Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Eμπιστευτικά
 27 Μαρτίου 2026, 08:06

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι πολύ θα ήθελε η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη αύξηση στον κατώτατο μισθό, αλλά λόγω πολέμου στο Ιραν συγκρατήθηκε, στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια σου λέει. Για τα περιθώρια των «μισθοσυντήρητων» -που λέει και ο Κυριάκος- που έχουν προ πολλού εξαντληθεί, και τώρα με την ακρίβεια λόγω πολέμου θα είναι σε απόγνωση, πολύ λυπάται η κυβέρνηση και καταλαβαίνει το πρόβλημα, όπως μας είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά…! «Ξένος πόνος ξέγδαρμα» έλεγε ο σοφός παππούς μου και το πρόβλημα έγκειται ακριβώς σε αυτό: νομίζω Κυριάκο πήραν πλέον χαμπάρι οι πολλοί ότι ο πόνος τους μας είναι ξένος.

Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, μαθαίνω ότι στο Μαξίμου μετράνε και ξαμετράνε πώς θα μπορούσαν να βγουν τα κουκιά και να μην ξεβολευτούν τώρα που συνήθισαν. Αναζητείται βολικός κυβερνητικός εταίρος, ενώ στα ψιθυριστά ξανασυζητάνε και την ημερομηνία των εκλογών γιατί δεν έφταναν τα υπάρχοντα σκάνδαλα, έχουμε και τα προσεχώς…

Λέει όχι!

Στη Χαριλάου Τρικούπη τα βρήκαν μεταξύ τους σχετικά με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία – δεν πρόκειται επ΄ ουδενί να συμπράξουν! Κι απ΄ ότι μου έλεγαν, όλοι – ακόμη και η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, που λέει ο λόγος… – στο συγκεκριμένο θέμα συμφωνούν. Και θα είναι και με τη βούλα του συνεδρίου! Οπότε είναι λίγο δύσκολο να το «γυρίσουν τούμπα» το πράγμα όταν έρθει η ώρα του σχηματισμού της – επόμενης – κυβέρνησης.

Ως την τελευταία μέρα;

Κι επειδή ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το γνωρίζει από καιρό, επιχειρεί δύο πράγματα: πρώτον, να εξαντλήσει τη θητεία του μέχρι την τελευταία ημέρα, γιατί ξέρει ότι εκεί κλείνει και ο κύκλος του ως πρωθυπουργός – άρα όσο το δυνατόν αργότερα τόσο καλύτερα! Και δεύτερον, μέσω του συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου δίνει την μάχη των … δημοσκοπήσεων – στην εκτίμηση ψήφου για να «θολώσει τα νερά» στον κόσμο! Δηλαδή πως είναι λίγο πριν από την αυτοδυναμία – μετά γύρισε πλευρό!

Να ελέγξει τις εξελίξεις

Επίσης επιχειρεί με κάθε τρόπο να καταγράψει μεγάλη διαφορά, κατά το δυνατόν, από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ιδιαίτερα όμως στο χώρο του κέντρου – για να μπορέσει την επόμενη ημέρα όχι μόνο να του ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, αλλά και να ελέγξει τις εξελίξεις εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κίνδυνος του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια είναι ante portas!

Ο Ντίλιαν κι οι πρόωρες εκλογές

Αυτή η ήδη δύσκολη κατάσταση τελικά μπορεί να γίνει ακόμη … δυσκολότερη – για να θυμηθώ το νόμο του Μέρφι! Σκάει στα χέρια του το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εκεί που δεν το περίμενε και τα είχε όλα τακτοποιημένα με τον Αρειο Πάγο, ένα μονομελές πρωτοδικείο τα κάνει όλα … ρημαδιό. Ο ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν αρχίζει να … κελαηδάει. Πανικός στο σύστημα. Και τώρα αρχίζουμε να τρέχουμε! Πιάνουν δουλειά στο παρασκήνιο για να το μαζέψουν το πράγμα. Τηλεφωνήματα, συναντήσεις – τουλάχιστον τέσσερις υπουργοί είναι στο πήγαιν΄ έλα. Διαβεβαιώσεις, εκβιασμοί, απειλές, υποσχέσεις. Αλλά αυτό δεν μαζεύεται, έχει αρχίσει και «ξεχειλώνει». Και κάθε τρεις και λίγο να κι οι … πρόωρες εκλογές! Ως απειλητικό μήνυμα. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα πιάσει τόπο….

Η με αθωώνεις ή τελειώνεις

Το σύστημα του ανιψιού βγάζει ξανά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο των – άμεσων! – πρόωρων εκλογών. Κι είναι η πρώτη φορά που το αντίστοιχο σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου ανταποκρίνεται! Τα πράγματα είναι πάρα, μα πάρα πολύ δύσκολα. Η αναφορά του Ντίλιαν περί Γουότεργκεϊτ και Νίξον είναι σαφής. Κι η στόχευση του αφορά στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη. Εμφανέστατα! Η με αθωώνεις ή τελειώνεις, του λέει. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας το θέμα θα έρθει στη Βουλή – συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως. Και θα αρχίσει όλη η αντιπολίτευση να «πυροβολεί»…. Ετσι το – ευτυχές – σενάριο για την εξάντληση της τετραετίας, πλέον κινδυνεύει να … «πάει στο βρόντο».

