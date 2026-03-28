Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28 Μαρτίου 2026, 17:43

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Ένα χρόνο πριν, 23 Μαρτίου 2025 η εθνική ομάδα δημιούργησε στα αλήθεια προσδοκίες με εκείνη την 3-0 παράσταση στο Hampdten Park κόντρα στους Σκωτσέζους, κλείνοντας θέση στην πρώτη κατηγορία του Nations League

Έναν χρόνο μετά, τέλη Μάρτη 2026 είμαστε ξανά σε εκείνο moto που θα έπρεπε κάποια στιγμή να το κρεμάσουμε στην πόρτα της ΕΠΟ αποκτώντας μεταξύ άλλων και τα πνευματικά του δικαιώματα: «Δεν γίνεται να χαθείς, αν δεν ξέρεις που πηγαίνεις».

Η εικόνα χθες βράδυ στο φιλικό με την Παραγουάη αντιπροσωπευτική. Ένα γκρουπ που περισσότερο εμφανίστηκε με διάθεση διεκπεραίωσης και λιγότερο που έχει εναρμονισθεί με ένα πλάνο κοιτάζοντας έστω από μακριά τον επόμενο στόχο του.

Το λες και ειρωνεία πως χάθηκε από την Σκωτία το απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ. Το λες και κάζο ότι δεν καταφέραμε να διεκδικήσουμε σοβαρά έστω τη δεύτερη θέση που οδηγούσε στα μπαράζ. Το λες και τιμωρία να έρχεται ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες, να ετοιμάζεται για αυτό… κάθε πικραμένος και εμείς να συνεχίσουμε να ζούμε με τις αναμνήσεις

Και όσο ο καιρός περνά, τόσο η απορία προς τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μεγαλώνει. Γιατί εκείνη η ομάδα του 3-0 δεν έπαιξε ποτέ ξανά; Προσοχή όχι σχηματικά. Στην κυριολεξία! Τερματοφύλακας ο Τζολάκης. Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης στην ευθεία της άμυνας. Ο Μουζακίτης και ο Ζαφείρης πίσω από τον Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας και ο Τζόλης στις άκρες. Ο Παυλίδης σέντερ φορ. Γιατί η σύνθεση του 3-0 δεν είχε μια ευκαιρία να γίνει η «βασική» μας; Και ας μην υπάρχει σε αυτή ένα καθαρό 6άρι

To χθεσινό ήταν το 9ο παιχνίδι στη σειρά που διατήρησε αυτή την ιδιαίτερη παράδοση. Και ήταν φιλικό σε μια περίοδο δοκιμών που θα κρατήσει ως τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ο προπονητής όμως επέλεξε πχ τον Μουζακίτη και τον Ζαφείρη να τους «χωρέσει» σε ένα ενενηντάλεπτο για να δώσει μια θέση βασικού στον 33χρονο Δημήτρη Κουρμπέλη. Και έπαιξε ξανά σαν αλλαγή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς στο «10» υπήρχε ο 33χρονος Τάσος Μπακασέτας

Ο λόγος; Θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος για διαχείριση καθώς ακολουθεί και το ματς με τους Ούγγρους. Αυτός ο κάποιος όμως θα έπρεπε να εξηγήσει τι έχει συμβεί και στα προηγούμενα οκτώ. Γιατί ο Ντέλιας αγωνίστηκε όλα και όλα 106΄ στα προκριματικά του Μουντιάλ, τα περισσότερα ως αλλαγή του άσου του Παναθηναϊκού.

Και έπαιξε 125΄στα προκριματικά ο Μουζακίτης. Και μόνο ένα ενενηντάλεπτο ο Καρέτσας…

Προφανώς η ηλικία δεν θα ήταν πρόβλημα αν κάτι δούλευε σωστά και έφερνε αποτέλεσμα. Όταν όμως έχει περάσει αυτός ο χρόνος, και είσαι ξανά σε μια αφετηρία με θέα έναν στόχο δύο χρόνια και βάλε μπροστά τι ακριβώς έχει κατά νου; Ότι οι γεννημένοι το 1992 και το 1993 θα σε πάνε στο Euro του 2028;

Το χθεσινό να θυμίσω ότι ήταν φιλικό. Μια πρώτη δοκιμή με θέα στα επόμενα. Και έγινε μετά από μια συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς όπου ξεστόμισε μια άκρως ενδιαφέρουσα ατάκα η οποία πέρασε στο… ντούκου. «Στο ελληνικό Πρωτάθλημα λείπει το ελληνικό στοιχείο από ομάδες που θα μπορούσαν να μας δώσουν λίγο παραπάνω βοήθεια. Θα ήμουν ενδεχομένως πιο άνετος εάν και στις μικρομεσαίες ομάδες θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο» ήταν η ατάκα ενός εκλέκτορα που δεν έρχεται στα μέρη μας για διακοπές αλλά που εδώ είναι το σπίτι του.

Δεν είναι Πογιέτ ο Γιοβάνοβιτς, ούτε κάποιος περαστικός. Είναι κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου από την εποχή που φορούσε τα κυανόλευκα του Ηρακλή. Λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο στο πρωτάθλημα μας. Και δείχνει κυρίως τις μικρομεσαίες ομάδες σε μια χρονιά που ο Λεβαδειακός ήταν αποκάλυψη στο πρωτάθλημα και που ο ΟΦΗ επέστρεψε σε έναν τελικό κυπέλλου υπενθυμίζοντας τη βαριά φανέλα του

Στον Λεβαδειακό παίζει ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, δεξιός μπακ 24 ετών που έδωσε 9 ασίστ και ήταν ο πρώτος «δημιουργός» της φετινής Super League. Με βάση τα ρεπορτάζ από τον Γενάρη είναι στις μεταγραφικές λίστες σχεδόν όλων των «μεγάλων» της χώρας, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες του εξωτερικού. Αν δεν μπορεί ο συγκεκριμένος να πάρει την ευκαιρία μιας κλήσης σε φιλικό παιχνίδι, έστω για να παραδειγματίσει και τους υπόλοιπος, ποια ακριβώς «χαρακτηριστικά» πρέπει να έχει Έλληνας μικρομεσαίας ομάδας για να μπει στην εξίσωση;

