Μπορούν οι δυνατές φιλίες να μας χαρίσουν χρόνια ζωής;
Vita 27 Μαρτίου 2026, 07:30

Μπορούν οι δυνατές φιλίες να μας χαρίσουν χρόνια ζωής;

Οι άνθρωποι με ουσιαστικές φιλίες ζουν περισσότερο και έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Spotlight

Οι φιλίες γεμίζουν τη ζωή μας με χαρά. Οι φίλοι μάς κάνουν να γελάμε, μας δίνουν συμβουλές και μοιράζονται μαζί μας στιγμές. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές κοινωνικές δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη ψυχολογία μας. Τι γίνεται, όμως, με την επίδρασή τους στην υγεία;

Σύμφωνα με πολλές έρευνες, οι στενές φιλίες δεν βελτιώνουν μόνο τη διάθεσή μας. Παράλληλα, μπορούν να μας εξασφαλίσουν πιο υγιή γήρανση και να ωφελήσουν την καρδιαγγειακή μας υγεία.

Μελέτη στο PLOS One δείχνει ότι οι άνθρωποι με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς ζουν περισσότερο και έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Αντίθετα, η έλλειψη στενών κοινωνικών σχέσεων συνδέεται με περίπου 30% μεγαλύτερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό.

Αλλά πώς ακριβώς οι φιλίες επηρεάζουν την καρδιά μας;

Οι φίλοι ωφελούν την καρδιαγγειακή μας υγεία με τους παρακάτω τρόπους:

1. Οι φίλοι βοηθούν στη μείωση του στρες

Το στρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθειες. Μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να προκαλέσει φλεγμονή στον οργανισμό. Σκεφτείτε πόσο καλύτερα νιώθετε όταν μιλάτε σε έναν φίλο για ένα πρόβλημα. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί σαν φυσικός τρόπος διαχείρισης του στρες.

Σε αγχωτικές καταστάσεις ενεργοποιείται στον οργανισμό η λεγόμενη αντίδραση «μάχης ή φυγής», που αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τη φλεγμονή. Οι άνθρωποι όμως με στενές φιλίες τείνουν να αντιδρούν πιο ήπια στο στρες, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση χαμηλότερης πίεσης και λιγότερης φλεγμονής.

2. Οι φίλοι ενθαρρύνουν πιο υγιεινές συνήθειες

Οι φίλοι μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις καθημερινές μας επιλογές. Μεγάλη αμερικανική έρευνα έδειξε ότι τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν σημαντικά αποφάσεις όπως τη διακοπή του καπνίσματος, έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια. Η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να μας βοηθήσει να:

  • υιοθετήσουμε πιο υγιεινή διατροφή
  • ασκούμαστε πιο συχνά
  • αποφεύγουμε ανθυγιεινές συνήθειες

Ακόμη και κάτι απλό, όπως ένας φίλος που σας καλεί να πάτε μαζί για περπάτημα ή γυμναστική, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Οι φίλοι μπορεί επίσης ακόμη και να μας ενθαρρύνουν να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια όταν εμφανίζονται ανησυχητικά συμπτώματα, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο.

Οι φιλίες αυξάνουν την ευτυχία

Η μοναξιά, το άγχος και η κατάθλιψη αποτελούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που βιώνουν κοινωνική απομόνωση εμφανίζουν συχνότερα δείκτες που σχετίζονται με καρδιακές παθήσεις, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η επίδραση της μοναξιάς στην καρδιά μπορεί να είναι συγκρίσιμη με εκείνη του καπνίσματος ή της παχυσαρκίας. Για αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί προτείνουν να επενδύουμε σε ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις και όχι μόνο σε γρήγορη ψηφιακή επικοινωνία.

Το συμπέρασμα

Οι δυνατές φιλίες δεν κάνουν μόνο τη ζωή πιο ευχάριστη, μπορούν να έχουν πραγματική, μετρήσιμη επίδραση στην υγεία της καρδιάς. Από τη μείωση του στρες μέχρι την ενθάρρυνση πιο υγιεινών συνηθειών, οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική μας ευεξία. Έτσι, αν αισθάνεστε πεσμένοι ή πιεσμένοι, ίσως αξίζει να καλέσετε έναν φίλο για καφέ ή μια βόλτα. Η καρδιά σας πιθανότατα θα σας ευγνωμονεί!

* Πηγή: Vita

Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

inWellness
inTown
Plus
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Η «Αστόρια» άνοιξε αυλαία στο Θέατρο Παλλάς – Ένα υπερθέαμα που δεν φοβάται να είναι μεγάλο σε κλίμακα, διάρκεια και φιλοδοξία
Plus 25.03.26

Η «Αστόρια» άνοιξε αυλαία στο Θέατρο Παλλάς – Ένα υπερθέαμα που δεν φοβάται να είναι μεγάλο σε κλίμακα, διάρκεια και φιλοδοξία

Η «Αστόρια» στο θέατρο Παλλάς δίνει την αίσθηση ενός θεάματος που συνδυάζει ιστορία, συναίσθημα και μουσική με έναν τρόπο που δύσκολα βλέπεις σε ελληνική σκηνή

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Σύνταξη
Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Ο Τραμπ αναστέλλει έως τις 6 Απριλίου τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Έγκλημα κατά της άγριας ζωής
«Παραμένει ατιμώρητο» 27.03.26

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Έγκλημα κατά της άγριας ζωής

Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

Ηλίας Γεωργάκης
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator... «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Επικρίσεις στον πρόεδρο της Air Canada για τα συλλυπητήρια στα αγγλικά

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και πλήρωμα με ανθρωπιστική βοήθεια για την Κούβα

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Παγκόσμιο επίτευγμα της Βουλγαρίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να πληρώσει... το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

Εκκληση Κόστα στον Χέρτσογκ για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Σύνταξη
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση για τον Μιλέι διαβόητο καρτέλ στο Μεξικό

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

«Είναι προς το συμφέρον της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύνταξη
Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής - Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

