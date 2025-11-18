Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία: Στη Λιβαδειά για το 5/5 η Εθνική Ελπίδων
Η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς την αντίστοιχη της Βορείου Ιρλανδίας, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο νικών στα προκριματικά του Euro Κ21.
Η Εθνική Ελπίδων εντυπωσιάζει το απόγευμα της Τρίτης (18/11, 16:00) θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της στα προκριματικά του Euro K21.
Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, με τη νίκη της με σκορ 3-0 επί της Γεωργίας την περασμένη Παρασκευή στη Λεωφόρο, έκανε το 4 στα 4 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO Κ21 που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το 2027 και απέναντι στους Βορειοιρλανδούς θα κυνηγήσει το πέμπτη της «τρίποντο».
Η Ελλάδα Κ21 έχει 12 βαθμούς έναντι 9 της Γερμανίας και στο παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία θέλει να φτάσει στο απόλυτο νικών στον πρώτο γύρο και να διατηρήσει έτσι τη διαφορά της τουλάχιστον στο +3. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους που θα θελήσουν να στηρίξουν τη γαλανόλευκη.
Η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων:
Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.
Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.
Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.
Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων:
1. Ελλάδα 12 (12-2)
2. Γερμανία 9 (9-4)
3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)
4. Γεωργία 2 (2-2)
5. Λετονία 1 (1-8)
6. Μάλτα 0 (0-18)
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων:
Μάλτα – Ελλάδα 0-5
Γερμανία – Ελλάδα 2-3
Λετονία – Ελλάδα 0-1
Ελλάδα – Γεωργία 3-0
18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα
31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα
