόμμα δεν ενέκρινε εξ’ολοκλήρου τη δημιουργία της ομάδας που ήταν υπεύθυνη για μια σειρά από δολοφονίες και βασανιστήρια μαύρων ατόμων.

Ο Κάνον είχε εν μέρει δίκιο για την ιστορία των Ρεπουμπλικάνων. Το κόμμα ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’50 από ακτιβιστές κατά της δουλείας. Το 1861, ο Αβραάμ Λίνκολν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, υπέγραψε τη Proclamation of Emancipation και απελευθέρωσε όλους τους σκλάβους που ζούσαν σε πολιτείες που δεν ανήκαν στην Ένωση.

Ωστόσο, η δουλεία καταργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων άλλαξε το Σύνταγμα το 1865, μια πρωτοβουλία που αργότερα επικυρώθηκε από την πλειοψηφία των πολιτειών.

Επιπροσθέτως, ο Νικ Κάνον υποστήριξε ότι ο Τραμπ «κάνει αυτό που είπε ότι θα έκανε», ωστόσο, πολλοί επικριτές της κυβέρνησης, ακόμη και πρώην ψηφοφόροι του προέδρου, τον κατηγορούν ότι τη στιγμή που οι Αμεριάνοι πολίτες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα λόγω των εξωφρενικά υψηλών τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, ξεκίνησε κοινό, απρόκλητο πόλεμο με το Ισραήλ στο Ιράν (μέχρι την έκτη ημέρα, η CSIS υπολόγισε το συνολικό κόστος του πολέμου στα 12,7 δισ. δολάρια), παρόλο που κατηγορούσε τους Δημοκρατικούς για τη συμμετοχή της χώρας σε συγκρούσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει υιοθετήσει μια βάναυση αντιμεταναστευτική πολιτική ατζέντα, όπως είχε υποσχεθεί πράγματι στους δεξιούς ψηφοφόρους του, η οποία έχει καταγγελθεί από όλες τις προοδευτικές φωνές εντός και εκτός χώρας, έπειτα από τις δολοφονίες Αμερικανών πολιτών από την ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών).

*Με πληροφορέις από: Variety | TMZ