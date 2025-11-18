Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων – Πρώτη και καλύτερη η «γαλανόλευκη» (pic)

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων διέλυσε με 4-0 την Βόρειο Ιρλανδία και συνεχίζει πρώτη με το απόλυτο 5/5 στα προκριματικά του Euro U21.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πλέον 15 βαθμούς, έναντι 9 της δεύτερης Γερμανίας, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στην Γεωργία (Τρίτη 18/11 19:00).

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος του ομίλου περνάει απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Ο καλύτερος δεύτερος από τους ομίλους περνάει απευθείας και οι υπόλοιποι παίζουν μπαράζ για μία θέση στα τελικά.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

Ταουσιάνης: »Κάναμε ένα ώριμο παιχνίδι, είμαστε στον σωστό δρόμο»

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, ανέφερε:

«Είμαι πολύ τυχερός που συνεργάζομαι με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους απολαμβάνω. Τους απολαμβάνω όχι μόνο γιατί είναι μια γενιά ποδοσφαιριστών με μεγάλη ποιότητα, αλλά και για το πνευματικό τους επίπεδο και για το πώς αντιμετωπίζουν κάθε παιχνίδι».

Για το “5 στα 5” και τα επερχόμενα παιχνίδια: «Είμαστε στου δρόμου τα μισά που λέει και το τραγούδι. Έχουμε πολλή διαδρομή ακόμα. Θέλουμε να απολαμβάνουμε το παιχνίδι και μέσα από αυτό να πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα. Στο τέλος θα σηκώσουμε το κεφάλι να δούμε τι έχουμε καταφέρει.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Η Βόρεια Ιρλανδία είχε δυσκολέψει τους πάντες, κάναμε ένα ώριμο παιχνίδι. Έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να κάνουμε ώριμα παιχνίδια.

Είμαστε ικανοποιημένοι από την πνευματική ετοιμότητα των παικτών, ανταπεξήλθαν πλήρως. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα πιο επιθετικοί, αλλά υπάρχει κόπωση και σωματική και πνευματική. Είχαμε απαιτητικά παιχνίδια στα οποία οι διεθνείς ανταποκρίθηκαν. Τους αξίζουν συγχαρητήρια».

Για το γεγονός ότι σκόραρε και ο τέταρτος στόπερ: «Οι ιδέες και οι σκέψεις στον τρόπο παιχνιδιού μας, μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Να βρίσκονται δηλαδή πολλοί ποδοσφαιριστές σε θέση βολής. Δείχνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο».