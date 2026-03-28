Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Ποδόσφαιρο 28 Μαρτίου 2026, 19:13

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε με… αριστερό τις φιλικές υποχρεώσεις της. Επιβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση για «ανανέωση» και «προετοιμασία της επόμενης ημέρας», όπως διαρκώς ακούμε μετά τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ 2026. Μια αποτυχία σκληρή. Μια χαμένη ευκαιρία από εκείνες που δεν βρίσκεις κάθε μέρα. Αλλά και ένα μήνυμα που, εάν δεν υπάρξει κάποια δραστική αλλαγή στην προσέγγιση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και τη στόχευση, δείχνει ότι δεν έχει ληφθεί. Από κανέναν από τους αρμοδίους.

Η φιλική ήττα από την Παραγουάη δεν είναι καταστροφή. Ούτε προφανώς κρίνει κάτι. Αλλά την ίδια στιγμή, φαίνεται ότι είναι ένας «μπούσουλας» για όσα έρχονται, τόσο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και από εκείνους που τρέχουν τα θέματα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο εθνικός εκλέκτορας έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι για τη δική του ποδοσφαιρική λογική, η ομάδα που πέτυχε στο Nations League και απέτυχε στα προκριματικά του Μουντιάλ, είναι η «ομάδα του». Δεν θεωρεί ότι χρειάζονται νέα πρόσωπα. Δεν θεωρεί ότι η ανανέωση είναι συνώνυμο με νέο «αίμα» στην Εθνική. Ή έστω με το να δώσει τα ηνία στους ήδη υπάρχοντες «Νέους».

Η άνευρη και ξεκάθαρα χωρίς σπίθα και δίψα εικόνα της Εθνικής κόντρα στην Παραγουάη, σε συνδυασμό με τις επιλογές στην 11άδα, είναι ένα ηχηρό μήνυμα για όσα συμβαίνουν. Ο Γιοβάνοβιτς μίλησε με στενοχώρια και προβληματισμό στο φινάλε του αγώνα. Αλλά την ίδια στιγμή, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε κινήσεις ουσίας, που θα αλλάξουν την εικόνα ή θα δώσουν νέα πνοή στο σύνολο.

Και μόνο το γεγονός ότι η Εθνική, στην πρώτη της εμφάνιση μετά τον αποκλεισμό, εμφανίστηκε με Κουρμπέλη στο «6» και Μπακασέτα στο «10», είναι αντικείμενο σκέψης. Πόσο μάλλον όταν ο δεύτερος έχει σταματήσει πλέον να αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση ακόμη και στην ομάδα του. Ετσι, το βράδυ της Παρασκευής το… 6-8άρι του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, έπαιξε 10άρι στην Εθνική Ελλάδος. Και την ίδια στιγμή, ο κορυφαίος Ελληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, έμεινε ξανά στον πάγκο. Και το «ξανά», είναι η λέξη κλειδί σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια.

Προφανώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν είναι θέμα ενός προσώπου. Αλλά ο χειρισμός του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ από την Εθνική, είναι ενδεικτικός των σκέψεων, αλλά και των προσώπων στα οποία δείχνει (και λογικά θα συνεχίσει να δείχνει) εμπιστοσύνη το τεχνικό επιτελείο. Και αυτό επιβεβαιώνεται με απλούς αριθμούς. Ο Κωνσταντέλιας έχει αγωνιστεί 18 φορές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τις 12 επί εποχής Γιοβάνοβιτς. Σε αυτές τις 12 συμμετοχές, έχει ξεκινήσει βασικός μόλις 4 φορές. Και συνολικά, δεν έχει παίξει ποτέ πάνω από 70 λεπτά. Για την ακρίβεια έχει 45 ή περισσότερα λεπτά, μόλις σε 5 αγώνες με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ενώ μετά το έπος της Γλασκόβης στο Nations League, τον Μάρτιο του 2025, όταν οδήγησε την Εθνική στο 3-0 επί της Σκοτίας και στην άνοδο, ουσιαστικά επέστρεψε στα… βασικά. Αποτελώντας αλλαγή του Μπακασέτα.

