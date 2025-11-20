Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας

Αδιαμφισβήτητα ο Αντρέι Στογιάκοβιτς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα στο μπάσκετ και ο ίδιος δεν σταματά να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Αμερική στο κολλέγιο του Ιλινόις.

Η περίπτωση του έχει απασχολήσει αρκετά και πολλοί αναρωτιόνται για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί στο μέλλον είτε με τη φανέλα της Ελλάδας είτε με της Σερβίας, με τον ίδιο να απαντά ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του Αντρέι είναι η Ελληνίδα παρουσιάστρια και μοντέλο Αλέκα Καμηλά.

Αυτές είναι οι δηλώσεις του Αντρέι Στογιάκοβιτς μετά την ήττα του Ιλινόις από τους Αλαμπάμα

«Λόγω των προσδοκιών που έχουμε από την ομάδα και τους εαυτούς μας, πρέπει να εκτιμούμε κάθε μπάλα. Πιστεύω ότι αυτό θα μας οδηγήσει στη νίκη σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Όσον αφορά την εθνική ομάδα, δεν έχω κανένα σχόλιο. Δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση, θα δούμε με τον καιρό.

Ως παίκτης, δεν μπορώ να περιμένω τίποτα λιγότερο από τον τίτλο. Αν δεν έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα ήταν γελοίο. Οπότε ο στόχος μας είναι ο τίτλος».