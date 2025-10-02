Η φωτογραφία του Στογιάκοβιτς που «φουντώνει» τα σενάρια για την εθνική Σερβίας (vid)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δεν έχει αποφασίσει ακόμα με ποια Εθνική ομάδα θα αγωνιστεί, ανάμεσα σε αυτές της Ελλάδας και της Σερβίας, ωστόσο ένα βίντεο από το κολλέγιο ίσως… προμηνύει την απόφασή του.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, φωτογραφήθηκε πριν λίγες μέρες στο κολλέγιο του Ιλινόι όπου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν, και σε ένα βίντεο φαίνεται να φοράει τη σημαία της Σερβίας.

Η ανάρτηση του Στογιάκοβιτς

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντρέι είναι γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά και γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, εξού και η διπλή υπηκοότητά του. Η ελληνική και η σερβική ομοσπονδία θέλουν να εντάξουν τον παίκτη του Ιλινόι στις Εθνικές τους ομάδες, καθώς θα αποτελέσει σημαντική προσθήκη.

Την προηγούμενη σεζόν ο Στογιάκοβιτς αγωνιζόταν στους Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπέαρς και μέτρησε κατά μέσο όρο 17.9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.2 κοψίματα και 0.8 κλεψίματα σε 33.4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ενώ σούταρε με 32% από το τρίποντο και 42% συνολικά.