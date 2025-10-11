Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»

Για την περίπτωση του Αντρέι Στογιάκοβιτς μίλησε ο πρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Νεμπόισα Τσόβιτς.

Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του νέου ομοσπονδιακού προπονητή της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, ο οποίος αντικατέστησε τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο Τσόβιτς αναφέρθηκε στην υπόθεση του 21χρονου, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα της Ελλάδας ή της Σερβίας.

Η δήλωση του Τσόβιτς για τον Στογιάκοβιτς

«Είμαστε σε επαφή μαζί του, πιο συγκεκριμένα με τον πατέρα του. Δεν αρκεί να είναι ένας από τους γονείς Σέρβος. Πρέπει να συνεργαστούμε με οικογένειες που έχουν μακρά ιστορία. Αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας.

Πρέπει να επισκεφτούμε τους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε επαφές. Οι Έλληνες είναι επιθετικοί, ενώ εμείς είμαστε παθητικοί. Γνωρίζω τον Πέτζα, έχουμε καλές σχέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό, ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, φωτογραφήθηκε στο κολλέγιο του Ιλινόι που θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν, φορώντας τη σημαία της Σερβίας.