Planet Travel 26 Μαρτίου 2026

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Μήπως οι αρχαίοι κατάφεραν πραγματικά να χτίσουν τις πυραμίδες χωρίς εξωγήινη βοήθεια; Ή μήπως τέτοιου είδους ερωτήματα αποκαλύπτουν περισσότερα για τις σύγχρονες ανησυχίες παρά για το ίδιο το παρελθόν; Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν (Erich von Däniken) στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών» (Chariots of the Gods)- που εκδόθηκε το 1968. Ο Φον Ντάνικεν πέθανε τον Ιανουάριο του 2026, αλλά η θεωρία του για τους αρχαίους αστροναύτες εξακολουθεί να γοητεύει εκατομμύρια ανθρώπους.

«Ancient Aliens»

Ο συγγραφέας είχε επισημάνει αρχαία κτίσματα όπως οι πυραμίδες, μαζί με αινιγματικά αρχαία αντικείμενα, ως υποτιθέμενες αποδείξεις ότι όντα από πέρα από τη Γη διαμόρφωσαν τους πολιτισμούς του παρελθόντος.

Αν και αυτές οι ιδέες έχουν επανειλημμένα διαψευσθεί, τηλεοπτικές εκπομπές όπως το «Ancient Aliens» του History Channel συνεχίζουν να μεταδίδουν παρόμοιες αφηγήσεις.

Υπαρξιακό δράμα

Οι θεωρίες του Έριχ φον Ντάνικεν εμφανίστηκαν σε μια ξεχωριστή ιστορική στιγμή. Αποκρυσταλλώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, εν μέσω φόβων για πυρηνική καταστροφή, του διαστημικού αγώνα και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών.

Καθώς οι άνθρωποι ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν τη Γη, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζαν τη δική τους καταστροφική δύναμη, η ιδέα των αρχαίων αστροναυτών πρόσφερε τόσο κοσμική καθησύχαση όσο και υπαρξιακό δράμα. Το παρελθόν έγινε σκηνικό για τις σύγχρονες ελπίδες και ανησυχίες.

Ανασκαφές και αναλύσεις

Ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται ικανοί να πιστέψουν σε εντελώς αβάσιμες θεωρίες σχετίζεται με τη φύση της ίδιας της αρχαιολογίας. Η επιστήμη αυτή βασίζεται σε αποσπασματικά στοιχεία, στρωματογραφικές αποθέσεις και ερμηνείες που σπάνια οδηγούν σε απλά συμπεράσματα.

Αρχαιολογικοί χώροι όπως η Γκίζα στην Αίγυπτο, το Γκόμπεκλι Τεπέ (ένας νεολιθικός οικισμός στη σύγχρονη Τουρκία, γνωστός για τους μνημειώδεις πυλώνες του που είναι διακοσμημένοι με γλυπτά ανάγλυφα) και η Τροία –επίσης στην Τουρκία– δεν αποτελούν άλυτα αινίγματα, αλλά το αποτέλεσμα δεκαετιών συστηματικών ανασκαφών και αναλύσεων.

Η εξήγηση

Στη Γκίζα, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει οργανωμένους οικισμούς εργατών, αρτοποιεία και οργανωμένα συστήματα εφοδιασμού τροφίμων, αποδεικνύοντας πώς χιλιάδες εργάτες μπόρεσαν να κατασκευάσουν τις πυραμίδες σε διάστημα δεκαετιών.

Το Γκόμπεκλι Τεπέ δείχνει ότι οι μνημειώδεις πέτρινοι κίονές του ανεγέρθηκαν από κοινότητες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών χιλιετίες πριν από την εφεύρεση της γραφής –όχι μέσω εξωγήινης παρέμβασης, αλλά μέσω συντονισμένης εργασίας και τελετουργικής καινοτομίας.

Στην Τροία, διαδοχικά στρώματα οικισμών αποκαλύπτουν αιώνες ανακατασκευής, προσαρμογής και περιφερειακών ανταλλαγών και όχι μια ξαφνική τεχνολογική ανωμαλία.

Απλοποίηση

Τα αρχαιολογικά συμπεράσματα είναι επιφυλακτικά, βασίζονται σε πιθανότητες και στηρίζονται σε υλικά στοιχεία. Για τους μη ειδικούς, ωστόσο, η επιφυλακτικότητα μπορεί να μοιάζει με δισταγμό.

