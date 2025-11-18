Ελλάδα Κ21 – Βόρεια Ιρλανδία Κ21 4-0: Σαρωτική η Εθνική Ελπίδων, έκανε το 5/5 (vids)

Με σπασμένα τα φρένα συνέχισε την πορεία της προς το Euro 2027 η Εθνική Ελπίδων, η οποία επικράτησε με 4-0 της Βορείου Ιρλανδίας στη Λιβαδειά, έκανε το 5/5 και παρέμεινε πρώτη με 15 βαθμούς στον έκτο όμιλο των προκριματικών της διοργάνωσης. Αλεξίου στο 19′, Γκούμας στο 26′, Τζίμας στο 63′ και Σμυρλής στο 81′ έκριναν την αναμέτρηση στη Βοιωτία.

Η επόμενη αναμέτρηση της Εθνικής είναι προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου του 2026, με αντίπαλο τη Μάλτα. Υπενθυμίζεται πως, οι πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν απευθείας την πρόκριση στην τελική φάση, όπως και η καλύτερη δεύτερη. Οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι αναμετρώνται σε διπλά παιχνίδια.

Προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο για την Ελλάδα

Το ξεκίνημα ήταν αναγνωριστικό και από τις δύο ομάδες, με την Εθνική να κάνει την πρώτη καλή στιγμή στο 15ο λεπτό, όπου ο ΜακΜούλαν μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το μακρινό σουτ του Αλεξίου. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ανέβασε στροφές και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα τέσσερα λεπτά αργότερα. Σε μια φάση διαρκείας στα καρέ των Ιρλανδών, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Αλεξίου, ο οποίος με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0.

Η Εθνική ευτύχησε ξανά επτά λεπτά αργότερα, με τον Σμυρλή να κινείται όμορφα από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, ο ΜακΜούλαν απέκρουσε το σουτ του και στην επαναφορά ο Γκούμας με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η γαλανόλευκη απείλησε ξανά στο 34ο λεπτό, με τον Τζίμα να δοκιμάζει ένα μακρινό σουτ, με τη μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο 41’, ο Παπακανέλλος έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε σε σώμα, κατέληξε στα αριστερά στον Άλεν, με τον ΜακΜούλαν να μπλοκάρει. Έτσι, η ομάδα του Ταουσιάνη πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Τζίμας και Σμυρλής έβαλαν… το κερασάκι στην τούρτα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Εθνική μας ομάδα να έχει τον έλεγχο της μπάλας, με την πρώτη ευκαιρία να έρχεται στο 52ο λεπτό, όπου ο ΜακΜούλαν μπλόκαρε ένα μακρινό σουτ του Κοντούρη. Δέκα λεπτά αργότερα, η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι με τον Φίλων και ο Τζίμας με εκτέλεση αλά Πανένκα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Στο 68′, ο Σμυρλής έκανε μία εξαιρετική ενέργεια, καθώς πέρασε 5 παίκτες, έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάποια παράβαση. Ό,τι δεν κατάφερε σε εκείνη τη φάση, το έκανε στο 81ο λεπτό. Ο εξτρέμ του Παναιτωλικού πήρε τη μπάλα από την εξαιρετική μεταβίβαση του Μπρέγκου και πλάσαρε μέσα από την περιοχή για το 4-0, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Ελλάδας

Μάλτα–Ελλάδα 0-5

Γερμανία–Ελλάδα 2-3

Λετονία–Ελλάδα 0-1

Ελλάδα–Γεωργία 3-0

Ελλάδα–Βόρεια Ιρλανδία 2-0

27/03/26 Ελλάδα–Μάλτα

31/03/26 Ελλάδα–Γερμανία

26/09/26 Γεωργία–Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα–Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία–Ελλάδα

Η βαθμολογία