Μπορούν οι δυνατές φιλίες να μας χαρίσουν χρόνια ζωής;

Οι φιλίες γεμίζουν τη ζωή μας με χαρά. Οι φίλοι μάς κάνουν να γελάμε, μας δίνουν συμβουλές και μοιράζονται μαζί μας στιγμές. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές κοινωνικές δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη ψυχολογία μας. Τι γίνεται, όμως, με την επίδρασή τους στην υγεία;

Σύμφωνα με πολλές έρευνες, οι στενές φιλίες δεν βελτιώνουν μόνο τη διάθεσή μας. Παράλληλα, μπορούν να μας εξασφαλίσουν πιο υγιή γήρανση και να ωφελήσουν την καρδιαγγειακή μας υγεία.

Μελέτη στο PLOS One δείχνει ότι οι άνθρωποι με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς ζουν περισσότερο και έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Αντίθετα, η έλλειψη στενών κοινωνικών σχέσεων συνδέεται με περίπου 30% μεγαλύτερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό.

Αλλά πώς ακριβώς οι φιλίες επηρεάζουν την καρδιά μας;

Οι φίλοι ωφελούν την καρδιαγγειακή μας υγεία με τους παρακάτω τρόπους:

1. Οι φίλοι βοηθούν στη μείωση του στρες

Το στρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθειες. Μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να προκαλέσει φλεγμονή στον οργανισμό. Σκεφτείτε πόσο καλύτερα νιώθετε όταν μιλάτε σε έναν φίλο για ένα πρόβλημα. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί σαν φυσικός τρόπος διαχείρισης του στρες.

Σε αγχωτικές καταστάσεις ενεργοποιείται στον οργανισμό η λεγόμενη αντίδραση «μάχης ή φυγής», που αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τη φλεγμονή. Οι άνθρωποι όμως με στενές φιλίες τείνουν να αντιδρούν πιο ήπια στο στρες, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση χαμηλότερης πίεσης και λιγότερης φλεγμονής.

2. Οι φίλοι ενθαρρύνουν πιο υγιεινές συνήθειες

Οι φίλοι μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις καθημερινές μας επιλογές. Μεγάλη αμερικανική έρευνα έδειξε ότι τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν σημαντικά αποφάσεις όπως τη διακοπή του καπνίσματος, έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια. Η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να μας βοηθήσει να:

υιοθετήσουμε πιο υγιεινή διατροφή

ασκούμαστε πιο συχνά

αποφεύγουμε ανθυγιεινές συνήθειες

Ακόμη και κάτι απλό, όπως ένας φίλος που σας καλεί να πάτε μαζί για περπάτημα ή γυμναστική, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Οι φίλοι μπορεί επίσης ακόμη και να μας ενθαρρύνουν να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια όταν εμφανίζονται ανησυχητικά συμπτώματα, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο.

Οι φιλίες αυξάνουν την ευτυχία

Η μοναξιά, το άγχος και η κατάθλιψη αποτελούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που βιώνουν κοινωνική απομόνωση εμφανίζουν συχνότερα δείκτες που σχετίζονται με καρδιακές παθήσεις, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η επίδραση της μοναξιάς στην καρδιά μπορεί να είναι συγκρίσιμη με εκείνη του καπνίσματος ή της παχυσαρκίας. Για αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί προτείνουν να επενδύουμε σε ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις και όχι μόνο σε γρήγορη ψηφιακή επικοινωνία.

Το συμπέρασμα

Οι δυνατές φιλίες δεν κάνουν μόνο τη ζωή πιο ευχάριστη, μπορούν να έχουν πραγματική, μετρήσιμη επίδραση στην υγεία της καρδιάς. Από τη μείωση του στρες μέχρι την ενθάρρυνση πιο υγιεινών συνηθειών, οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική μας ευεξία. Έτσι, αν αισθάνεστε πεσμένοι ή πιεσμένοι, ίσως αξίζει να καλέσετε έναν φίλο για καφέ ή μια βόλτα. Η καρδιά σας πιθανότατα θα σας ευγνωμονεί!

