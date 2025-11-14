Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)

Η Ελλάδα Κ21 συνεχίζει με το απόλυτο στον έκτο όμιλο των Προκριματικών του Euro 2027 U21, επικρατώντας αυτή τη φορά 2-0 της Γεωργίας και παραμένει μόνη πρώτη με 12 βαθμούς. Τζίμας (44′, πεν.), Καλογερόπουλος (45′ +1) και Κεραμίτσης (78′) τα γκολ για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη. Τρίτο σερί ματς που βρίσκει δίχτυα με την Εθνική Ελπίδων ο φορ της Μπράιτον.

Υπενθυμίζεται πως, οι πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν απευθείας την πρόκριση στην τελική φάση, όπως και η καλύτερη δεύτερη. Οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι αναμετρώνται σε διπλά παιχνίδια.

Ωραίος ρυθμός, βρήκε στόχο λίγο πριν το ημίχρονο η Ελλάδα

Το πρώτο μέρος του ματς είχε εξαιρετικό ρυθμό, με το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη να έχει τις στιγμές του, όπως και οι φιλοξενούμενοι. Μόλις στο 6ο λεπτό απείλησαν οι φιλοξενούμενοι, με το γύρισμα από τα δεξιά να μη μετουσιώνεται σε γκολ από τον Μπασιλάτζε.

Η ομάδα του Ταουσιάνη απάντησε με το σουτ του Καλοσκάμη (9’) που σταμάτησε όμως στα σώματα, ενώ στο 17’ ο Γκούμας έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή από τα αριστερά έκανε το γύρισμα, αλλά το σουτ του Πνευμονίδη σταμάτησε στα σώματα. Στη συνέχεια της φάσης το πλασέ του Τζίμα πέρασε άουτ.

Η ισορροπία του ματς «άλλαξε» στο 44’ όταν ο Τζίμας ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο πιο δραστήριος του γηπέδου, Σμυρλής, ενώ δύο λεπτά μετά ο Καλογερόπουλος σκόραρε για το 2-0, μετά από κόρνερ του Κοντούρης. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, με την Εθνική μας να πηγαίνει στα αποδυτήρια με ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της επανάληψης.

Έβγαλε αντίδραση η Γεωργία, αλλά…

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι Γεωργιανοί μπήκαν καλύτερα και έψαξαν την ισοφάριση στο 50’ και στο 52’ με τα σουτ των Ταμπατάτζε και Μπασιλάτζε, αλλά ο Μπότης φώναξε «παρών» και στις δύο φάσεις. Από’ κει και πέρα η Εθνική μας ισορρόπησε το ματς και απείλησε στο 66΄και στο 69’ όταν ο Κούτσιας σημάδεψε το οριχζόντιο δοκάρι και το σουτ του Παπακανέλλου σταμάτησε στα σώματα.

Στο 75’ ο Τσουλουκίτζε σημάδεψε στο δοκάρι το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Κεραμίτση, με τον στόπερ της Εθνικής μας να διαμορφώνει το τελικό 3-0, τρία λεπτά μετά. Τελευταία καλή στιγμή στο 89ο λεπτό, όταν ο Καλοσκάμης σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Μπερουασβίλι. Και κάπως έτσι, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος…

Ελλάδα Κ21 (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58′ Κάτρης), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65′ Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80′ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (58′ Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65′ Κούτσιας).

Γεωργία Κ21: Μπερουασβίλι, Γκβασάλια (72′ Τσουλουκίτζε), Λατζαμπίτζε (83′ Γκουνασβίλι), Μπούκια, Καρεμπασβίλι, Νταντιάν, Λορντκιμπανίτζε (72′ Καρσελάτζε), Ταμπατάτζε (58′ Παρκάτζε), Μπασιλάτζε, Γιαπαρίτζε, Γκοτσιρίτζε (46′ Ντεϊσάτζε).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Ελλάδας

Μάλτα–Ελλάδα 0-5

Γερμανία–Ελλάδα 2-3

Λετονία–Ελλάδα 0-1

Ελλάδα–Γεωργία 3-0

18/11/25 12:00 Ελλάδα–Βόρεια Ιρλανδία

27/03/26 12:00 Ελλάδα–Μάλτα

31/03/26 13:00 Ελλάδα–Γερμανία

26/09/26 13:00 Γεωργία–Ελλάδα

01/10/26 13:00 Ελλάδα–Λετονία

06/10/26 13:00 Βόρεια Ιρλανδία–Ελλάδα

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

Ελλάδα 12

Βόρεια Ιρλανδία 7

Γερμανία 6*

Γεωργία 5

Λετονία 1

Μάλτα 0*

*με ματς λιγότερο