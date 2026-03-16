Είναι το smartwatch ένας καλός σύμβουλος ή ένας αναξιόπιστος σύντροφος;
Τεχνολογία 16 Μαρτίου 2026, 13:15

Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει αλλά πάντα με μέτρο και σε συνεννόηση με τους ειδικούς.

Η εικόνα του σύγχρονου ανθρώπου που ξυπνά και το πρώτο πράγμα που κάνει δεν είναι να πλύνει το πρόσωπό του, αλλά να ελέγξει το «sleep score» στο ρολόι του, είναι κάτι συνηθισμένο. Από τα smartwatches και τα δαχτυλίδια (smart rings) μέχρι τα έξυπνα στρώματα, η τεχνολογία υπόσχεται να «ξεκλειδώσει» τα μυστικά της νύχτας μας.

Είναι όμως αυτά τα δεδομένα το «χρυσό κλειδί» για την ξεκούραση ή μήπως μας οδηγούν σε ένα νέο είδος άγχους; Ας δούμε τι λένε οι τελευταίες έρευνες για την αξιοπιστία των wearables και πότε το gadget μας πρέπει να δώσει τη θέση του στον ειδικό.

Πώς «διαβάζουν» τη νύχτα μας;

Τα σύγχρονα wearables δεν είναι απλά βηματόμετρα. Χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό αισθητήρων που μοιάζει με επιστημονική φαντασία:

Επιταχυνσιόμετρα: Καταγράφουν την παραμικρή κίνηση (ή την έλλειψή της).

Αισθητήρες PPG: Μετρούν τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV). Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η ανάλυση του καρδιακού παλμού είναι πλέον το πιο κρίσιμο στοιχείο για να διαχωρίσει η συσκευή τον βαθύ ύπνο από το στάδιο REM.

Τεχνητή Νοημοσύνη (Edge AI): Πλέον, οι αλγόριθμοι επεξεργάζονται τα δεδομένα τοπικά στη συσκευή, προσφέροντας πιο εξατομικευμένες αναλύσεις σε σχέση με το παρελθόν.

Η αλήθεια των αριθμών: Πόσο να τα εμπιστεύεστε;

Παρά την αλματώδη πρόοδο, το πολυπνογράφημα (PSG, η εξέταση που γίνεται σε εργαστήριο ύπνου με ηλεκτρόδια στο κεφάλι) παραμένει ο αδιαμφισβήτητος «χρυσός κανόνας».

Ειδικότερα, πάντα σύμφωνα με τις έρευνες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα περισσότερα wearable (φορητές συσκευές) παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις σε σύγκριση με την πολυπνογραφία (PSG) ως προς τον συνολικό χρόνο ύπνου, την αποδοτικότητα του ύπνου, την παραμονή σε κατάσταση εγρήγορσης μετά την επέλευση του ύπνου και τον ελαφρύ ύπνο (LS).

Παρ’ όλα αυτά, όλα τα wearables εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό σωστά αναγνωρισμένων περιόδων (epochs) για τον βαθύ ύπνο και τον ύπνο REM (ταχεία κίνηση των ματιών), σε σύγκριση με την κατάσταση εγρήγορσης (W) και τον ελαφρύ ύπνο. Όλες οι συσκευές ανίχνευσαν πάνω από το 90% των περιόδων ύπνου (δηλαδή παρουσίασαν υψηλή ευαισθησία), αλλά εμφάνισαν χαμηλότερη ειδικότητα (29,39%–52,15%). Οι συντελεστές Cohens kappa των συσκευών κυμάνθηκαν από 0,21 έως 0,53, υποδεικνύοντας από επαρκή έως μέτρια συμφωνία με τα αποτελέσματα της πολυπνογραφίας.

Με απλά λόγια, ενώ τα wearables είναι εξαιρετικά στο να καταγράφουν πόση ώρα κοιμηθήκαμε (με ακρίβεια άνω του 90%), δυσκολεύονται ακόμα στον ακριβή διαχωρισμό των σταδίων του ύπνου. Συχνά είτε υπερεκτιμούν τον συνολικό χρόνο ύπνου, καθώς μπερδεύουν την απόλυτη ακινησία (π.χ. όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο στο κρεβάτι) με τον ελαφρύ ύπνο, είτε υποεκτιμούν τις περιόδους αφύπνισης, ειδικά αν αυτές είναι σύντομες.

