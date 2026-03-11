Στις ΗΠΑ για τον γιο του Στογιάκοβιτς ο μάνατζερ της Εθνικής Ελλάδας Νίκος Ζήσης (vid)
Στην Αμερική ταξίδεψε ο τζένεραλ μάνατζερ της της Εθνικής ομάδας Νίκος Ζήσης προκείμενου να συναντήσει τον Αντρέι Στογιάκοβιτς με σκοπό την ένταξή του στην «Γαλανόλευκη».
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς (21 χρόνων, 2.01 μέτρα) λάμπει στο NCAA με τις εμφανίσεις του, φορώντας τη φανέλα του Ιλινόι και το μέλλον του 21χρονου γκαρντ απασχολεί και την Εθνική Ελλάδας.
Ο ταλαντούχος γκαρντ δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα αγωνιστεί με την εθνική Ελλάδας ή την εθνική Σερβίας. Γιατί έχει αυτή την επιλογή; Διότι ο πατέρας του, Πέτζα Στογιάκοβιτς, είναι από τη Σερβία, ενώ η μητέρα του είναι Ελληνίδα.
Η ΕΟΚ παρακολουθεί προσεκτικά όλους τους παίκτες που αγωνίζονται στις ΗΠΑ και απασχολούν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Έτσι, ο General Manager της Εθνικής Ελλάδας, Νίκος Ζήσης, ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Αντρέι Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να ενταχθεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Φέτος, ο γιος του Πέτζα μετρά 13.3 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο στο NCAA.