Η ψευδοεπιστήμη γεμίζει αυτό το φαινομενικό κενό με θεαματικές θεωρίες: εξωγήινοι έχτισαν τις πυραμίδες, μυστηριώδεις δυνάμεις ανέγειραν το Γκόμπεκλι Τεπέ, ξεχασμένες υπερ-τεχνολογίες διαμόρφωσαν τα τείχη της Τροίας.

Χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο, τα στοιχεία μετατρέπονται σε ψυχαγωγία. Η πολυπλοκότητα απλοποιείται σε υπονοούμενα.

Ένα ψευδές δίλημμα

Ένα τυπικό επιχείρημα των «αρχαίων εξωγήινων» απεικονίζει αυτό το μοτίβο: οι πυραμίδες είναι εξαιρετικά ακριβείς. Η ακρίβεια, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, απαιτεί προηγμένη τεχνολογία· επομένως, οι άνθρωποι χωρίς σύγχρονα μηχανήματα δεν θα μπορούσαν να τις έχουν χτίσει.

Η συλλογιστική ακούγεται λογική –αλλά βασίζεται σε ένα ψευδές δίλημμα. Αυτό που χάνεται από το οπτικό πεδίο είναι ακριβώς αυτό που μελετά η αρχαιολογία: η εφοδιαστική, η οργάνωση της εργασίας, τα σύνολα εργαλείων, η συσσωρευμένη τεχνική γνώση και οι μικρές ατέλειες που αποκαλύπτουν τα ανθρώπινα χέρια στη δουλειά.

Η γοητεία του εξαιρετικού

Τέτοιες εξηγήσεις ικανοποιούν μια βαθιά ψυχολογική παρόρμηση. Εκεί όπου κάποτε η θρησκεία εξηγούσε τον σκοπό, η επιστήμη εξηγεί τη διαδικασία.

Η υπόθεση των «αρχαίων αστροναυτών» εκμεταλλεύεται την προκατάληψη της αναλογικότητας, τη διαίσθηση ότι τα εξαιρετικά επιτεύγματα πρέπει να έχουν εξαιρετικές αιτίες.

Ακριβώς όπως οι μεσαιωνικοί μύθοι παρουσίαζαν τις πυραμίδες ως προστασία από κοσμικές καταστροφές, οι σύγχρονες αφηγήσεις παρουσιάζουν την ανθρωπότητα ως μέρος ενός μεγαλεπήβολου σχεδίου που καθοδηγείται από ανώτερα όντα.

Οι αρχαιολογικοί χώροι γίνονται σκηνικά σε ένα κοσμικό δράμα.

Ευλογοφάνεια

Οι άνθρωποι παύουν να είναι δημιουργοί, το παρελθόν γίνεται εξαιρετικό επειδή «βοηθήθηκε». Η έλξη δεν περιορίζεται σε περιθωριακά ακροατήρια. Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν την εξωγήινη ζωή πιθανή ή ακόμη και πιθανή.

Πολλοί επιστήμονες συμφωνούν ότι, δεδομένης της τεράστιας κλίμακας του σύμπαντος, μια τέτοια ζωή είναι στατιστικά εύλογη. Αλλά η ευλογοφάνεια δεν αποτελεί απόδειξη και σίγουρα δεν αποτελεί στοιχείο για εξωγήινη παρέμβαση στην αρχαιότητα.

Tο Γκόμπεκλι Τεπέ (ένας νεολιθικός οικισμός στη σύγχρονη Τουρκία, γνωστός για τους μνημειώδεις πυλώνες του που είναι διακοσμημένοι με γλυπτά ανάγλυφα)

Αποκάλυψη

Η δυσπιστία ενισχύει το φαινόμενο. Πανεπιστήμια, μουσεία και ακαδημαϊκά περιοδικά συχνά παρουσιάζονται ως φύλακες που καταστέλλουν τις άβολες αλήθειες. Η επιστημονική διάψευση μετατρέπεται σε απόδειξη συνωμοσίας.

Η ακαδημαϊκή πρόζα –προσεκτική, με επιφυλάξεις και ακριβής– δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τη δραματική βεβαιότητα. Ερωτήσεις όπως: «Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να το έχουν χτίσει αυτό χωρίς τη σύγχρονη τεχνολογία;» περιέχουν ήδη την υπονοούμενη έννοια.

Τα ψηφιακά μέσα ενισχύουν αυτό το μοτίβο: οι οπτικά εντυπωσιακοί ισχυρισμοί κυκλοφορούν ταχύτερα από τις μεθοδολογικές εξηγήσεις. Η αρχαιολογία δίνει έμφαση στη σταδιακή αλλαγή και στη συσσωρευμένη γνώση, η ψευδοεπιστήμη υπόσχεται αποκάλυψη.

