Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς με μία ανάρτηση στο Instagram «φούντωσε» τα σενάρια για την εθνική Σερβίας (pic)

Ο 21χρονος φόργουορντ, Αντρέι Στογιάκοβιτς, πρόσφατα γιόρτασε τα γενέθλιά του και ανέβασε σειρά από stories στον προσωπικό του λογαριασμό, που… άναψε φωτιές σε Εθνική Ελλάδας και Σερβίας.

Μέσα στις φωτογραφίες υπήρχε και μία με τον Τρίσταν Βούκσεβιτς να φοράει τη φανέλα της Σερβίας, μια κίνηση που θεωρήθηκε από πολλούς ως πιθανό «μήνυμα» για την εθνική που θα επιλέξει.

Η ανάρτηση του Στογιάκοβιτς:

Ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Στογιάκοβιτς Jr μπορεί πλέον να επιλέξει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε διεθνείς διοργανώσεις στο εγγύς μέλλον σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Η τριπλή υποκοήτητα (Σερβία, Ελλάδα, ΗΠΑ) του δίνει τη δυνατότητα επιλογής με το… ντέρμπι βέβαια να μαίνεται ανάμεσα στους «Πλάβι» και την «Επίσημη Αγαπημένη».

Ο κανονισμός της FIBA αναφέρει πως μία Ομοσπονδία μπορεί να τρέξει τη διαδικασία και να βγάλει δελτίο συμμετοχής με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για έναν παίκτη μετά τη συμπλήρωση 21 ετών, για να λογίζεται ως γηγενής, και ανεξαρτήτως αν πριν έχει αγωνιστεί για άλλη εθνική ομάδα.