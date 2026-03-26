Ταξίδι στις ΗΠΑ οι Σέρβοι για τον γιο του Στογιάκοβιτς που θέλει και η Ελλάδα

Το όνομα του Αντρέι Στογιάκοβιτς βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα της Ελλάδας, με την Ομοσπονδία μπάσκετ να θέλει να τον πείσει να αγωνιστεί με τα «γαλανόλευκα». Για τον λόγο αυτό, είχε στείλει πριν μερικές μέρες τον Νίκο Ζήση στις ΗΠΑ ώστε να συνομιλήσει μαζί του.

Το ίδιο αναμένεται να κάνει και η Σερβία, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Mozzart Sport» αντιπροσωπεία της σερβικής Ομοσπονδίας ετοιμάζει δικό της ταξίδι για τον νεαρό άσο, γιο του πρώην αθλητή του ΠΑΟΚ, Πέτζα Στογιάκοβιτς.

«Ο Αντρέι είναι πολύ ψηλός παίκτης για την θέση «2» και αυτό που θυμόμαστε είναι ο πατέρας του, ο Πέτζα, ως εξαιρετικό σουτέρ. Ο Αντρέι είναι καλός σουτέρ, αλλά ασκεί μεγάλη πίεση στο καλάθι με τις διεισδύσεις του. Είναι πολύ επικίνδυνος στο τρανζίσιον. Έχει φοβερό ταλέντο στο να βρίσκει πόντους στο τρανζίσιον όταν αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο για την ομάδα, κυρίως επιτιθέμενος στο καλάθι ή στο μισό γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σκοράρει με τρίποντο, αλλά αυτές οι δύο λεπτομέρειες αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα στο παιχνίδι του», δήλωσε ο άμεσος συνεργάτης του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς (προπονητή της Σερβίας), Νεμάνια Γιοβάνοβιτς, και συνέχισε:

«Παρακολουθούμε και τους δύο (Αντρέι Στογιάκοβιτς και Μίλαν Μομτσίλοβιτς) και θα θέλαμε να παίξουν για την εθνική ομάδα της Σερβίας στο μέλλον. Εκτός από αυτούς, παρακολουθούμε και άλλους παίκτες από τη Σερβία ή εκείνους που μπορούν ενδεχομένως να παίξουν για την εθνική μας ομάδα λόγω του ενός γονέα με σερβικό διαβατήριο».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεαρός αθλητής του Ιλινόι δεν φαίνεται να βιάζεται να επιλέξει για το ποια χώρα θα εκπροσωπήσει στο μέλλον, ειδικά από την στιγμή που το ερχόμενο καλοκαίρι δεν υπάρχει κάποια διοργάνωση για να πιέσει περισσότερο την απόφασή του.