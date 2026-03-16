Είναι το smartwatch ένας καλός σύμβουλος ή ένας αναξιόπιστος σύντροφος;

Η εικόνα του σύγχρονου ανθρώπου που ξυπνά και το πρώτο πράγμα που κάνει δεν είναι να πλύνει το πρόσωπό του, αλλά να ελέγξει το «sleep score» στο ρολόι του, είναι κάτι συνηθισμένο. Από τα smartwatches και τα δαχτυλίδια (smart rings) μέχρι τα έξυπνα στρώματα, η τεχνολογία υπόσχεται να «ξεκλειδώσει» τα μυστικά της νύχτας μας.

Είναι όμως αυτά τα δεδομένα το «χρυσό κλειδί» για την ξεκούραση ή μήπως μας οδηγούν σε ένα νέο είδος άγχους; Ας δούμε τι λένε οι τελευταίες έρευνες για την αξιοπιστία των wearables και πότε το gadget μας πρέπει να δώσει τη θέση του στον ειδικό.

Πώς «διαβάζουν» τη νύχτα μας;

Τα σύγχρονα wearables δεν είναι απλά βηματόμετρα. Χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό αισθητήρων που μοιάζει με επιστημονική φαντασία:

Επιταχυνσιόμετρα: Καταγράφουν την παραμικρή κίνηση (ή την έλλειψή της).

Αισθητήρες PPG: Μετρούν τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV). Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η ανάλυση του καρδιακού παλμού είναι πλέον το πιο κρίσιμο στοιχείο για να διαχωρίσει η συσκευή τον βαθύ ύπνο από το στάδιο REM.

Τεχνητή Νοημοσύνη (Edge AI): Πλέον, οι αλγόριθμοι επεξεργάζονται τα δεδομένα τοπικά στη συσκευή, προσφέροντας πιο εξατομικευμένες αναλύσεις σε σχέση με το παρελθόν.

Η αλήθεια των αριθμών: Πόσο να τα εμπιστεύεστε;

Παρά την αλματώδη πρόοδο, το πολυπνογράφημα (PSG, η εξέταση που γίνεται σε εργαστήριο ύπνου με ηλεκτρόδια στο κεφάλι) παραμένει ο αδιαμφισβήτητος «χρυσός κανόνας».

Ειδικότερα, πάντα σύμφωνα με τις έρευνες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα περισσότερα wearable (φορητές συσκευές) παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις σε σύγκριση με την πολυπνογραφία (PSG) ως προς τον συνολικό χρόνο ύπνου, την αποδοτικότητα του ύπνου, την παραμονή σε κατάσταση εγρήγορσης μετά την επέλευση του ύπνου και τον ελαφρύ ύπνο (LS).

Παρ’ όλα αυτά, όλα τα wearables εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό σωστά αναγνωρισμένων περιόδων (epochs) για τον βαθύ ύπνο και τον ύπνο REM (ταχεία κίνηση των ματιών), σε σύγκριση με την κατάσταση εγρήγορσης (W) και τον ελαφρύ ύπνο. Όλες οι συσκευές ανίχνευσαν πάνω από το 90% των περιόδων ύπνου (δηλαδή παρουσίασαν υψηλή ευαισθησία), αλλά εμφάνισαν χαμηλότερη ειδικότητα (29,39%–52,15%). Οι συντελεστές Cohen’s kappa των συσκευών κυμάνθηκαν από 0,21 έως 0,53, υποδεικνύοντας από επαρκή έως μέτρια συμφωνία με τα αποτελέσματα της πολυπνογραφίας.

Με απλά λόγια, ενώ τα wearables είναι εξαιρετικά στο να καταγράφουν πόση ώρα κοιμηθήκαμε (με ακρίβεια άνω του 90%), δυσκολεύονται ακόμα στον ακριβή διαχωρισμό των σταδίων του ύπνου. Συχνά είτε υπερεκτιμούν τον συνολικό χρόνο ύπνου, καθώς μπερδεύουν την απόλυτη ακινησία (π.χ. όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο στο κρεβάτι) με τον ελαφρύ ύπνο, είτε υποεκτιμούν τις περιόδους αφύπνισης, ειδικά αν αυτές είναι σύντομες.

Fun Fact: Γνωρίζατε ότι το 2025 η τάση του «Sleepmaxxing» κατέκλυσε τα social media; Χιλιάδες νέοι χρησιμοποιούν wearables για να «χακάρουν» τον ύπνο τους, χρησιμοποιώντας από ειδικές ταινίες στόματος (mouth-taping) μέχρι έξυπνα φώτα που προσομοιώνουν το ηλιοβασίλεμα. Περισσότερα διαβάστε στο σχετικό άρθρο του αφιερώματος για τον ύπνο.

Πότε το Wearable «σηκώνει τα χέρια ψηλά»;

Οι εφαρμογές και τα trackers είναι υπέροχα εργαλεία αυτοπαρατήρησης, αλλά δεν είναι διαγνωστικά ιατρικά εργαλεία. Πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ή σε ένα Κέντρο Ύπνου αν:

Παρατηρείτε έντονο ροχαλητό ή διακοπές στην αναπνοή (τα wearables μπορεί να δείξουν πτώση οξυγόνου, αλλά μόνο το πολυκαταγραφικό τεστ μπορεί να διαγνώσει την υπνική άπνοια).

ή διακοπές στην αναπνοή (τα wearables μπορεί να δείξουν πτώση οξυγόνου, αλλά μόνο το πολυκαταγραφικό τεστ μπορεί να διαγνώσει την υπνική άπνοια). Υποφέρετε από χρόνια αϋπνία (δυσκολία να αποκοιμηθείτε για πάνω από 3 μήνες).

(δυσκολία να αποκοιμηθείτε για πάνω από 3 μήνες). Νιώθετε έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρά το «καλό» σκορ που σας δίνει η εφαρμογή.

Fun Fact: Στην τελευταία έκθεση τεχνολογίας CES, παρουσιάστηκαν «έξυπνα μαξιλάρια» που αλλάζουν σχήμα αυτόματα αν εντοπίσουν ότι ροχαλίζετε, ώστε να σας βοηθήσουν να αλλάξετε πλευρό χωρίς να ξυπνήσετε. Μάθετε περισσότερα στο σχετικό άρθρο του αφιερώματος.

Η χρυσή τομή

Χρησιμοποιήστε τα wearables ως ένα «ημερολόγιο τάσεων» και όχι ως απόλυτη αλήθεια. Αν το ρολόι σας δείχνει ότι τις νύχτες που πίνετε αλκοόλ ο βαθύς ύπνος σας εξαφανίζεται, αυτό είναι μια χρήσιμη πληροφορία για να αλλάξετε συνήθειες.

Ο ύπνος είναι μια φυσιολογική διαδικασία, όχι ένα άθλημα προς βαθμολόγηση. Το 2026, το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ύπνου είναι σαφές: «Κοιμηθείτε Καλά, Ζήστε Καλύτερα». Ακούστε το σώμα σας τουλάχιστον όσο ακούτε και τις ειδοποιήσεις του κινητού σας.