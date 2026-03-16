Εθνική Ελλάδας: Ποιες είναι οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία

Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει και πάλι στο προσκήνιο, με δύο φιλικές αναμετρήσεις στα τέλη Μαρτίου, με Παραγουάη (27/3, 21:00, εντός) και Ουγγαρία (31/3, 20:00, εκτός).

Κάπως έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις κλήσεις του και σε αυτές δεν είναι οι Ιωαννίδης, Σιώπης και Μάνταλος, συγκριτικά με τις προηγούμενες. Αντίθετα, Τσιφτσής και Κοντούρης καλούνται για πρώτη φορά.

Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.

