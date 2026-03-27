Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι πολύ θα ήθελε η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη αύξηση στον κατώτατο μισθό, αλλά λόγω πολέμου στο Ιραν συγκρατήθηκε, στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια σου λέει. Για τα περιθώρια των «μισθοσυντήρητων» -που λέει και ο Κυριάκος- που έχουν προ πολλού εξαντληθεί, και τώρα με την ακρίβεια λόγω πολέμου θα είναι σε απόγνωση, πολύ λυπάται η κυβέρνηση και καταλαβαίνει το πρόβλημα, όπως μας είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά…! «Ξένος πόνος ξέγδαρμα» έλεγε ο σοφός παππούς μου και το πρόβλημα έγκειται ακριβώς σε αυτό: νομίζω Κυριάκο πήραν πλέον χαμπάρι οι πολλοί ότι ο πόνος τους μας είναι ξένος.

Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, μαθαίνω ότι στο Μαξίμου μετράνε και ξαμετράνε πώς θα μπορούσαν να βγουν τα κουκιά και να μην ξεβολευτούν τώρα που συνήθισαν. Αναζητείται βολικός κυβερνητικός εταίρος, ενώ στα ψιθυριστά ξανασυζητάνε και την ημερομηνία των εκλογών γιατί δεν έφταναν τα υπάρχοντα σκάνδαλα, έχουμε και τα προσεχώς…

Λέει όχι!

Στη Χαριλάου Τρικούπη τα βρήκαν μεταξύ τους σχετικά με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία – δεν πρόκειται επ΄ ουδενί να συμπράξουν! Κι απ΄ ότι μου έλεγαν, όλοι – ακόμη και η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, που λέει ο λόγος… – στο συγκεκριμένο θέμα συμφωνούν. Και θα είναι και με τη βούλα του συνεδρίου! Οπότε είναι λίγο δύσκολο να το «γυρίσουν τούμπα» το πράγμα όταν έρθει η ώρα του σχηματισμού της – επόμενης – κυβέρνησης.

Ως την τελευταία μέρα;

Κι επειδή ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το γνωρίζει από καιρό, επιχειρεί δύο πράγματα: πρώτον, να εξαντλήσει τη θητεία του μέχρι την τελευταία ημέρα, γιατί ξέρει ότι εκεί κλείνει και ο κύκλος του ως πρωθυπουργός – άρα όσο το δυνατόν αργότερα τόσο καλύτερα! Και δεύτερον, μέσω του συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου δίνει την μάχη των … δημοσκοπήσεων – στην εκτίμηση ψήφου για να «θολώσει τα νερά» στον κόσμο! Δηλαδή πως είναι λίγο πριν από την αυτοδυναμία – μετά γύρισε πλευρό!

Να ελέγξει τις εξελίξεις

Επίσης επιχειρεί με κάθε τρόπο να καταγράψει μεγάλη διαφορά, κατά το δυνατόν, από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ιδιαίτερα όμως στο χώρο του κέντρου – για να μπορέσει την επόμενη ημέρα όχι μόνο να του ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, αλλά και να ελέγξει τις εξελίξεις εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κίνδυνος του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια είναι ante portas!

Ο Ντίλιαν κι οι πρόωρες εκλογές

Αυτή η ήδη δύσκολη κατάσταση τελικά μπορεί να γίνει ακόμη … δυσκολότερη – για να θυμηθώ το νόμο του Μέρφι! Σκάει στα χέρια του το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εκεί που δεν το περίμενε και τα είχε όλα τακτοποιημένα με τον Αρειο Πάγο, ένα μονομελές πρωτοδικείο τα κάνει όλα … ρημαδιό. Ο ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν αρχίζει να … κελαηδάει. Πανικός στο σύστημα. Και τώρα αρχίζουμε να τρέχουμε! Πιάνουν δουλειά στο παρασκήνιο για να το μαζέψουν το πράγμα. Τηλεφωνήματα, συναντήσεις – τουλάχιστον τέσσερις υπουργοί είναι στο πήγαιν΄ έλα. Διαβεβαιώσεις, εκβιασμοί, απειλές, υποσχέσεις. Αλλά αυτό δεν μαζεύεται, έχει αρχίσει και «ξεχειλώνει». Και κάθε τρεις και λίγο να κι οι … πρόωρες εκλογές! Ως απειλητικό μήνυμα. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα πιάσει τόπο….

