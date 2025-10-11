Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»
Ο πρόεδρος της σερβικής μπασκετικής ομοσπονδίας μίλησε για το θέμα με τον γιο του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή της Ελλάδας.
- ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από ένοπλη επίθεση μετά από αγώνα στο Μισισίπι
- Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
- Έρευνα για διαρροή στα Νόμπελ: Τα στοιχήματα υπέρ της Ματσάντο αυξήθηκαν κατακόρυφα πριν ανακοινωθεί η νίκη της
- Οι δύο διαθήκες και η διαφυγή του δράστη ξετυλίγουν το νήμα του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Για την περίπτωση του Αντρέι Στογιάκοβιτς μίλησε ο πρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Νεμπόισα Τσόβιτς.
Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του νέου ομοσπονδιακού προπονητή της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, ο οποίος αντικατέστησε τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο Τσόβιτς αναφέρθηκε στην υπόθεση του 21χρονου, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα της Ελλάδας ή της Σερβίας.
Η δήλωση του Τσόβιτς για τον Στογιάκοβιτς
«Είμαστε σε επαφή μαζί του, πιο συγκεκριμένα με τον πατέρα του. Δεν αρκεί να είναι ένας από τους γονείς Σέρβος. Πρέπει να συνεργαστούμε με οικογένειες που έχουν μακρά ιστορία. Αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας.
Πρέπει να επισκεφτούμε τους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε επαφές. Οι Έλληνες είναι επιθετικοί, ενώ εμείς είμαστε παθητικοί. Γνωρίζω τον Πέτζα, έχουμε καλές σχέσεις».
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό, ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, φωτογραφήθηκε στο κολλέγιο του Ιλινόι που θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν, φορώντας τη σημαία της Σερβίας.
- Άρης Betsson – Κολοσσός Ρόδου 65-73: Συνεχίζουν την εντυπωσιακή παράδοση στο Παλέ οι Ροδίτες (vid)
- Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
- Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
- Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
- Το «κλειδί» στα χέρια του Μιλουτίνοφ
- Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις