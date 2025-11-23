Η εξαιρετική εμφάνιση του Αντρέι Στογιάκοβιτς στη νίκη του Ιλινόι (vid)
Φοβερή εμφάνιση του Αντρέι Στογιάκοβιτς που πέτυχε 20 πόντους στη νίκη του Ιλινόι επί του Λονγκ Άιλαντ με σκορ 98-58
Το Ιλινόι νίκησε πολύ εύκολα με το ευρύ 98-58 το Λονγκ Άιλαντ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, γιο του θρυλικού Πέτζα, που διέπρεψε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και στο NBA.
Ο γκαρντ, που διεκδικείται από την Εθνική Ελλάδας και την Εθνική Σερβίας, πάτησε παρκέ για 24 λεπτά και μέτρησε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, πραγματοποιώντας μία άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση.
Τα highlights από τη νίκη του Ιλινόι και την εμφάνιση του Στογιάκοβιτς
Αξίζει να σημειωθεί πως την φετινή σεζόν σε 4 αναμετρήσεις στο NCAA ο Στογιάκοβιτς πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις, καθώς μετρά 16.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα του Ιλινόι.
