Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία: Στη Λιβαδειά για το 5/5 η Εθνική Ελπίδων

Η Εθνική Ελπίδων εντυπωσιάζει το απόγευμα της Τρίτης (18/11, 16:00) θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της στα προκριματικά του Euro K21.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, με τη νίκη της με σκορ 3-0 επί της Γεωργίας την περασμένη Παρασκευή στη Λεωφόρο, έκανε το 4 στα 4 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO Κ21 που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το 2027 και απέναντι στους Βορειοιρλανδούς θα κυνηγήσει το πέμπτη της «τρίποντο».

Η Ελλάδα Κ21 έχει 12 βαθμούς έναντι 9 της Γερμανίας και στο παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία θέλει να φτάσει στο απόλυτο νικών στον πρώτο γύρο και να διατηρήσει έτσι τη διαφορά της τουλάχιστον στο +3. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους που θα θελήσουν να στηρίξουν τη γαλανόλευκη.

Η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων:

1. Ελλάδα 12 (12-2)

2. Γερμανία 9 (9-4)

3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)

4. Γεωργία 2 (2-2)

5. Λετονία 1 (1-8)

6. Μάλτα 0 (0-18)