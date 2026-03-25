Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.
Η Εθνική Νέων, παρότι προηγήθηκε από νωρίς κόντρα στην Αυστρία και είχε αρκετές στιγμές να βρει κι άλλο γκολ, τελικά έμεινε στο 1-1 και καλείται να κάνει την υπέρβαση στα ματς με Γερμανία και Σουηδία για να προκριθεί στην τελική φάση του Euro U19.
Η χώρα μας μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με σκοπό να πιέσει ψηλά τους Αυστριακούς και τους αιφνιδίασε με τον Ματθαίο Τσίγκα να κάνει την προβολή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Ελλάδας μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα.
Στο 17′ ήταν η σειρά του Μύθου να μην βρει στόχο, ενώ στο 27′ η Αυστρία βρήκε απάντηση και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Αντεγενουγκούρε, έπειτα από ασίστ του Νταλπιάζ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν καλύτερη και είχε πολλές ευκαιρίες για να πετύχει κάποιο τέρμα. Παρόλα αυτά η «Γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της νίκης που θα την έβαζε για τα… καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης, μία ισοπαλία (1-1) που δίνει πλεονέκτημα στη… Γερμανία.
Ακολουθεί το κομβικό πλέον παιχνίδι με τη Γερμανία το Σάββατο (28/03) στις 19:00 και η Elite Round ολοκληρώνεται την Τρίτη (31/03) ίδια ώρα, κόντρα στη Σουηδία.
Ελλάδα Κ19: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Μπαταούλας, Κοσίδης, Σαρρής, Ζέκα, Σώκος (56’ Παπανικόπουλος), Κολοκοτρώνης (68’ Χαρούπας), Τσίγκας, Μύθου (80’ Καλοσκάμης).
