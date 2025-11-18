Εξαιρετική η Εθνική Ελπίδων προηγείται με 2-0 – Δείτε τα γκολ (vids)
Η Εθνική προηγείται με 2-0 της Β. Ιρλανδίας – Αλεξίου και Γκούμας τα γκολ.
Με γκολ των Αλεξίου (18’) και Γκούμα (26’), η Εθνική Ελπίδων προηγείται με 2-0 της αντίστοιχης ομάδας της Β. Ιρλανδίας, για τα προκριματικά του Euro U21.
Στο 18’ ο Σμυρλής πέρασε την μπάλα μέσα στην περιοχή, μετά από κόντρες αυτή έφτασε στον Αλεξίου και ο νεαρός άσος με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0.
Δείτε το 1-0:
Στο 26’ ο Σμυρλής μπήκε στην περιοχή, μετά την πάσα του Τζίμα και σούταρε, ο ΜακΜούλαν απέκρουσε, αλλά ο Γκούμας με κεφαλιά έκανε το 2-0.
Δείτε το 2-0:
