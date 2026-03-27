26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
Το τέλος του HDMI; Η νέα ασύρματη τεχνολογία που αλλάζει τη σύνδεση συσκευών
Τεχνολογία 27 Μαρτίου 2026, 06:02

Το τέλος του HDMI; Η νέα ασύρματη τεχνολογία που αλλάζει τη σύνδεση συσκευών

Ασύρματες λύσεις όπως το Chromecast, το Wi-Fi Direct και το Miracast επιτρέπουν μετάδοση 4K χωρίς καλώδια, φέρνοντας μια νέα εποχή στις smart συσκευές.

Γεώργιος Μαζιάς
Η σύνδεση συσκευών μέσω καλωδίων υπήρξε για δεκαετίες η βασική λύση για τη μεταφορά εικόνας και ήχου, με το HDMI να αποτελεί το απόλυτο πρότυπο στον χώρο της οικιακής ψυχαγωγίας. Από τις τηλεοράσεις και τις κονσόλες μέχρι τους υπολογιστές και τα media players, το HDMI κυριάρχησε για πάνω από 20 χρόνια, προσφέροντας αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας μετάδοση. Ωστόσο, η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον μια νέα γενιά ασύρματων λύσεων έρχεται να αμφισβητήσει την κυριαρχία του.

Οι λεγόμενες «ασύρματες HDMI» τεχνολογίες βασίζονται σε προηγμένα πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων που επιτρέπουν τη μεταφορά περιεχομένου σε ανάλυση 4K χωρίς την ανάγκη φυσικής σύνδεσης. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η ευκολία: δεν απαιτούν καλώδια, θύρες ή πολύπλοκες εγκαταστάσεις, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν σε αποστάσεις που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 30 μέτρα, ανάλογα με τις συνθήκες.

Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκονται τρεις βασικές τεχνολογίες. Το Chromecast της Google επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου απευθείας από εφαρμογές ή browsers σε τηλεοράσεις, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Το Wi-Fi Direct δίνει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης μεταξύ συσκευών χωρίς την ανάγκη router, ενώ το Miracast λειτουργεί ως «καθρέφτης οθόνης», προβάλλοντας σε πραγματικό χρόνο ό,τι εμφανίζεται σε ένα κινητό ή υπολογιστή.

Η εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών συνδέεται άμεσα με την άνοδο των smart TV. Οι περισσότερες σύγχρονες τηλεοράσεις ενσωματώνουν ήδη αυτές τις δυνατότητες, επιτρέποντας στους χρήστες να προβάλλουν περιεχόμενο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς καλώδια και χωρίς επιπλέον εξοπλισμό. Αυτό μετατρέπει την εμπειρία χρήσης σε κάτι πιο απλό, πιο άμεσο και πιο «καθαρό» από πλευράς χώρου.

Ωστόσο, η μετάβαση σε ασύρματες λύσεις δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η ποιότητα της σύνδεσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερότητα του δικτύου Wi-Fi. Παρεμβολές από άλλες συσκευές, φυσικά εμπόδια όπως τοίχοι ή ακόμα και η απόσταση μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας, προκαλώντας καθυστερήσεις ή απώλεια ανάλυσης. Επιπλέον, δεν είναι όλες οι συσκευές πλήρως συμβατές μεταξύ τους, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Η συνεχής ασύρματη μετάδοση δεδομένων απαιτεί περισσότερους πόρους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αυτονομία φορητών συσκευών όπως smartphones και laptops. Παράλληλα, για επαγγελματικές εφαρμογές ή gaming υψηλών απαιτήσεων, τα καλώδια εξακολουθούν να προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και χαμηλότερη καθυστέρηση.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η τάση είναι σαφής. Οι κατασκευαστές επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε ασύρματες τεχνολογίες, καθώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός κοινού που αναζητά ευκολία, ταχύτητα και ευελιξία. Το HDMI δεν εξαφανίζεται άμεσα, αλλά η κυριαρχία του αρχίζει να αμφισβητείται.

Η μετάβαση αυτή θυμίζει άλλες τεχνολογικές αλλαγές του παρελθόντος, όπου οι ενσύρματες λύσεις έδωσαν σταδιακά τη θέση τους σε ασύρματες. Όπως το Wi-Fi αντικατέστησε σε μεγάλο βαθμό τα καλώδια δικτύου για καθημερινή χρήση, έτσι και οι ασύρματες συνδέσεις εικόνας φαίνεται να διεκδικούν πλέον τον δικό τους χώρο.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα αντικατασταθεί το HDMI, αλλά πότε και σε ποιο βαθμό. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο «αόρατη», τα καλώδια ίσως αποτελούν απλώς ένα ενδιάμεσο στάδιο που σταδιακά θα ανήκει στο παρελθόν.

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Παγκόσμιο επίτευγμα της Βουλγαρίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator... «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Επικρίσεις στον πρόεδρο της Air Canada για τα συλλυπητήρια στα αγγλικά

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και πλήρωμα με ανθρωπιστική βοήθεια για την Κούβα

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Παγκόσμιο επίτευγμα της Βουλγαρίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να πληρώσει... το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

Εκκληση Κόστα στον Χέρτσογκ για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση για τον Μιλέι διαβόητο καρτέλ στο Μεξικό

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

«Είναι προς το συμφέρον της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής - Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Η Σερβική Ομποσπονδία προσπαθεί να «κλέψει» τον Στογιάκοβιτς από την Ελλάδα
Μπάσκετ 26.03.26

Ταξίδι στις ΗΠΑ οι Σέρβοι για τον γιο του Στογιάκοβιτς που θέλει και η Ελλάδα

Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να μιλήσει με τον γιο του Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να διαλέξει την Εθνική Σερβίας, αντί της Ελλάδας.

Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