Η με αθωώνεις ή τελειώνεις

Το σύστημα του ανιψιού βγάζει ξανά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο των – άμεσων! – πρόωρων εκλογών. Κι είναι η πρώτη φορά που το αντίστοιχο σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου ανταποκρίνεται! Τα πράγματα είναι πάρα, μα πάρα πολύ δύσκολα. Η αναφορά του Ντίλιαν περί Γουότεργκεϊτ και Νίξον είναι σαφής. Κι η στόχευση του αφορά στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη. Εμφανέστατα! Η με αθωώνεις ή τελειώνεις, του λέει. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας το θέμα θα έρθει στη Βουλή – συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως. Και θα αρχίσει όλη η αντιπολίτευση να «πυροβολεί»…. Ετσι το – ευτυχές – σενάριο για την εξάντληση της τετραετίας, πλέον κινδυνεύει να … «πάει στο βρόντο».

Αντεπίθεση

Χθες ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση με την ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού – στα 920 ευρώ το μήνα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος, όπως κάνει κάθε χρόνο – εδώ ανακοίνωσε τη σύναψη κλαδικής σύμβασης, δεν θα ανακοινώσει το νέο κατώτατο μισθό; Και θέλει να το «κουμπώσει» με το «πακέτο» – ο Θεός να το κάνει «πακέτο», αλλά εν πάση περιπτώσει… – για τις συνέπειες του πολέμου. Να μπορέσει να κατοχυρώσει αυτή την μικρή αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις – για την μιάμιση μονάδα μιλάμε….

Ο συνεσταλμένος κ. Μαρινάκης

Από την ερχόμενη εβδομάδα – μαζί με τον καιρό… – θα χαλάσει το κλίμα και πάλι. Με τη συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές και τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ-2. Με τις υποκλοπές όμως να κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο μέχρι πριν από λίγες μέρες η μονότονη αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη ήταν: ο Αρειος Πάγος έχει αποφασίσει πως δεν υπήρξε κρατική εμπλοκή, είναι θέμα ιδιωτών, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και το έλεγε όχι με τον γνωστό «αέρα» που τον διακρίνει όταν πχ μέμφεται το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ή απαντά στον κ. Αλέξη Τσίπρα – αλλά πολύ … συνεσταλμένα!

Τα «κομάντο»

Χθες όμως με την «φασαρία» που γίνεται το Μέγαρο Μαξίμου έκρινε σκόπιμο να αναθέσει σε δύο γνωστά … «κομάντο αυτοκτονίας» να απαντήσουν. Πρόκειται για τους κκ Δημήτρη Καιρίδη και – τον γνωστό και μη εξαιρετέο – Μακάριο Λαζαρίδη. Εχει ενδιαφέρον η αναφορά του κ. Λαζαρίδη μιλώντας στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1, αφού επανέλαβε τη γνωστή γραμμή πρόσθεσε – γιατί είναι και … «ποιητής» ο άνθρωπος – «ένας από αυτούς είναι και ο κ. Ντίλιαν ο οποίος λέει αυτά τα οποία λέει. Δεν ξέρω πόση αξία έχει ένας άνθρωπος καταδικασμένος με πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του πρωτόδικα. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει». Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Mega διέψευσε πως πρόκειται να αλλάξει ο ποινικός νόμος για να πέσουν «στα μαλακά» οι καταδικασθέντες, ο Ντίλιαν και η παρέα του – μια ιδέα ήταν κι πέρασε….

Ο εφιάλτης του κ. Ανδρουλάκη

Εν τω μεταξύ σήμερα αρχίζει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στο γήπεδο του TAE KWON DO. Οπως σας είπα στο θέμα της κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών τα έχουν βρει – και το μόνο που απομένει είναι η … εκκρεμότητα της δημοκρατικής λειτουργίας των οργάνων, που θέτει ο κ. Παύλος Γερουλάνος. Αλλά αυτό είναι … λεπτομέρεια! Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν φημίζονταν για την δημοκρατικότητα στη λειτουργία του – όπως εξάλλου κι η Νέα Δημοκρατία. Και πλέον ο αγώνας του θα είναι διμέτωπος. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία θα έχει να αντιμετωπίσει και τον κ. Αλέξη Τσίπρα.