Είναι ενδεικτικό ότι στα προκριματικά του Μουντιάλ έπαιξε 18 λεπτά στο 5-1 επί της Λευκορωσίας, 45 λεπτά στην εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Δανία, 19 λεπτά με τη Σκοτία εκτός έδρας και 27 λεπτά στη Δανία! Με μια απλή πρόσθεση προκύπτει ότι στα καταστροφικά προκριματικά της Εθνικής, ο Κωνσταντέλιας αγωνίστηκε συνολικά μόλις 109 λεπτά σε τέσσερις αγώνες! Ξεκινώντας βασικός μόνο κόντρα στη Δανία, όταν και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Η αποτυχία διαχείρισης/προσαρμογής/ενσωμάτωσης του Κωνσταντέλια είναι από μόνη της μια πολύ σοβαρή παράμετρος στην επιτυχία/αποτυχία της Εθνικής. Κανείς δεν μπορεί να πείσει ότι ένας τόσο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, που δείχνει στην ομάδα του ότι μπορεί και να αμυνθεί με σοβαρότητα, δεν… χωράει στο αρχικό σχήμα της Εθνικής Ελλάδος. Πόσο μάλλον όταν όλοι περιμένον να δουν κάποια στιγμή να παίζει μαζί η απίθανη τριάδα Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Καρέτσας.

Δεν είναι μακριά η εποχή που ο πιο χαρισματικός Ελληνας ποδοσφαιριστής εξωθήθηκε -από το «σύστημα» που επικρατούσε στην Εθνική- στο να αποχωρήσει και να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Οσα έγιναν με τον Κώστα Φορτούνη, τον τρόπο που η (τότε) ΕΠΟ και τα… εργαλεία της του πήραν το περιβραχιόνιο, ακυρώνοντας μια διαδικασία 10ετιών στην επιλογή αρχηγού, ο τρόπος που προσπάθησαν να τον απαξιώσουν (εσωτερικά) και οι αλητείες (κυριολεκτικά) που έλαβαν χώρα εκείνο το διάστημα, είναι παράδειγμα προς αποφυγή για το μέλλον του Κωνσταντέλια στην Εθνική. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον Γιοβάνοβιτς, αλλά με τη συνολική διαχείριση των αξιών της Εθνικής.

Εάν φτάσουμε στο σημείο να ακούμε και να γίνει… επικρατούσα η (παράλογη και αντιποδοσφαιρική) άποψη εκείνων που βλέπουν ως «πρόβλημα» το να υπάρχει πληθώρα επιθετικού ταλέντου στην Εθνική, τότε καλά ξεμπερδέματα. Η Ελλάδα έχει παίκτες. Εχει ταλέντο. Εχει παιδιά με χάρισμα στην επίθεση. Θα πρέπει να βρει τρόπο να τους αφομοιώσει. Χωρίς να βιάζεται η λογική ή να επικρατεί η «αρχή της παλαιότητας». Η οποία δεν έχει καμία πραγματική αξία, πέρα από το να ικανοποιούνται/συντηρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι οποίες στο τέλος της ημέρας αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη της Εθνικής. Ας μην επεκταθούμε με συγκεκριμένα πρόσωπα και παραδείγματα, γιατί θα γράψουμε βιβλίο.

Η Εθνική έχει ταλέντο. Εχει υλικό. Εχει παιδιά που έρχονται. Εχει παιδιά με προσωπικότητα. Παιδιά με παραστάσεις και χρόνο συμμετοχής. Εχει παίκτες, εντός και εκτός συνόρων, που αξίζουν να είναι μέρος της διαδικασίας ανοικοδόμησης. Η βάση υπάρχει. Τα «υλικά» είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ ως χώρα. Ταλέντο σε όλα τα επίπεδα. Είναι θέμα σωστών επιλογών, σωστής χημείας, κατανομής ρόλων και δικαιοσύνης. Με το τελευταίο να αποτελεί βάση κάθε επιτυχημένης συνταγής που περιλαμβάνει ανθρώπους και όχι… λαχανικά.

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

Έφτασαν στη Μέση Ανατολή οι 3.500 Αμερικανοί πεζοναύτες

Έφτασαν στη Μέση Ανατολή οι 3.500 Αμερικανοί πεζοναύτες

Μπάσκετ 28.03.26

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Βάιος Μπαλάφας
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
On Field 25.03.26

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Ώρα αποφάσεων 23.03.26

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν
Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σύνταξη
Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα
Ελλάδα 28.03.26 Upd: 18:08

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισό χιλιόμετρο πριν τον κόμβο της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό - Αρχικά συγκρούστηκε ΙΧ με νταλίκα και ακολούθησε παράσυρση πεζού και νέα σύγκρουση από δεύτερο ΙΧ

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα
Τι λέει στο in 28.03.26

Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.03.26

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Σύνταξη
Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Σύνταξη
Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28.03.26

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Σύνταξη
Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