Αντεπίθεση

Χθες ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση με την ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού – στα 920 ευρώ το μήνα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος, όπως κάνει κάθε χρόνο – εδώ ανακοίνωσε τη σύναψη κλαδικής σύμβασης, δεν θα ανακοινώσει το νέο κατώτατο μισθό; Και θέλει να το «κουμπώσει» με το «πακέτο» – ο Θεός να το κάνει «πακέτο», αλλά εν πάση περιπτώσει… – για τις συνέπειες του πολέμου. Να μπορέσει να κατοχυρώσει αυτή την μικρή αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις – για την μιάμιση μονάδα μιλάμε….

Ο συνεσταλμένος κ. Μαρινάκης

Από την ερχόμενη εβδομάδα – μαζί με τον καιρό… – θα χαλάσει το κλίμα και πάλι. Με τη συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές και τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ-2. Με τις υποκλοπές όμως να κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο μέχρι πριν από λίγες μέρες η μονότονη αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη ήταν: ο Αρειος Πάγος έχει αποφασίσει πως δεν υπήρξε κρατική εμπλοκή, είναι θέμα ιδιωτών, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και το έλεγε όχι με τον γνωστό «αέρα» που τον διακρίνει όταν πχ μέμφεται το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ή απαντά στον κ. Αλέξη Τσίπρα – αλλά πολύ … συνεσταλμένα!

Τα «κομάντο»

Χθες όμως με την «φασαρία» που γίνεται το Μέγαρο Μαξίμου έκρινε σκόπιμο να αναθέσει σε δύο γνωστά … «κομάντο αυτοκτονίας» να απαντήσουν. Πρόκειται για τους κκ Δημήτρη Καιρίδη και – τον γνωστό και μη εξαιρετέο – Μακάριο Λαζαρίδη. Εχει ενδιαφέρον η αναφορά του κ. Λαζαρίδη μιλώντας στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1, αφού επανέλαβε τη γνωστή γραμμή πρόσθεσε – γιατί είναι και … «ποιητής» ο άνθρωπος – «ένας από αυτούς είναι και ο κ. Ντίλιαν ο οποίος λέει αυτά τα οποία λέει. Δεν ξέρω πόση αξία έχει ένας άνθρωπος καταδικασμένος με πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του πρωτόδικα. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει». Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Mega διέψευσε πως πρόκειται να αλλάξει ο ποινικός νόμος για να πέσουν «στα μαλακά» οι καταδικασθέντες, ο Ντίλιαν και η παρέα του – μια ιδέα ήταν κι πέρασε….

Ο εφιάλτης του κ. Ανδρουλάκη

Εν τω μεταξύ σήμερα αρχίζει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στο γήπεδο του TAE KWON DO. Οπως σας είπα στο θέμα της κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών τα έχουν βρει – και το μόνο που απομένει είναι η … εκκρεμότητα της δημοκρατικής λειτουργίας των οργάνων, που θέτει ο κ. Παύλος Γερουλάνος. Αλλά αυτό είναι … λεπτομέρεια! Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν φημίζονταν για την δημοκρατικότητα στη λειτουργία του – όπως εξάλλου κι η Νέα Δημοκρατία. Και πλέον ο αγώνας του θα είναι διμέτωπος. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία θα έχει να αντιμετωπίσει και τον κ. Αλέξη Τσίπρα.

Τράπεζες
AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς
Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους
Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους

Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά
Στηρίζουμε τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν πάτε με τα πόδια και τρώτε εβδομαδιαίως μια φορά, το μήνυμα πίσω από τα μέτρα τα κυβερνητικά

Ωραία τα είπανε οι υπουργοί ότι δημιουργούν ασπίδα στην ακρίβεια την πολεμική, αλλά η αλήθεια δεν θα αργήσει να φανεί και ο καθείς να αντιληφθεί ότι πάντα σημασία έχει ποιος το λέει το καθετί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ

Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ
Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ

Μετά από 8 μέρες πολέμου στο Ιράν και τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Τα νέα pass που σκέφτεται να ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική

Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την ώρα που εντός των τειχών γίνονται ενδιαφέρονται πράγματα. Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εξέλιξη στις υποκλοπές, τρομάζει ο υπουργός Άδωνις με τις απειλές του για μηνύσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών
Σχέδια πολέμου ερήμην των λαών, στη Μέση Ανατολή παίζει να εμφανιστεί ένας νέος Αρμαγεδδών

Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα, απειλεί και την Κύπρο και η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Οι κινήσεις της κυβέρνησης, η ενημέρωση των αρχηγών και ο λαός που μένει στην απέξω.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα - Ο ρόλος της μητέρας

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» - Τι λέει για την επανασύνδεση

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

O Willy Chavarria προσφέρει «κόκκινα τριαντάφυλλα» στη Zara
Ο Willy Chavarria φέρνει μεξικάνικες τηλενουβέλες και ερωτικά «τετράγωνα» στη Zara

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

