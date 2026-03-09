Μετά από μήνες δοκιμών σε beta έκδοση η λειτουργία desktop mode επιτρέπει στο smartphone να λειτουργεί σαν υπολογιστής όταν συνδεθεί σε εξωτερική οθόνη μέσω ενός απλού καλωδίου USB-C.

Οι κάτοχοι τηλεφώνων Google Pixel θα απολαμβάνουν κινητά πιο χρήσιμα για παραγωγικότητα με εμπειρία πολλαπλών παραθύρων παρόμοια με desktop περιβάλλον.

Όταν το smartphone θυμίζει υπολογιστή

Η νέα λειτουργία desktop mode είναι διαθέσιμη σε Pixel 8 και νεότερες συσκευές. Μόλις γίνει η σύνδεση, το Android εμφανίζει ένα περιβάλλον εργασίας που θυμίζει υπολογιστή. Ο χρήστης μπορεί να συνδέσει πληκτρολόγιο και ποντίκι και να χρησιμοποιήσει εφαρμογές σε μεγαλύτερη οθόνη, κάτι που διευκολύνει σημαντικά το multitasking.

Μαζί με το desktop mode, η ενημέρωση φέρνει και desktop windowing στο Pixel Tablet. Οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν πολλαπλές εφαρμογές και να αλλάζουν το μέγεθος των παραθύρων όπως επιθυμούν.

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το March Pixel Drop δεν περιορίζεται μόνο στο desktop mode. Η Google ενισχύει και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Η Gemini AI μπορεί πλέον να βοηθά σε καθημερινές εργασίες, όπως παραγγελία φαγητού, κράτηση μεταφοράς ή δημιουργία λίστας για ψώνια. Η δυνατότητα αυτή βρίσκεται ακόμη σε beta και δεν είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές.

Η ενημέρωση έχει ήδη ξεκινήσει να διατίθεται στα συμβατά Pixel, αλλά η διάθεση των νέων λειτουργιών γίνεται σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες δυνατότητες μπορεί να εμφανιστούν αργότερα, ανάλογα με τη συσκευή και την περιοχή.