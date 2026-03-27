Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 07:22

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Χιλιάδες μαθητές λυκείων και φοιτητές διαδήλωσαν χθες Πέμπτη στο Σαντιάγο εναντίον της πολιτικής λιτότητας του προέδρου της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ και του σχεδίου της κυβέρνησής του να περιορίσει την πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διαδηλωτές, ανάμεσά τους πολλοί μαθητές λυκείου με σχολικές στολές, έκαναν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Χιλής, προτού τους απωθήσει η αστυνομία κάνοντας χρήση αντλιών νερού υπό πίεση.

Μόλις ανέλαβε την εξουσία, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ διέταξε μείωση κατά 3% των τρεχουσών δαπανών όλων των υπουργείων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας που εννοεί να εφαρμόσει.

Η κυβέρνηση εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την ανησυχία πως θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα αυτής της φύσης.

«Θέλουμε να σεβαστούν τα κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήσαμε στην πορεία των ετών», είπε ο Μπενχαμίν Τρασλάβινα, εικοσιδυάχρονος φοιτητής, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο νέος πρόεδρος της Χιλής αξιώνει μείωση των δημοσίων δαπανών κατά περίπου έξι δισεκατομμύρια δολάρια σε 18 μήνες. Ο στόχος, τονίζουν πολιτικοί αντίπαλοί του, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αν μείνουν αλώβητες κοινωνικές δαπάνες.

«Δεν μας αξίζει αυτή η Kastigo», διάβαζε κανείς σε πλακάτ — το αμετάφραστο λογοπαίγνιο συνδυάζει το επώνυμο του αρχηγού του κράτους με τη λέξη castigo («τιμωρία» στα ισπανικά).

«Η μητέρα μου κλείνει τα πενήντα και ήθελε πάντα να σπουδάσει, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει ποτέ, διότι είχε παιδιά κι αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει τις σπουδές της (…) Θα οφείλαμε να έχουμε την ευκαιρία», είπε η Σοφία Ντίας, δεκαοκτάχρονη φοιτήτρια.

Παράλληλα, οι τιμές των καυσίμων απογειώθηκαν χθες Πέμπτη, έπειτα από αναπροσαρμογή των κρατικών επιδοτήσεων, με τη τιμή της βενζίνης να καταγράφει αλματώδη αύξηση 30% και του ντίζελ 60%, κατά εκτιμήσεις βασισμένες στις ανόδους των τιμών που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση.

Νόμος περί «ενεργειακής έκτακτης ανάγκης» προωθήθηκε χθες Πέμπτη για να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος. Προβλέπει βοηθήματα 110 δολαρίων μηνιαίως για περίοδο έξι μηνών στους οδηγούς ταξί και σχολικών λεωφορείων.

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Ο Τραμπ αναστέλλει έως τις 6 Απριλίου τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Επικρίσεις στον πρόεδρο της Air Canada για τα συλλυπητήρια στα αγγλικά

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και πλήρωμα με ανθρωπιστική βοήθεια για την Κούβα

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να πληρώσει... το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

Εκκληση Κόστα στον Χέρτσογκ για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Σύνταξη
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση για τον Μιλέι διαβόητο καρτέλ στο Μεξικό

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

«Είναι προς το συμφέρον της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύνταξη
Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής - Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Σύνταξη
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα 26.03.26

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Έγκλημα κατά της άγριας ζωής
«Παραμένει ατιμώρητο» 27.03.26

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Έγκλημα κατά της άγριας ζωής

Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

Ηλίας Γεωργάκης
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator... «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Παγκόσμιο επίτευγμα της Βουλγαρίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Σύνταξη