Μάχη ιδεών

Η ψευδοεπιστημονική αρχαιολογία δεν είναι απλώς ένα σύνολο πεποιθήσεων –είναι μια κερδοφόρα βιομηχανία. Τα βιβλία για τους αρχαίους αστροναύτες πωλούν εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Οι τηλεοπτικές σειρές αποφέρουν σταθερά έσοδα, και οι κορυφαίες προσωπικότητες προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες θεατές στο διαδίκτυο.

Αντίθετα, το επιστημονικό έργο κυκλοφορεί σε ένα ριζικά διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο: οι μονογραφίες εκτυπώνονται σε μικρές εκδόσεις και αποφέρουν ελάχιστα κέρδη. Δεν πρόκειται μόνο για μια μάχη ιδεών, αλλά και για μια μάχη για την προσοχή: το θεαματικό ανταμείβεται πιο ορατά από τη σύνεση.

Εικασίες

Η ρητορική ιδιοφυΐα του φον Ντάνικεν βασιζόταν στην αμφισημία. Σπάνια διατύπωνε κατηγορηματικές θέσεις, προτιμώντας υπονοούμενα ερωτήματα και επιλεκτικές αντιπαραθέσεις που μετέτρεπαν την αβεβαιότητα σε υπαινιγμό.

Όπως παρατήρησε κάποτε: «Το Άρμα των θεών ήταν γεμάτο εικασίες –είχα 238 ερωτηματικά. Κανείς δεν διάβασε τα ερωτηματικά. Είπαν: Ο φον Ντάνικεν λέει… Εγώ δεν είπα –ρώτησα». Η στρατηγική είναι αποπλανητικά απλή: να παρουσιάζεις τις εικασίες ως έρευνα και την κριτική ως παρεξήγηση.

Ανακτώντας την ιστορία

Η δημοτικότητα της ψευδοεπιστήμης δεν οφείλεται απλώς στην άγνοια. Αντανακλά τη δυσκολία ερμηνείας αποσπασματικών στοιχείων, την αναζήτηση νοήματος, τη φθίνουσα εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δυναμική της ψηφιακής ενίσχυσης.

Ωστόσο, η απλή απόρριψη δεν αρκεί. Η αρχαιολογία δεν περιορίζεται στην ανάκτηση αντικειμένων, κατασκευάζει αφηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι οργάνωναν την εργασία, μοιράζονταν πεποιθήσεις και μεταμόρφωναν το τοπίο.

Αυτές οι αφηγήσεις διαμορφώνονται από σύγχρονα ερωτήματα και η αναγνώριση αυτού του γεγονότος ενισχύει, αντί να αποδυναμώνει, τον κλάδο.

Αβεβαιότητα

Η απομυθοποίηση των ισχυρισμών για εξωγήινους έχει σημασία. Αλλά το ίδιο σημαντικό είναι και το να αφηγούμαστε πλουσιότερες, πιο συναρπαστικές ιστορίες για το πώς οι άνθρωποι διαμόρφωσαν το δικό τους παρελθόν. Η αρχαιολογία δείχνει ότι η αβεβαιότητα είναι πνευματική ειλικρίνεια, ότι η σταδιακή γνώση είναι συσσωρευτικό επίτευγμα και ότι το πλαίσιο εντείνει το θαυμασμό αντί να τον μειώνει.

Τα μνημεία, οι πόλεις και η ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι επιτεύγματα δικής μας δημιουργίας, όχι ίχνη χαμένων κοσμικών επισκεπτών. Μέσω της συνεργασίας, του πειραματισμού και της ανθεκτικότητας, οι άνθρωποι δημιούργησαν το εξαιρετικό -χωρίς καμία εξωγήινη βοήθεια.

Μέσω της αυστηρής επιστημονικής έρευνας και της συναρπαστικής αφήγησης, η αρχαιολογία δείχνει ότι το εξαιρετικό δεν ήταν ποτέ εξωγήινο. Ήταν πάντα ανθρώπινο.

*Με στοιχεία από theconversation.com | Αρχική Φωτό: Πυραμίδες της Αιγύπτου – Wikimedia Commons 

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Το Ιράν απάντησε επισήμως στην πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Πρόγραμμα στη Φλόριντα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; Κάμερες «νεκρές», φρουροί αδρανείς και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

«Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη - Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο

Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

