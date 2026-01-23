sports betsson
Η Marca ξεχώρισε τον Κωνσταντέλια: «Άλλαξε την εικόνα του ΠΑΟΚ»
Europa League 23 Ιανουαρίου 2026

Η Marca ξεχώρισε τον Κωνσταντέλια: «Άλλαξε την εικόνα του ΠΑΟΚ»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν εξαιρετικός στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις και η μεγαλύτερη ισπανική εφημερίδα, η Marca, εξήρε την απόδοση αλλά και την ποιότητά του.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τη Μπέτις στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης, έφτασε τους 12 βαθμούς και σφράγισε την πρόκρισή του στα πλέι-οφ του Europa League, μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Όταν μάλιστα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή, ο Δικέφαλος του Βορρά… απογειώθηκε αγωνιστικά, κάτι που μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε στους Ισπανούς.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας, η Marca, υπογράμμισε την τεράστια επίδραση που έχει ο «Ντέλιας» στο παιχνίδι της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «άλλαξε το παιχνίδι».

Όσα έγραψε η Marca για το 2-0 του ΠΑΟΚ: «Ο ταλαντούχος Κωνσταντέλιας»

«Ο Άμπντε, που επέστρεψε μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αγωνίστηκε για περισσότερο από μισή ώρα. Το ίδιο και ο ταλαντούχος Κωνσταντέλιας, το μεγάλο αστέρι της ελληνικής ομάδας, ο οποίος ήταν οριακά έτοιμος για το παιχνίδι, αλλά δεν άργησε να δείξει την επιθετική του διαύγεια: εξαιρετική κίνηση ανάμεσα στις γραμμές και πάσα στον Ζίβκοβιτς, του οποίου η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνθηκε από τον Ορτίθ, τη στιγμή που το γκολ φαινόταν σχεδόν βέβαιο. Μια φάση που δεν άρεσε στον ‘πράσινο’ πάγκο, ο οποίος ζητούσε μεγαλύτερη ένταση και ετοίμαζε νέες αλλαγές.

Ωστόσο, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του νεαρού Έλληνα μεσοεπιθετικού, μόλις 22 ετών, άλλαξε ξεκάθαρα την εικόνα του ΠΑΟΚ. Με κίνηση στο κενό χώρο, ξεκίνησε μια φάση που, αφού πέρασε από τα πόδια του Μεϊτέ, κατέληξε σε σέντρα του Γιακουμάκη, με τον Ζίβκοβιτς να σκοράρει με κεφαλιά, εντελώς αμαρκάριστος, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ που άνοιξε το σκορ και ακολούθησε ο τραυματισμός του Λο Σέλσο, ο οποίος μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι, σε ένα διάστημα όπου τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμη χειρότερα για τη Μπέτις, καθώς ακυρώθηκε και δεύτερο γκολ της ελληνικής ομάδας ως οφσάιντ».

Συνεχίζοντας, οι Ισπανοί σημειώνουν ότι η Μπέτις έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει κάτι από το ματς, όμως ο ΠΑΟΚ με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια, σφράγισε τη νίκη: «Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πραγματοποίησε ο Μοράντε, ενώ ο Πελεγκρίνι προσπάθησε να «σώσει ό,τι σωζόταν» ρίχνοντας στη μάχη και τον νεαρό Ντάνι Πέρεθ από τις ακαδημίες. Όμως, με τους ‘πράσινους’ να ανεβαίνουν μαζικά και τον Κωνσταντέλια να καθοδηγεί τις αντεπιθέσεις, το 2-0 έμοιαζε θέμα χρόνου. Ο Πάου το απέτρεψε αρχικά σε μια κόντρα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα όταν ο Μοράντε υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε εύστοχα ο Γιακουμάκης, βάζοντας οριστικό τέλος στο παιχνίδι…»

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

Stream sports