Fun Fact: Γνωρίζατε ότι το 2025 η τάση του «Sleepmaxxing» κατέκλυσε τα social media; Χιλιάδες νέοι χρησιμοποιούν wearables για να «χακάρουν» τον ύπνο τους, χρησιμοποιώντας από ειδικές ταινίες στόματος (mouth-taping) μέχρι έξυπνα φώτα που προσομοιώνουν το ηλιοβασίλεμα. Περισσότερα διαβάστε στο σχετικό άρθρο του αφιερώματος για τον ύπνο.

Πότε το Wearable «σηκώνει τα χέρια ψηλά»;

Οι εφαρμογές και τα trackers είναι υπέροχα εργαλεία αυτοπαρατήρησης, αλλά δεν είναι διαγνωστικά ιατρικά εργαλεία. Πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ή σε ένα Κέντρο Ύπνου αν:

  • Παρατηρείτε έντονο ροχαλητό ή διακοπές στην αναπνοή (τα wearables μπορεί να δείξουν πτώση οξυγόνου, αλλά μόνο το πολυκαταγραφικό τεστ μπορεί να διαγνώσει την υπνική άπνοια).
  • Υποφέρετε από χρόνια αϋπνία (δυσκολία να αποκοιμηθείτε για πάνω από 3 μήνες).
  • Νιώθετε έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρά το «καλό» σκορ που σας δίνει η εφαρμογή.

Fun Fact: Στην τελευταία έκθεση τεχνολογίας CES, παρουσιάστηκαν «έξυπνα μαξιλάρια» που αλλάζουν σχήμα αυτόματα αν εντοπίσουν ότι ροχαλίζετε, ώστε να σας βοηθήσουν να αλλάξετε πλευρό χωρίς να ξυπνήσετε. Μάθετε περισσότερα στο σχετικό άρθρο του αφιερώματος.

Η χρυσή τομή

Χρησιμοποιήστε τα wearables ως ένα «ημερολόγιο τάσεων» και όχι ως απόλυτη αλήθεια. Αν το ρολόι σας δείχνει ότι τις νύχτες που πίνετε αλκοόλ ο βαθύς ύπνος σας εξαφανίζεται, αυτό είναι μια χρήσιμη πληροφορία για να αλλάξετε συνήθειες.

Ο ύπνος είναι μια φυσιολογική διαδικασία, όχι ένα άθλημα προς βαθμολόγηση. Το 2026, το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ύπνου είναι σαφές: «Κοιμηθείτε Καλά, Ζήστε Καλύτερα». Ακούστε το σώμα σας τουλάχιστον όσο ακούτε και τις ειδοποιήσεις του κινητού σας.

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Deepfakes: Πώς να εντοπίζετε τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν
Πώς να εντοπίζετε τα deepfakes - Τα οπτικά και ακουστικά σημάδια που τα προδίδουν

Φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά μηνύματα και βιντεοκλήσεις που είναι κατασκευασμένα είναι δυνατόν να αναγνωριστούν όταν δίνετε προσοχή στη λεπτομέρεια - Πώς δημιουργούνται τα deepfakes

Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου

Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης
«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις, παραπέμποντας στο πόρισμα του Αρείου Πάγου που δεν παράγει κανένα δεδικασμένο

Φτερά και πούπουλα στα Όσκαρ – Τιμοτέ Σαλαμέ, Ντέμι Μουρ στις χειρότερες εμφανίσεις – «Ένα red carpet δράμα»
Φτερά και πούπουλα στα Όσκαρ – Τιμοτέ Σαλαμέ, Ντέμι Μουρ στις χειρότερες εμφανίσεις – «Ένα red carpet δράμα»

Οι πολλές στιλιστικές αστοχίες στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ πρόδωσαν τις προσδοκίες όπως όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόδωσε το μπαλέτο και την όπερα λίγες μέρες πριν

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα (L-DOPA), ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου.

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου
Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»
Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την κατάθεσή της στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδεικνύει το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων που γίνονταν στον Οργανισμό και ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων
Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέας Γεωργίου φέρονται να μην είχαν δηλώσει μεγάλα χρηματικά ποσά

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

