Εξαιρετική η Εθνική Ελπίδων προηγείται με 2-0 – Δείτε τα γκολ (vids)

Με γκολ των Αλεξίου (18’) και Γκούμα (26’), η Εθνική Ελπίδων προηγείται με 2-0 της αντίστοιχης ομάδας της Β. Ιρλανδίας, για τα προκριματικά του Euro U21.

Στο 18’ ο Σμυρλής πέρασε την μπάλα μέσα στην περιοχή, μετά από κόντρες αυτή έφτασε στον Αλεξίου και ο νεαρός άσος με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0.

Δείτε το 1-0:

Στο 26’ ο Σμυρλής μπήκε στην περιοχή, μετά την πάσα του Τζίμα και σούταρε, ο ΜακΜούλαν απέκρουσε, αλλά ο Γκούμας με κεφαλιά έκανε το 2-0.

Δείτε το 2-0: