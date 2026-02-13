sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Παούνοβιτς: «Πλεονέκτημα για την Ελλάδα η παρουσία του Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της»
Ποδόσφαιρο 13 Φεβρουαρίου 2026, 17:24

Παούνοβιτς: «Πλεονέκτημα για την Ελλάδα η παρουσία του Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Εθνική Ελλάδος και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς.

Σύνταξη
Η εθνική Ελλάδας κληρώθηκε χθες (12/2) μαζί με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον 2ο όμιλο της League A στο Nations League 2026/2027 και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, στις πρώτες του δηλώσεις, αναφέρθηκε στο μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας, που δεν είναι άλλο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παούνοβιτς για Γιοβάνοβιτς και Εθνική

«Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στον πάγκο της Ελλάδας. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον γεγονός που προσθέτει αξία στον αγώνα. Ένας εξαιρετικός ειδικός που γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το δικό μας. Από αυτή την πλευρά, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, και από την άλλη πλευρά, εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας και θα προετοιμαστούμε καλά για κάθε αντίπαλο», είπε ο Παούνοβιτς και πρόσθεσε:

«Συνολικά είναι συναρπαστικοί αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα μια πολύ καλή διοργάνωση. Μπορεί να μην πήραμε τους αντιπάλους που ελπίζαμε, αλλά είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είχαμε ομάδες που είναι ανάμεσα στις δέκα καλύτερες στον κόσμο και την Ευρώπη ως αντιπάλους. Ήμασταν έτοιμοι για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ανυπομονούμε για κάθε αντίπαλο. Ένας δυνατός όμιλος, αλλά είμαστε δυνατοί, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα σε όλους τους αγώνες που παίζουμε στην έδρα μας. Κανείς δεν πρέπει να χάσει ένα τέτοιο θέαμα. Είναι μια καλή δοκιμασία και πρόβα για εμάς. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό με όλη μας την καρδιά. Αυτού του είδους οι αγώνες σημαίνουν πολλά για τους παίκτες, νομίζω ότι η ομάδα θα αναπτυχθεί σε κάθε έναν από τους αγώνες που παίζουμε», πρόσθεσε στην ιστοσελίδα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σερβίας.

Και κατέληξε: «Η επιτυχία που έχουμε παραμείνει ανάμεσα στις 16 καλύτερες στην Ευρώπη, είναι αποτέλεσμα καλής δουλειάς. Ένα καλό σημείο εκκίνησης, αλλά τώρα πρέπει να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, να ξέρουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο», κατέληξε ο Παούνοβιτς.

Τράπεζες
Νόμος Κατσέλη: Αναδρομική ισχύ μόνο δάνεια με σταθερό επιτόκιο προβλέπει ο Άρειος Πάγος

Νόμος Κατσέλη: Αναδρομική ισχύ μόνο δάνεια με σταθερό επιτόκιο προβλέπει ο Άρειος Πάγος

ΑΔΜΗΕ: Έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων για ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων για ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ημιτελικός 13.02.26

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ της Σάκκαρη και της Μούκοβα για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα βραβεύει τον καλύτερο άνδρα και την καλύτερη γυναίκα διαιτητή της χρονιάς που θα βγαίνει από λίστα πέντε υποψηφίων, όμως στην Ελλάδα κρύβουν τις βαθμολογίες

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13.02.26

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)

Οι οπαδοί της Βέλο έκαναν «ντου» στο προπονητικό κέντρο και ουσιαστικά ζήτησαν από τους παίκτες της ομάδας -αν χρειαστεί- να τραυματίσουν τον Νεϊμάρ στο επικείμενο ματς με τη Σάντος – Επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου και... ψύχραιμη απάντηση του Βραζιλιάνου σούπερσταρ.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό

Η Λιβαδειά «κοκκινίζει», καθώς ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό το Σάββατο και οι ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο τους - Ανοίγουν δύο έξτρα θύρες.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
ΗΠΑ 13.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»

Πέρυσι η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα για την παρενόχληση εβραίων φοιτητών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το 'νομιμότητα παντού' στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι... φάκελοι», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13.02.26

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες
The Economist 13.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν και τι κρύβουν τα μέιλ – Οι χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνομιλούσε με πρόσωπα εξέχοντα στις ΗΠΑ και τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο «γνωριμιών» και συναλλαγών. Αλλά τα αρχεία ίσως κρύβουν πιο πολλά από όσα αποκαλύπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ
Jet2 13.02.26

«Αίμα στα καθίσματα, δόντια στο πάτωμα»: Άγριος καβγάς μεταξύ επιβατών σε πτήση από Τουρκία προς το Μάντσεστερ

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Σύνταξη
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
Υγεία 13.02.26

H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος

Η γυμναστική προσφέρει συγκρίσιμα ή και ανώτερα οφέλη σε σχέση με τα φάρμακα για την κατάθλιψη και το άγχος. Τα ομαδικά προγράμματα και οι προσωπικοί γυμναστές μεγιστοποιούν την επίδραση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
«Τελειώσαμε» 13.02.26

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

